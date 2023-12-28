Еще один концерт с участием Анны Асти отменили
Выступление уроженки Украины заменят концертном артистки Люси Чеботиной
28 декабря 2023, 20:28, ИА Амител
Новогодний концерт певицы Анны Асти (Анна Дзюба) в концертном зале "Барвиха Luxury Village" отменили. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".
Как рассказали администраторы касс РИА Новости, выступление Асти заменят концертном артистки Люси Чеботиной. Причины не уточняются.
Отметим, что конфликт вокруг Асти начался после того, как она приняла участие в "почти голой" вечеринке блогера Насти Ивлеевой. После этого сообщалось, что ее выступление в новогоднем шоу отменил московский клуб Gipsy, а МВД проведет проверку на законность получения певицей российского гражданства в 2023 году – Дзюба родилась на Украине.
21:17:07 28-12-2023
Новости,которые всем нравятся. -ежедневная реклама "Слово пацана". -новости вокруг скандальной вечеринки им.Насти Ивлеевой -о плохих мигрантах(насилие,бандитизм и тд) -Овечкин опять не забил.
21:20:48 28-12-2023
ни Астю, ни Люсю не слышал. кто это?
21:24:59 28-12-2023
Люся классная девчонка!
21:32:24 28-12-2023
А я бы на Олечку АрБузову с удовольствием по пялился. Хотя она поет как пугачиха (совсем безголосно) но дурочку на сцене классно ломает.
12:12:34 29-12-2023
Гость (21:32:24 28-12-2023) А я бы на Олечку АрБузову с удовольствием по пялился. Хотя ... что за пугачиха? хлопушка что ли или что? по пялится на бузову? это пока наши мальчики в окопе на сво сидят, ты пялится на баб будешь?