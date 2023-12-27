Какие последствия уже наступили для звезд после "почти голой" вечеринки Ивлеевой
Разрываются контракты, отменяются концерты, вырезаются из эфиров
27 декабря 2023, 14:00, ИА Амител
Гости "почти голой" вечеринки, которую устроила Анастасия Ивлеева, извиняются за свое участие в мероприятии, но, несмотря на это, для некоторых последствия уже наступили, рассказала СММ-редакция amic.ru в нашем Telegram-канале.
Последствия для Ивлеевой
МТС исключил Ивлееву из амбассадоров своей юбилейной акции, пишет РБК.
Baza утверждает, что сотрудничество с Ивлеевой прекратил банк "Тинькофф". Представитель компании в разговоре с РБК назвал это "спекуляцией" и добавил, что Ивлеева никогда не была амбассадором "Тинькофф".
Помимо этого, суд в Москве зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей. Его инициатором выступил актер и продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков. Он вместе с другими истцами требует, чтобы Ивлеева перечислила указанную сумму в госфонд "Защитники Отечества". Как пишет РИА Новости, истцы считают, что вечеринка Ивлеевой нанесла им моральный вред.
Последствия для Лолиты
Лолита Милявская рассказала РБК, что после участия в "почти голой" вечеринке Насти Ивлеевой ее концерты начали отменять. Кроме того, по словам певицы, ее "вырезают из эфиров".
Выступление Лолиты также отменили и в Барнауле. Ее концерт должен был состояться 29 марта в ДК Моторостроителей. Информация об этом появилась на сайте kassy.ru.
Последствия для Киркорова
Baza утверждает, что Киркорова начали вырезать из новогодних программ: так, например, руководство НТВ якобы попросило сделать альтернативную версию шоу "Маска" без артиста.
Впрочем, это требование было сделано до извинений Киркорова, поэтому все еще есть вероятность, что певец в новогоднем эфире появится.
Последствия для Билана
Концерты Димы Билана пока отменять не планируют, рассказал RTVI администратор площадки в "Крокус Сити Холле", где артист должен выступать в феврале.
Ксения Собчак в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" пишет, что Дима Билан – "единственный, кого удалось отвоевать".
"Новый день – новые кары для гостей нэйкид вечеринки. Первый канал и ВГТРК вырезают из "Голубых огоньков" и всех новогодних программ тех, кто был замечен в тот вечер в "Мутаборе". Указание дал как Эрнст, так и Добродеев. Единственный, кого ему удалось отвоевать, – Дима Билан, который спел на вручении премии за достижения в технологиях будущего "Вызов". Но там и сама премия прошла до вечеринки, и в эфир ее выпустили за неделю до Нового года – 24 декабря", – сказано в посте "Кровавой барыни".
Последствия для Vacío
Рэпер Vacío, прославившийся своим "костюмом в одном носке", получил 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве и штраф в размере 200 тысяч рублей по статье о "пропаганде ЛГБТ*" (признано в России экстремистским и запрещено).
14:08:04 27-12-2023
ПРАВИЛЬНО и очень надеюсь, что это только начало!!!
17:08:19 28-12-2023
горожанка (14:08:04 27-12-2023) ПРАВИЛЬНО и очень надеюсь, что это только начало!!!... А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня больше волнует инфляция, падение жизненного уровня и то, что на моей улице уже неделю мусор не вывозят. Скорей всего, этот преднамеренный слив , чтобы отвлечь население от реальных проблем.
17:29:36 28-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Гость, правильно мыслишь. Гнев народа направить в заданное русло.
15:04:35 29-12-2023
Гость (17:29:36 28-12-2023) Гость, правильно мыслишь. Гнев народа направить в заданное р... Ну этим артистам можно всё делать, как почему бы простому люду не постебаться над ними.
16:46:34 29-12-2023
Гость (15:04:35 29-12-2023) Ну этим артистам можно всё делать, как почему бы простому лю... !!!! Простите я могу и не прокоментировать. Проверю
04:07:51 30-12-2023
Гость (15:04:35 29-12-2023) Ну этим артистам можно всё делать, как почему бы простому лю... Привет меня зовут Маша мне 21 год Я бы хотела бы сюда ворваться к ним с огромным с огромным
00:34:36 30-12-2023
Нужно срочно очищать страну от этого дерьма...
12:28:01 30-12-2023
Джек (00:34:36 30-12-2023) Нужно срочно очищать страну от этого дерьма...... Так дерьмо то у нас самих в головах, просто не ходите на концерты всё.
19:06:46 28-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... А тебе только до себе! Детей нет? А если бы были и эта пошлая голая пошлятина когда то бы изувечила твоих детей? Как бы реагировал? Или только мусор не вывозят - главное для тебя?
22:50:20 28-12-2023
Люда (19:06:46 28-12-2023) А тебе только до себе! Детей нет? А если бы были и эта пошла... Так не надо своих детей туда посылать .
03:11:16 29-12-2023
Люда (19:06:46 28-12-2023) А тебе только до себе! Детей нет? А если бы были и эта пошла... Любой канал включить даже федеральный, концерты этих так сказать "звёзд" они же и там почти голые. А фильмы и ролики рекламные. Так, что эта вечеринка действительно просто пыль. Обидно только, что они с жиру бесятся, миллионы на жратву выкидываю. А больным детям и ребятам на СВО с бедных людей и пенсионеров по копейке собирают.
19:54:22 29-12-2023
Люда (19:06:46 28-12-2023) А тебе только до себе! Детей нет? А если бы были и эта пошла... Люда, ты что не понимаешь? Дети на ТВ все видят, кадры из этой голой вечеринки публикуют во всем интернете... Это же просто ужас ... Милявская на карачках ползает в алкогольном опьянении, Ивлева с голой жопой показывает брильянт за 23 млн, и остальные не лучше... Позорище, срам, они попутали берега...
07:39:39 31-12-2023
Люда (19:06:46 28-12-2023) А тебе только до себе! Детей нет? А если бы были и эта пошла... А мать для чего? Родила и забыла?
19:23:24 28-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... К сожалению вся эта именуемая богема влияет на неокрепшие умы детей, которые все это видят и думают, что это круто за кривляния получают огромные деньги, кто-то мимо пройдёт, а кто-то к такому пример для подражания. Вот в чем гнев народный. Ну и конечно наши бойцы на СВО за что, чтобы эти мрази на жопы брюлики вешали кровь проливают.
22:44:15 28-12-2023
Люда (19:06:46 28-12-2023) А тебе только до себе! Детей нет? А если бы были и эта пошла... Сейчас, когда все стало гласным, все эти миляги(сразу как бы случайно были одурачены,по недоразумение попали туда(пошляки, мусор, наказать, чтоб неповадно всем было впредь)))
20:49:32 28-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... А нам не волнует, что тебя лично волнует. Гуляй Вася.
20:55:52 28-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Простите пожалуйста, но разве может наплевать что делается у нас в стране? Это же пропаганда ЛГБТ, разве у вас нет детей? А если ваши дети такое увидят, носок на члене, и зададут вам вопрос, папа это что новогодний костюм? И что вы ему ответите?
23:35:08 28-12-2023
Валентина (20:55:52 28-12-2023) Простите пожалуйста, но разве может наплевать что делается у... ] Можно подумать это первая такая вечеринка... А до этого момента они все были интеллигенты? Просто нашёлся повод вот их и зацепили, а первопричина неизвестна...
09:12:13 29-12-2023
Валентина (20:55:52 28-12-2023) Простите пожалуйста, но разве может наплевать что делается у... И где там была пропаганда ЛГБТ? Что, если дурачок на член надел носок, то это пропаганда ЛГБТ? Перестаньте глупости писать. Если бы этот скандал не раздули бы в СМИ, то об этой вечеринке никто бы и не знал.
07:20:20 30-12-2023
Гость (09:12:13 29-12-2023) И где там была пропаганда ЛГБТ? Что, если дурачок на член на... Как хорошо,что глаза на многое закрыты🤦такое же чудо отписывает. Иди и трчси своим носком на эрэкции,посмотрим как далеко уйдёшь☝️
12:31:52 30-12-2023
Гость (09:12:13 29-12-2023) И где там была пропаганда ЛГБТ? Что, если дурачок на член на... И хайпанули на этом
12:45:33 29-12-2023
Валентина (20:55:52 28-12-2023) Простите пожалуйста, но разве может наплевать что делается у... Очень жаль, что у нас в стране есть ещё такие люди, которых волнует только мусор ! А что безобразие совсем сьехавшей крыши у этих само названных "звёзд" видят наши дети, внуки их совершенно не беспокоит! Их хата с краю!
15:53:47 29-12-2023
Валентина (20:55:52 28-12-2023) Простите пожалуйста, но разве может наплевать что делается у... С каких пор голый мужик с носком на члене (или женщина в прозрачном платье) «пропоганда ЛГБТ?! Что это за бред! Скоро «мирзулины» будут решать что нам носить и как краситься в «это героическое время»! Женщина в брюках тоже конечно пропоганда ЛГБТ! А еще у нас есть «традиционные исторические ценности»: женщина не имеет права владеть имуществом, голосовать, должна сидеть дома и рожать детей. Куда страна катится
15:58:20 29-12-2023
Гость (15:53:47 29-12-2023) С каких пор голый мужик с носком на члене (или женщина в про... Вам пропОгандировать ничего нельзя однозначно!!! И лучше не пишите, пока вас пятиклассник не проверит.
17:12:47 29-12-2023
Гость (15:53:47 29-12-2023) С каких пор голый мужик с носком на члене (или женщина в про... Слава Богу, что таких как Вы ( защитников моральных уродов) единицы!
21:40:31 28-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Это такой же мусор как и тот,что у вас не вывозят. Надо с какого то мусора начинать. Хотя бы начать с этого мусора,что называется элитой,глядишь и до вашего доберёмся. Чистку надо делать..чистку и среди актерешек,певичек и власти!!!
02:23:07 29-12-2023
Гость (21:40:31 28-12-2023) Это такой же мусор как и тот,что у вас не вывозят. Надо с ка... Круто сказано👍👍👍 молодец!!! Прям в яблочко!!!!!!!
13:28:23 29-12-2023
Гость (02:23:07 29-12-2023) Круто сказано👍👍👍 молодец!!! Прям в яблочко!!!!!!!... Боже сколько ненависти в народе, страждующие мести и крови, блин Берия и Сталин руки потирали бы, а сколько бы гулагов было, вот живешь и не знаешь, что тот , кто тебе утром улыбался, вечером на тебя донос пишет, сколько зависти, идем вперед в 30-е. А сколько рекламы то произошедшему делают, типо все мерзко, а все посмотрели по нескольку раз и мусолят сидят, кости моют и смакуют.
03:50:26 30-12-2023
гость 1 (13:28:23 29-12-2023) Гость (02:23:07 29-12-2023) Круто сказано👍👍👍 молод... Начитались про "кровавую гебню" либеральной ерунды и повторяете. За то же время в Америке больше посадили и смертной казни подвергли
06:41:38 29-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Вот как раз и не надо плевать на зажравшихся кривляющихся перед нашими глазами со всех экранов звёзд как они себя называют .
12:09:24 29-12-2023
Гость (06:41:38 29-12-2023) Вот как раз и не надо плевать на зажравшихся кривляющихся пе... Кто назвал их звёздами? Звезды НА НЕБЕ!!! А они-грязь дорожная, которую пора смыть..в канализацию ...фу, мерзопакость какая...они надеялись, что, как всегда, им сойдет с рук.. забегали...боятся остаться без заработков, извиняются невинные овечки, с этой вечеринки всех в автозаки и надо было упаковать, охренели совсем, с жиру бесятся, а наши ребята за эти голые задницы жизни отдают...
07:30:41 30-12-2023
Гость (06:41:38 29-12-2023) Вот как раз и не надо плевать на зажравшихся кривляющихся пе... Где вы увидели звёзды это,, девушки как звёзды светят до утра(в хорошем смысле этой цитаты),, а теперь это ТРАНСГЕНТЕРЫ,как по новому они себя называют. ЭТО НЕ ЛЮДИ ,А ПАРАША ПОДЗАБОРНАЯ🤢
08:09:32 29-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Правильно
12:15:54 29-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Это не слив.а глупость некоторых участников вечеринки,сами в своих инфоблоках выложили кадры с вечеринки
02:17:53 30-12-2023
Гость (12:15:54 29-12-2023) Это не слив.а глупость некоторых участников вечеринки,сами в... Да это целенаправленно было сделано, чтобы проверить реакцию народа—авось, сошло бы с рук и можно дальше пропагандировать извращения и глумление над нашими воинами! Пир во время чумы! Всех этих чертей под суд(бабенок), а недомужиков на СВО!
22:06:56 29-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Конечно. От их санкций артисты хуже жить не станут
22:31:01 29-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Согласна... Мы же в кино ходим...и концерты и театры... А налоги пусть проверят) лишним не будет
01:18:58 30-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Всё правильно!!! В стране столько проблем, а обсуждают какую-то хрень! Пусть отдыхают как хотят, это дело каждого!!!
08:20:17 30-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Точно! Тоже так считаю. А народ, как дураки, кинулись это обсуждать, забыв про настоящие проблемы!!! Правительству это и надо.
10:26:43 30-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Да кто же видит инфляцию, падение уровня жизни и много ещё чего, что нельзя перечислять. Все видят носок и не у всех он заметен.
04:40:53 31-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Вот так и разлагается общество, когда ничего кроме своих проблем не интересует. Как же надоели все эти носители консперологических теорий, все сделано чтоб отвлечь людей от других проблем? По мне, так кучка фриков, некоторые из которых имеют звание народного артиста, совсем тронулись головами, зажрались, а народ воспринимают как быдло. От этого воняет почище чем от вашей мусорки, которую неделю не вывозят.
21:38:07 28-12-2023
горожанка (14:08:04 27-12-2023) ПРАВИЛЬНО и очень надеюсь, что это только начало!!!... Не верьте. Ничего страшного сним не сделают! Ну несколько концертов отменчтну вырежут из каких то эфиров. Она пели и будут петь перед чинушами,которые их и типа запретят!!! У Ивлеевой пишут что кто точно за нее голосок подаст. Сейчас отсидеться ,всё роутихнет и другие вечеринки и выступления начнутся,только поосмотрительнее. Неужели вы думаете,что петуха Киркорова отменят навсегда и лишат звания,если после этой вечеринки его обнимал песков??? А Собчак,если она крестная ВВП? Ей кто то что сделает? Нет!!! Лолита тоже на прдтанцовках у мира сего)) старая тетка знает,что ей ничего не будет,поэтому особо и не извинилась,как и Собчак.
21:52:17 28-12-2023
Гость (21:38:07 28-12-2023) А Собчак,если она крестная ВВП? жесть... ксюшадь оказывается путина крестила..
16:47:39 29-12-2023
Гость (21:52:17 28-12-2023) жесть... ксюшадь оказывается путина крестила.. ... Ксюша какая?
22:02:31 28-12-2023
Гость (21:38:07 28-12-2023) Не верьте. Ничего страшного сним не сделают! Ну несколько ко... Плесегь эту и накипь надо убирать раз и навсегда не сиотря на то,что даже откупиться сиогут
22:52:53 28-12-2023
Гость (21:38:07 28-12-2023) Не верьте. Ничего страшного сним не сделают! Ну несколько ко... Их извинения не реальны. Все члены этой вакханалии пусть поедут в Донбасс, а потом искренне извинятся.
10:52:19 29-12-2023
Гость (22:52:53 28-12-2023) Их извинения не реальны. Все члены этой вакханалии пусть пое... Собчак еще метила в президенты. Ужас. За что они деньги получают. Бесполезные люди.
19:37:36 29-12-2023
Гость (22:52:53 28-12-2023) Их извинения не реальны. Все члены этой вакханалии пусть пое... Я с вами согласна на все 💯.
23:45:33 28-12-2023
Гость (21:38:07 28-12-2023) Не верьте. Ничего страшного сним не сделают! Ну несколько ко... Собчак крестила ВВП???? Если она его крестная? Сколько же у нас безграмотного люда!
00:15:15 29-12-2023
Гость (21:38:07 28-12-2023) Не верьте. Ничего страшного сним не сделают! Ну несколько ко... А собчачку как наказали?Или я что то пропустила?
21:41:23 29-12-2023
горожанка (14:08:04 27-12-2023) ПРАВИЛЬНО и очень надеюсь, что это только начало!!!... Это то, что мы увидели,а они там голыми друг об друга 100на 💯 уже давно трутся гомосячина одна
14:15:31 27-12-2023
А собчачка?
14:26:42 27-12-2023
Гость (14:15:31 27-12-2023) А собчачка?... Она же памятник)))
03:12:44 29-12-2023
ВВП (14:26:42 27-12-2023) Она же памятник))) ... Собака она сутулая, а не памятник лошади Прожевальского
15:44:40 28-12-2023
Гость (14:15:31 27-12-2023) А собчачка?... А у собачки мама высоко сидит
21:09:21 28-12-2023
Гость (14:15:31 27-12-2023) А собчачка?... А собчачку пора убрать из России.Слишком на себя берет.Что она из себя представляет? Дочь бывшего мэра Питера.
01:29:44 29-12-2023
Гость (21:09:21 28-12-2023) А собчачку пора убрать из России.Слишком на себя берет.Что ... Тут надо знать с кем этот мэр дела проворачивал в своё время
21:45:20 28-12-2023
Гость (14:15:31 27-12-2023) А собчачка?... Эта просто дочь мэра Питера. А что она из себя представляет? А она хотела быть президентом?
14:28:11 27-12-2023
"Дерьмо" не тонет, выплывут, а жаль.
14:31:30 27-12-2023
А Адаму их еще не отдали? Заодно будет повод очередной орденок дать.
14:52:09 27-12-2023
Это их дело, как проводить время. Они ваши деньги не брали, вас не звали, на проспект с лозунгами не выходили. Вы сами их фотки разглядываете. Они вам в трусы не лезут.
15:06:24 27-12-2023
Гость (14:52:09 27-12-2023) Это их дело, как проводить время. Они ваши деньги не брали,... Это когда ты со своей милкой или ванькой в баньки развлекаешься, это твое дело, потому как ты никто и звать тебя никак. А когда ты публичный человек, то каждое твое слово и тем более поступок публика будет рассматривать под микроскопом и ты должен выбрать на чем поддерживать свою публичность, они свой выбор сделали и ошиблись.
13:56:42 28-12-2023
Гость (15:06:24 27-12-2023) Это когда ты со своей милкой или ванькой в баньки развлекаеш... Не просто публичный человек, а заслуженный артист России! Заслужил что? Голым колыхаться? Стыд!
15:34:22 28-12-2023
Ирина (13:56:42 28-12-2023) Не просто публичный человек, а заслуженный артист России! За... Ладно бы ещё это голое напоминало Венеру Мелосскую или еще что-то подобное - достаточно эстетичное, а то ведь это было не так)
21:49:17 28-12-2023
Гость (15:34:22 28-12-2023) Ладно бы ещё это голое напоминало Венеру Мелосскую или еще ч... А народный артист врёт на всю страну.Отплясывает в шортах, а говорит Пескову, что ушел через 5 минут Враньё!!!
02:52:32 30-12-2023
Ирина (13:56:42 28-12-2023) Не просто публичный человек, а заслуженный артист России! За... Сказал случайно заехал. В комбинезоне кружевом
21:45:41 28-12-2023
Гость (15:06:24 27-12-2023) Это когда ты со своей милкой или ванькой в баньки развлекаеш... Если бы не выставили этот срам на всеобщее обозрение, кто их просил? Так они намерено хотели подчеркнуть, как могут весело проводить время и им на всех наплевать, как хотят, так и веселятся, хоть вообще голые.
16:37:13 27-12-2023
Гость (14:52:09 27-12-2023) Это их дело, как проводить время. Они ваши деньги не брали,... Они вам в трусы не лезут --- ну это как сказать, если вы симпатичная девушка и выложите в сеть, как снимаете с себя трусы, вы этим на меня повлияете. То что там с себя снимало, ни на чьи трусы повлиять не могло, но вызвать раздражение, например, у воюющих против бандеровцев, могло. Как пир в несоответствующее ему время
11:06:12 28-12-2023
Гость (14:52:09 27-12-2023) Это их дело, как проводить время. Они ваши деньги не брали,...
14:15:24 28-12-2023
Гость (14:52:09 27-12-2023) Это их дело, как проводить время. Они ваши деньги не брали,... Они свои трусы в лицо нам ,зачем показывают делали бы молча кто им меша
15:10:46 28-12-2023
Гость (14:52:09 27-12-2023) Это их дело, как проводить время. Они ваши деньги не брали,... Дело не в этом. Это не уважение к людям,тем Кто сейчас на войне.
18:24:49 28-12-2023
Гость (15:10:46 28-12-2023) Дело не в этом. Это не уважение к людям,тем Кто сейчас на в... Всё же СВО, а не то, что Вы имели в виду.
17:59:30 28-12-2023
Гость (14:52:09 27-12-2023) Это их дело, как проводить время. Они ваши деньги не брали,... Нет не их если бы эти кадры не появились в медео пространстве тогда да частная жизнь. А так это уже дело публичное. Очевидно у организатора мероприятия колье есть, а мозгов нет раз было допущено столько фатальных ошибок.
20:59:31 28-12-2023
Гость (14:52:09 27-12-2023) Это их дело, как проводить время. Они ваши деньги не брали,... Вы далеко не правы, моя хата с краю, так выходит? А что они к вам в трусы лезут , вы их защищаете.
00:58:22 29-12-2023
Гость (14:52:09 27-12-2023) Это их дело, как проводить время. Они ваши деньги не брали,... Их дело! Пусть делают, что хотят. Но не нужно в таком случае это транслировать в массы!!
12:50:27 29-12-2023
Гость (14:52:09 27-12-2023) Это их дело, как проводить время. Они ваши деньги не брали,... Не лезут, потому что нормальные люди не будут показывать свои трусы на публику, что непонятно?
16:27:30 29-12-2023
Гость (14:52:09 27-12-2023) Это их дело, как проводить время. Они ваши деньги не брали,... Трудно себе представить, чтобы в царской России представители "высшего общества" так неприлично себя вели. Долите больше 60 лет, а она ползает по полу. Она уважает вообще-то себя? Чтобы поучаствовать в этом вертепе участники еще по 10 тысяч долларов заплатили.
14:57:51 27-12-2023
Как же вы достали с этой вечеринкой, вам не пофиг на неё? Всю жизнь селебы вели себя примерно вот так и всех все устраивало, Дом-2 смотрели и прочий трешак, почему теперь ВНЕЗАПНО, народ преисполнился праведным гневом за то, что О УЖАС миллионеры устраивают тусовки? Почему когда та же Ивлеева у дудя разглагольствовала про 15 сантиметров, большинству было абсолютно пофиг на это, поугарали и забыли. Тут же развели трагедию мультивселенского масштаба.
15:13:49 27-12-2023
Гость (14:57:51 27-12-2023) Как же вы достали с этой вечеринкой, вам не пофиг на неё? Вс... А я тоже думал, что это просто припадок моралфагов. А тут спланированная акция. Нам всем показывают, как у вас можно отжать миллиард, если какой-либо иншаков оскорбится. Как у вас запросто можно отобрать работу. Как любого можно кинуть в обезьянник на 15 суток. К там к вам зайдет любой адамка с улицы и запросто может попинать. И это запугивают всех. Не только тех, кто с голым задом у себя в клубе.
16:40:45 27-12-2023
Гость (15:13:49 27-12-2023) А я тоже думал, что это просто припадок моралфагов. А тут сп... Не только тех, кто с голым задом --- как раз больше испугались те, кто причастен к заду
03:38:00 28-12-2023
Гость (15:13:49 27-12-2023) А я тоже думал, что это просто припадок моралфагов. А тут сп... А вы думали пипл все схавает?
17:10:09 28-12-2023
Гость (15:13:49 27-12-2023) А я тоже думал, что это просто припадок моралфагов. А тут сп... Когда вы говорите "какой-нибудь" Иншаков, сначала узнайте КТО это.
13:22:05 29-12-2023
Гость (17:10:09 28-12-2023) Когда вы говорите "какой-нибудь" Иншаков, сначала узнайте КТ... Когда он в Бригаде играл, и денежки на сьемки организовывал, никто не говорил что он ОПГ рекламирует, и детей от телевизоров не убирал, а теперь вот нате хрен в томате, оскорбленный
21:09:41 28-12-2023
Гость (15:13:49 27-12-2023) А я тоже думал, что это просто припадок моралфагов. А тут сп... Ни какой нибудь Иншаков, это ты можешь быть никакой
16:14:37 27-12-2023
Гость (14:57:51 27-12-2023) Как же вы достали с этой вечеринкой, вам не пофиг на неё? Вс... Стадо направили в нужное русло, чтобы выплеснули негатив, вот они теперь и беснуются в праведном гневе, а что произошло нового, ничего, но стадный инстинкт силен.
16:41:52 27-12-2023
Гость (16:14:37 27-12-2023) Стадо направили в нужное русло, чтобы выплеснули негатив, во... а что произошло нового -- так СВО началось. Это очень сильно новое. Никогда такого не было. Хреново, что не все заметили
03:42:52 30-12-2023
Гость (16:14:37 27-12-2023) Стадо направили в нужное русло, чтобы выплеснули негатив, во... Стадо животных ползало с голыми ж. Носоконосец и наж.пеноска отжигают, когда парни воюют, в стране всё изменилось и народ больше терпеть не хочет извращенцев, что не ясно?
16:39:13 27-12-2023
Гость (14:57:51 27-12-2023) Как же вы достали с этой вечеринкой, вам не пофиг на неё? Вс... Как то не верится, что человек даже с небольшим интеллектом не понимает, чем последние полтора года отличаются от того, что было раньше. Но походу такие есть
14:52:57 28-12-2023
Гость (14:57:51 27-12-2023) Как же вы достали с этой вечеринкой, вам не пофиг на неё? Вс... Но почему Вы так говорите, это длится давно, сколько отзывов люди писали, натаких как Бузова и ей подобных Тишин
21:56:06 28-12-2023
Гость (14:57:51 27-12-2023) Как же вы достали с этой вечеринкой, вам не пофиг на неё? Вс... Мне тоже без разницы, как они отдыхают после работы. Вопрос кто и зачем всё это слил в инет? И как наказали именно того, кто это слил?
11:12:57 30-12-2023
Алла (21:56:06 28-12-2023) Мне тоже без разницы, как они отдыхают после работы. Вопрос ... Интересно вот что, почему не всех участников вечеринки слили. Почему именно их? Некий персонаж не только носок надевал на причинное место, но и ананасами прикрывал и ничего, стал членом совета при комитете Госдумы по культуре. И всем паралельно. Парадокс.
15:01:27 27-12-2023
Пусть что хотят там и делают, оповещать только людей о своем беспутстве не надо, неприятно смотреть на эти страшные обнаженные тельца, а где то и жирные...........
15:12:48 27-12-2023
Гость (15:01:27 27-12-2023) неприятно смотреть ... Вас связали и заставили смотреть?
16:44:58 27-12-2023
Гость (15:12:48 27-12-2023) Вас связали и заставили смотреть?... Так никто на них и до сих пор не смотрит, но хреново, что все про это знают, в том числе те, кто жизнью сейчас рискует и их родственники. Тихонько бы друг друга там поимели, никто и не знал бы. Но выложили они это стопудово сами и специально, в этом и был смысл их сборища
22:20:13 28-12-2023
Гость (15:12:48 27-12-2023) Вас связали и заставили смотреть?... Бомонд эстрады. ПОЗОР на всю страну.
17:39:54 28-12-2023
Гость (15:01:27 27-12-2023) Пусть что хотят там и делают, оповещать только людей о свое... Вот этого с носком в армию укатать, пусть там в таком виде в карауле походит, где нибудь на Чукотке зимой. Потом реб почитает если духу хватит. У нас что не чмо так блогер или репер, тфу Прости Господи так и напоминает старую забаву трипер
15:28:24 27-12-2023
Видео Наташи Королевой поинтереснее будет. Тоже гуляло по сети. Чо-то никто не "оскорблялся", все только влажно лыбились. А тут - показательная порка с целью поставить точку в серии выступлений по нагнетанию страха и низведению в ноль гражданских прав и свобод.
16:06:06 27-12-2023
Гость (15:28:24 27-12-2023) Видео Наташи Королевой поинтереснее будет. Тоже гуляло по се... К вас отобрали право/свободу с голым задом в клубе танцевать ?
16:48:47 27-12-2023
Гость (15:28:24 27-12-2023) Видео Наташи Королевой поинтереснее будет. Тоже гуляло по се... Когда это было? 5 лет назад? Еще видеомонтажа всякого по сети гуляет много, никто его не признает. Дзюба вообще промолчал, что это было. А это сборище специально и выложили, чтобы все знали, что оно было. Хайп называется. Только время неудачно выбрали. Уже погибших много, причем с обоих сторон
17:04:01 27-12-2023
Гость (15:28:24 27-12-2023) Видео Наташи Королевой поинтереснее будет. Тоже гуляло по се... У Наташки не было собчашки и прочей шаболды, и не понтовалась наташка как многие недоблогеры и недозвёзды
03:34:28 28-12-2023
Гость (15:28:24 27-12-2023) Видео Наташи Королевой поинтереснее будет. Тоже гуляло по се... Права и свобода в чем? Чтобы звездные задницы вся страна увидела?
13:07:04 28-12-2023
Людмила (03:34:28 28-12-2023) Права и свобода в чем? Чтобы звездные задницы вся страна уви... А я вот не смотрела. И не планирую. Живу, работаю, с нормальными людьми общаюсь, детей люблю, своей работой стараюсь приносить пользу людям. И уж не думаю, что бойцы Сво сидят в телефонах и смотрят все эти видео и фото . Подняли какую-то бучу на всю Россию. Делать нефиг всем, что ли???
18:50:48 28-12-2023
Гость (15:28:24 27-12-2023) Видео Наташи Королевой поинтереснее будет. Тоже гуляло по се... Не хотела писать комментарии, но ваш возмутил. Каких прав и свобод? Голыми ходить в открытом доступе, имея звание заслуженного и народного? Это воспитание молодёжи, прежде всего. И на их умы влияет. Если бы они тихонько устроили междусобойчик, никто бы не узнал. Зачем выложили? В Европе большие шишки с должностей летят за такое. И это не специально выложеное, а по доносу.
15:49:50 27-12-2023
Люди гуляли и будут гулять. Сейчас впереди новогодние праздники и все будут развлекаться на широкую ногу. Ттрусы за 250тыс дол.? это их жизнь их право. Да за эти деньги можно спасти жизнь ребёнка, но скажите, кто из вас пришёл в магаз походил и решил я вот бутылку вина сегодня не куплю, а эти 500, 1000( не знаю кто и за сколько пьёт вино) переведу больному Андрюше?
16:51:52 27-12-2023
Гость (15:49:50 27-12-2023) Люди гуляли и будут гулять. Сейчас впереди новогодние праздн... переведу больному Андрюше? --- Не я, но я в принципе не пью. Но таких знаю. Переводят и чуть ли не последнее. Такие всегда были. Может святые. А хорошо было бы если таких было больше, чем тех, которые очком в сети светят
17:04:09 27-12-2023
Гость (15:49:50 27-12-2023) Люди гуляли и будут гулять. Сейчас впереди новогодние праздн... Вы даже не представляете сколько таких людей. Я одна из них. При этом я обычный человек, у меня нет богатств, живу на зарплату. Но да, в чем-то отказываю себе, чтобы перечислить деньги больному ребенку, ему-то во много раз хуже.
13:28:17 29-12-2023
Гость (17:04:09 27-12-2023) Вы даже не представляете сколько таких людей. Я одна из них.... Не надо ходить на их концерты, тогда б не было их миллионов
14:18:28 29-12-2023
Гость (17:04:09 27-12-2023) Вы даже не представляете сколько таких людей. Я одна из них.... Молодец! Таких бы побольше, можете и органы свои отдать , они тоже кому то нужнее, сделают пересадку и спасут чью то жизнь!
17:08:36 27-12-2023
Гость (15:49:50 27-12-2023) Люди гуляли и будут гулять. Сейчас впереди новогодние праздн... Tакие люди пpосто понтуются типа смотрите какая цаца ведь на большее ума не хватило. домами\квартирами\машинами\одеждой\едой понтуются. но они все забывают, что в любом момент могут остатся ни с чем, а нормальные богатые люди, не выпячивают свое богатство на публику. и никто не знает что у Пети 3 млрд рублей на счету, и ездит Петя на жигулях и живет в обычной квартире и одевается по простому, потому-что Петя знает, что любители халявы могут отобрать все.
01:09:11 29-12-2023
Гость (15:49:50 27-12-2023) Люди гуляли и будут гулять. Сейчас впереди новогодние праздн... Я пенсионерка, но иногда по возможности перечисляю в фонд Алеша деньги. Пусть они небольшие, но моя совесть чиста. Могла бы больше, отдала бы больше. Сейчас с мужем на WB подбирали термоноски для ребят на фронте. Купили 24 пары. Это мелочь, но если бы каждый думал не только о себе. Мы по разному воспитаны
16:35:01 27-12-2023
У нас бабульки носки ребятам вяжут,по 50-100 руб с пенсии переводят на СВО. А мрази с бриллиантами на жопе пляшут,черти!Души размером с кошелек,только бабки там и помещаются.Ни Родины ни Флага!!!
16:53:19 27-12-2023
Гость (16:35:01 27-12-2023) У нас бабульки носки ребятам вяжут,по 50-100 руб с пенсии пе... Интересно, что некоторые комментаторы то ли правда это не понимают, то ли делают вид
17:11:01 27-12-2023
Гость (16:53:19 27-12-2023) Интересно, что некоторые комментаторы то ли правда это не по... Скорее и то и другое. Тут половина очко лижет силебрити за их достаток, а половина делает вид что лижет, а малый процент нормальных людей в комментариях реально помогают нуждающимся.
17:17:54 27-12-2023
Не все так просто... Сейчас Отечество наше отстаивает свое право держаться моральных ценностей, отработанных веками нашей истории. Благодаря этому мы не погрязли в разврате, воспитываем нормальных детей. За это гибнут на фронте наши герои, за наше здоровое поколение. Вечеринка эта с компанией полностью все перечеркивает. Отсюда резкое неприятие вечеринки большей частью общества. Терпеть бардак больше невозможно.... Все рожи эти настолько вызывают отвращение с их деньгами и голыми задами....
18:14:16 27-12-2023
горожанка (14:08:04 27-12-2023) ПРАВИЛЬНО и очень надеюсь, что это только начало!!!... Гнать их, гнать со сцены с ТВ каналов, гнать вон....! Безвозвратно! Они Российскому зрителю совершенно не нужны. От них тошнит и дурно пахнет!
23:08:48 28-12-2023
Влад (18:14:16 27-12-2023) Гнать их, гнать со сцены с ТВ каналов, гнать вон....! Безвоз... Чтобы не потерять миллионы,они даже слезы льют с экрана.
18:21:09 27-12-2023
Уверен, что это была спланированная акция, с целью показать до чего довёл страну этот фигляр ПЖ. Не сомневаюсь, что персонажи шоу согласились поучаствовать в заведомо самоубийственной акции по утилизации праведного народного гнева за солидные суммы серебряных шекелей. Антихайп быстро пройдёт, а плюшки на старость останутся. Они ещё на этом зарабатывать будут год. Завидуем молча.
18:26:41 27-12-2023
Господи, неужели их накажут???? Вот тогда зауважаю нашу власть
18:46:28 27-12-2023
Всех на СВО для профилактики !!!!!!!!!
19:41:08 27-12-2023
Помнит ли кто фильм "Здравствуйте, я ваша тётя"? Там в главной роли Александр Калягин, и он переодевается в женское и выдаёт себя тётушку из Бразилии. В Советском Союзе, несмотря на весь внешний пуританизм (из всех зарубежных фильмов эротику вырезали безбожно), никого это не смутило, не шокировало и не обидело. А сегодня идиоты пишут доносы на то, что мужчина играет волка в костюме Снегурочки на детском утреннике по мотивам "Ну, погоди!", моралисты хреновы. Ей-ей, сегодня бы Калягину тоже б пришлось прилюдно извиняться.
20:13:37 27-12-2023
34 комментария - да вы заслуживаете это. Вам это нужно. Поэтому тема, на которую нормальный человек внимания е обратит никогда перемывается для плебса столько времени.
00:35:25 28-12-2023
Они всю жизнь голые ходят по сцене, вы на них все время ходили и слушали. Сейчас вы им предъявляете, что они какие то не такие. Что изменилось? Пусть живут и радуются жизни. Слава Богу что хоть у кого-то все хорошо.
10:58:07 28-12-2023
Где Собчак в этом списке?
11:06:53 28-12-2023
Хорошо стратегия СМИ и газетчиков , отвлечь народ голыми залами наших клоунов от проблем несущих
11:18:21 28-12-2023
Из фильма "Берегись автомобиля".Семён Васильевич,это его дело.-Нет,наше.
12:20:45 28-12-2023
Пора этих артистов убрать из эфира и перестать снимать их в рекламе. Они от обычных людей отличаются тем, что они хуже и безнравственее, только они этого не понимают.
12:55:07 28-12-2023
Зато на вечеринке им всем очень весело было. За все нужно отвечать в этой жизни. Ни каких извинений,своим поведением унизили всю страну. Всех вон из эфиров,со сцены,полностью отстранить,забыть что есть и были такие имена.
16:15:01 28-12-2023
Согласна полностью. Таких моральных уродов только так наказывать и надо. Там всем,кроме юного дуралея в носке;лет достаточно. Отправить всех на гастроли к Кадырову. А лучше выгнать из страны. Чем они так ценны? Молодёжи талантливой полно,а мы всё престарелого Зайку в перьях смотрим;да Лолиту с её дурацкими выходками.
13:31:28 28-12-2023
А "Кровавую Барыню" Привлекут к ответственности???? И что она до сих пор делает в России??? Она же пересекала границу в сторону ЛАТВИИ???
15:03:32 28-12-2023
Кто их "зазвездил"? Звёзды это кто спасает, изобретает и создаёт, лечит и учит! А это паразиты! На работу всех, а в свободное от работы время пусть пляшут и поют. Носки используют по назначению и в армию сходят, пора уже стать гражданами России, а сейчас находятся по другую сторону баррикад.
15:06:59 28-12-2023
Это нарывы общества их надо удалять окончательно либо они будут разрастаться и растлевать молодежь. Всех в Европу ЛГБТ пусть там зарабатывают и существуют. Хватит мы строим новую сильную Россию без этой блевотины- запада.
15:28:46 28-12-2023
Потому что команда с верху.
15:30:58 28-12-2023
Задолбали они все, ,,звездули,, доморощенные....Тошнит от них уже очень давно большинство людей, нормальных! Пора уже сдуть и забыть, пользы от них 0. Чтобы при переключении каналов не натыкаться на этих кривляк отвратительных и не искренних....
15:55:48 28-12-2023
горожанка (14:08:04 27-12-2023) ПРАВИЛЬНО и очень надеюсь, что это только начало!!!... Уважаемые гости голой вечеринки, вам же не три года, к чему оправдания. вы же там были. Можно узнать ,а кто участники? И что должны показать на арт выставке? Если голую жопу, то это для унитаза, а мы то тут зачем? При ваших доходах и дойти до раздевания, прямо как дети в яслях, познай друг друга. Жаль, что патриарх наш молчит. Верно все гости православные. Спасибо западу, постарался на славу
20:16:19 28-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... по мне бы- разделить их на группы и отправить однк в больницы Луганска помочь нашим раненым патцанам..утки выносить перевязку сделать. а другую группу "народных артистов' на передовую..пусть оружие не умеют держать.так хоть гильзы будут подносить в наши пушки..вот тогда перестанут трясти своими половыми органами и безобразничать друг с другом. поддерживая гнилые ценности Запада
16:00:45 28-12-2023
Вот этот пацан ,который на члене носок носил, выдать ему повестку и вперёд.
16:27:35 28-12-2023
Ирина (10:58:07 28-12-2023) Где Собчак в этом списке? ... А Собчак никогда не трогают и не тронут и только благодаря памяти её отца, которого очень уважал и ценил ВВ. А сама она известна только своим эпатажем и грязным языком
16:30:37 28-12-2023
Гость (19:41:08 27-12-2023) Помнит ли кто фильм "Здравствуйте, я ваша тётя"? Там в главн... Опус про Калягина называется дебилизмом
16:43:59 28-12-2023
Надо было всех штрафовать кто был на вечеринке а Ивлееву не показывать по телевизору а то мы сначала делаем а потом думаем и плачемся. Так ей и надо .ты дура тупая лучше на благотворительность деньги отдай или солдатам помоги . Жиру беситесь идиоты . А Иншаков молодец красавчик так и надо делать со всеми идиотами и придурками кто так делает . Если кому что то не нравится пусть уезжают в Америку и там ходят голые и устраивают там вечеринки .Фу Стыд и Срам.
17:06:41 28-12-2023
Гость (16:43:59 28-12-2023)На эти медийные личности наша молодежь смотрит ,сейчас им нравственность припадает интернет, телевидение и другие СМИ, а потом зачем удивляться когда молодежь с раннего возраста выражается крепким матом везде ,где можно и хамит всем.Так хочется верить в добро,красоту,в наш народ,а тут на тебе такое"Мы хозяева жизни". А матерям у кого дети на СВО?
01:33:30 05-01-2024
Гость (17:06:41 28-12-2023) Гость (16:43:59 28-12-2023)На эти медийные личности н... Молодежь с детства выражается крепким матом с давнего времени и по примеру родителей, всё идёт из семьи
17:17:56 28-12-2023
Они уже совсем рассудок потеряли, уроды, ничего святого Их всех на сво, пусть посидят в сырых, холодных окопах с крысами и головные
17:33:45 28-12-2023
Гость (17:17:54 27-12-2023) Не все так просто... Сейчас Отечество наше отстаивает свое п... У этих "селебрити" Ни чести, ни стыда, ни совести. Я б ихтвообще прилюдно на кол посадила, а все нажитое непонятным"трудом"перечислила в поддержку СВО.
17:52:54 28-12-2023
Никого не накажут вы слышали о комто из них на сво или о детях наших руководителей
18:30:25 28-12-2023
Мне только Асти жалко из всего этого говна.Если её собираются депортировать,это двойные стандарты,вы сначала депортируйте тогда всех нерусских. Потом её выгогяйте,на каждой улице и в школе у нас. Даже в первый класс идут не зная языка.
18:30:37 28-12-2023
Nataly (12:20:45 28-12-2023) Пора этих артистов убрать из эфира и перестать снимать их в ... Не они этого не понимают,а руководство страны и и министерство культуры, которая упала у нас в стране ниже плинтуса. Цинизм этих звездунов зашкаливает, зная и понимая ,что идет СВО, гибнут ребята, устраивают пир во время чумы. противны все до одного, кто они такие,что их из каждого утюга слышно и видно, все их крокодильи слёзы- очередная показуха, Киркоров в этом уже насобачился, чуть что- слезу давит, оправдываясь, а на самом деле народ и за людей то не считает, кто ему дал звание народного артиста???? Рука руку моет
18:31:42 28-12-2023
Как достала эта столица, цены растут, эти клоуны без трусов гуляют, жиру бесятся. Когда правительство начнёт хоть немного думать о народе?
01:29:53 29-12-2023
Народ (18:31:42 28-12-2023) Как достала эта столица, цены растут, эти клоуны без трусов ... А причем тут столица? Все кто там засветился приезжие, обосновавшиеся в столице.
19:05:07 28-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... А мне не наплевать, что видят дети, кого они выбирают своими кумирами и кому будут подражать! Это ж работать не надо, пей, гуляй, ставь на уши всех и за это ещё и миллионы платят!
19:12:14 28-12-2023
Почему собчак опять "не при делах"?К ней и её мамаше у всей России много всего накопилось.
19:28:17 28-12-2023
Гость (16:53:19 27-12-2023) Интересно, что некоторые комментаторы то ли правда это не по... Эти "комментаторы" из такой же породы людей,моя хата с краю,ничего не знаю.Им наплевать на все,что происходит.Уверена,ни один из них не задумывался о наших больных детях и о тех кто воюет.Если бы у этих воевал сын или брат,они бы восприняли этот " пир во время чумы" личным оскорблением.
19:58:26 28-12-2023
Ивлеева называет себя дорогой куртизанкой,так может отправить ее на фронт по прямому назначению до окончания СВО и Собачку вместе с ней,может мозги наконец на место встанут.Филя извинился,а что,он не знал,куда он идёт и что там будет?За розовую кофточку извинился и забыли,но сейчас другое время!Штрафы надо наложить на них такие,чтоб почувствовали и подумали своими ,,звёздными,,мозгами.А Эрнсту тоже надо задать вопрос,зачем он приглашает на новогодний огонек Орбакайте,деньги у нее закончились в США?Вообще нечего делать в России,а этих с вечеринки все за 101 км,как при Сталине,жаль,что нет такого.
19:58:57 28-12-2023
Наказать всех материально по миллиарду и выгнать из России. Надоели противно, гадко, сколько можно терпеть эту гадость.
20:53:55 28-12-2023
Нельзя их на СВО обгадят все окопы
20:57:32 28-12-2023
Гость (14:52:57 28-12-2023) Но почему Вы так говорите, это длится давно, сколько отзывов... Они давно раздражают людей. И то как себя крамсают за миллионы рублей. Как на всю страну пахабно себя ведут на экранах Т.В.,хвалясь о своих выброшенных на ветер денег. В то время пенсионеры, проработавшие всю жизнь на благо страны, еле сводят концы с концами. Люди больные и с больными детьми не могут получить соответствующую мед. помощь. Солдаты гибнут за нас, молодые красивые, честные, не умеющие кривляться, хитрить и обаорововать страну. Людей уже достали. А эти корпоротивы, за которые получают баснословные деньги, почему не платят с них налоги. Постоянные чесы мимо налогов государству. Все знают и никто этим не занимается, уже давно разобраться во всем этом. Тогда и пинсионеры будут жить достойно и проблем с здравоохранением не будет. А то они устали им надо развеятся. А люди стоят у станков, в шахтах, хирурги, учителя с нашими не простыми детьми не у устают? . Позор, что одних и тех же видем на телевидении с козлинными хриплыми голосами, а то и без голосых, просто раскрученных. А действительные голоса нам просто нн дают слушать. ПОЗОР. Еще и народных и заслуженных дают. Пинка им хорошего под зад
21:17:54 28-12-2023
Л.В. (20:57:32 28-12-2023) Они давно раздражают людей. И то как себя крамсают за миллио... Ваша писанина выглядит не менее пАхабно, чем поведение этих "звездюлин"... Читайте себя, перед тем как нажать кнопку "Отправить"...
21:12:09 28-12-2023
Киркоров бесит всех...его на СВО надо
21:43:49 28-12-2023
Да надо нам всем, начать петь, плясать и бухать,блогерами, аналитиками стать, бросить работать и все у всех будет хорошо. До СВО это бы ещё и поощряли рекламировали, а сейчас же власть с народом, воюют то за эту власть, кто народ!!! Простые мужики, парни. Не к добру все это, и власть не чает, что творила и что творит! Это ещё все цветочки, ягодки впереди.
22:20:29 28-12-2023
Раньше меценаты помогали бедным и больным. И какие люди были,эти
22:22:47 28-12-2023
Билан ты прав надо быть честным, начинай уже им быть!
01:51:08 29-12-2023
Наказать всех надо. Завелись эти господа артисты. Киркорову пора на пенсию. Почему то наступила усталость от него. Ёлка новогодняя.
22:45:34 28-12-2023
Если народ против, то надо снимать и народных и заслуженных,а всяких купленных адвокатишек,которые за три рубля мать родную продадут,гнать поганой метлой!
22:46:56 28-12-2023
Ну собчак обожает тему гробов катофалков!!! Ну поехала бы на Украину на фронт в катафалке в гробу и с голой жопой бы там бегала - вот реально адреналин!!! Попадёт снаряд или нет!! Успела обосраться или не успела!!@ А то устроились в теплом клубе- вот !! Этим уже не удивите!!! Вперёд с голыми жопами на фронт- кто выживет тот и молодец!!!
22:52:53 28-12-2023
Полнейшее ощущение что народ этой вечеринкой хотят отвлечь от того что твориться в стране страшная инфляция все дорожает жизнь все сложнее и сложнее а они про вечеринку и в новый год покажут нам чебурашку
22:58:59 28-12-2023
Мы сами виноваты в их проделках, начиная с того что они типо зарабатывают такие деньжища не понятно за что?? И им конечно срывает крышу, их уже некуда тратить, в то время как рабочие реально пашут за копейки. Пока всё это не приведут к нормальному соотношению, это так и будет продолжаться. Они со своими деньгами, из воздуха, считают себя героями жизни, которым всё можно.
22:59:25 28-12-2023
Пора, пора почистить эту богему этих потерявший совесть и чувство меры шалав всяких киркоровых, лолит, собчак выдворить их страны лишить гражданства. Предварительно отобрать все что они нажили и заработали в России кривляясь и крутая задницами. Средства собранные конфиксацией имущества этих с вечеринки, предать семьям погибших на СВО и нашим соллатам
23:24:34 28-12-2023
Гость (21:40:31 28-12-2023) Это такой же мусор как и тот,что у вас не вывозят. Надо с ка... Какая это элита? Элита- это учёные,врачи, учителя,рабочие, шахтёры, те, без которых ,если они не выйдут на работу,мы пропадём.А если они не выйдут на работу, ничего страшного не случится,не пропадём.Это так называемая богема- цыганщина, шуты и фигляры.Им и место было за оградой кладбища.
00:18:39 29-12-2023
Гость (14:57:51 27-12-2023) Как же вы достали с этой вечеринкой, вам не пофиг на неё? Вс... Вы глубоко ошибаетесь. Люди уже давно возмущаются тем, что творится в медио пространстве. Большинству не по душе и "дома" и вся остальная порнуха. Но до сих пор организаторам всего этого безобразия удавалось прикрываться свободой слова и криативностью художников. На сей раз организаторы не учли особую обстановку в стране.
00:31:36 29-12-2023
Nataly (12:20:45 28-12-2023) Пора этих артистов убрать из эфира и перестать снимать их в ... Господи,до каких пор будет длиться эта вакханалия, когда же уберут этих зажравшихся звезд с экранов телевидения.Похоже нашей властиэто мало волнует, пока пресс-секретарь президента Песков приятельски беседует с Киркоровым, целует ручки Пугачевой,другого ожидать не приходится. Пройдет время и все позабудут.
00:43:22 29-12-2023
Люда (19:06:46 28-12-2023) А тебе только до себе! Детей нет? А если бы были и эта пошла... У меня есть дети. И скажу вам, если бы не было этой шумихи, то ни дети ния о ней бы и не узнали и голых жоп бы не видели. А так до нашего сведения все донести. И еще дети будут культивировать, то, что вы им в семье преподнесете.
01:10:12 29-12-2023
Да лишить их родительских прав.
01:14:16 29-12-2023
Доброго времени суток, Всем! Я, не считаю правильным и принимающим во внимание данную вечеринку! Здесь, явно два варианта исхода, либо себе привлечение внимания любым способом (также постыдным), либо те люди, как принимающие приглашение на такое мероприятие, не отдавали себе отчёт, что они делают и совершают, либо необходимо было сделать строгий дресс-код, чтобы данная вечеринка прошла только между ними, без камер, без фотографий и также оповести Всех участников данного мероприятия, что съёмки, фото категорически запрещено!!! А, уже, как веселиться будет элита, это нам простым людям и не нужно знать!!!
01:14:17 29-12-2023
Да На Кол Их Посадить!!!!!
01:21:00 29-12-2023
Позор, смотреть на них не хочется, а еще элитой они зовутся. Я сама с ЛНР, и у нас война, бойци на передовой гибнут, сражаются, а они жопы свои показывают.
02:33:13 29-12-2023
Вот так, стараются остаться на плаву. И один нелепый шаг и закрылись двери. Молодец Баскова не было. Хоть кто-то останется из артистов.
02:42:08 29-12-2023
Всех заднеприводный в эротическое направление.
02:56:58 29-12-2023
Голой жопой их всех на раскалённую плиту
03:00:46 29-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... Вот так и живем поэтому, потому что думаем только о себе!
03:30:22 29-12-2023
Президент, депутаты, сенаторы, олигархи живут как и раньше, ни в чем себе не отказывая и плюя на интересы простых граждан. Но все прицепились к Ивлеевой. А какая разница-то?! Что она сделала такого,чего не делают ежедневно власть имущие? Лицемерие в полный рост...
04:31:47 29-12-2023
Гость (14:52:09 27-12-2023) Это их дело, как проводить время. Они ваши деньги не брали,... Ты ЧО несёшь ,обратная эволюция ,нам зачем на это смотреть ,свалили на запад ,творите что хотите ,жаль нельзя матом ..
08:21:28 29-12-2023
Во всех СМИ уже неделю это новость №1. Еще и "патриоты" орут на каждом углу про "содомитскую" вечеринку, всех участников которой надо расстрелять или, хотя бы, посадить. Патриоты отличаются от "патриотов" тем, что первые любят свою страну, а вторые ищут кого бы показательно и толпой загнобить, прикрывая жажду крови показушной любовью к государству. Типичная гопота, которая тебе красиво обоснует, почему тебя избили и отняли мобилу.
08:22:34 29-12-2023
Взрослые люди устроили закрытую вечеринку, танцевали там в откровенных нарядах, пели песни, фоткались и веселились. В чем опасность для страны - загадка. Они подобным занимаются всю жизнь. И где там содомию увидели? Человек в трусах - содомит? На пляжах все поголовно содомиты? Радугу тоже они придумали? Ну и это, я еще в школу не ходил, а народный артист России Леонтьев уже выступал в главном концертном зале страны в колготках и боди. Никого не волновало. А еще у каждого из участников вечеринки в соц.сетях есть фотки с пляжей в еще более откровенных нарядах. Инстаграм каждой популярной тетеньки состоит на 80% из фоток ее попы со всех ракурсов. Собчак аж для Плейбоя снималась, Орлова для Максима. На вечеринке нет ничего нового. Они так всегда жили. Но сейчас спустили команду - ненавидь их! И встает вопрос: а за что? За чулки Лолиты? За брюлик на заднице Ивлеевой? За костюм в сеточку Киркорова? Да нормальным людям плевать на это.
08:23:28 29-12-2023
Они никого не убили, не ограбили, не изнасиловали, не оскорбили. А вот если Вы считаете, что это повод ненавидеть и требовать их крови, то у вас серьезные проблемы с головой. И сейчас объясню, почему. 1. Люди могут развлекаться, как угодно. Они плясали в колготах на закрытой вечеринке. Это не запрещено законом. Нравится им - да на здоровье. Я вот с детства колгот не ношу и такими вечеринками не интересуюсь. У меня свои увлечения, которые кто-то другой посчитает глупыми. И это нормально. Все мы разные.
08:24:03 29-12-2023
2. Как вообще можно ненавидеть и требовать наказать за одежду? Вот Ивлеева гоняет на своей Ламбе так, что за 3 месяца получает 199 штрафов. Человек опасен, ибо может кого-нибудь угробить на дороге. Например, меня или Вас. Вот это - повод ее ненавидеть. А не стринги. Но нет. "Патриоты" мне объясняют, что ненавидеть надо именно за стринги. Они опаснее. 3. Для многих откровение, но эти люди популярны исключительно из-за своего творчества. Развлекать людей - их профессия. На концерты Киркорова ходят толпы живых людей. Ролики Собчак и Ивлеевой смотрят миллионы. И фотки с вечеринки они выложили для них. Потому что поклонникам очень интересно, как развлекаются их кумиры. Это не олигархи, которым бесплатно упали народные заводики. Это люди, зарабатывающие своим творчеством. Каким бы убогим оно кому не казалось. По мне, ролики Ивлеевой - унылые, Собчак - глупая женщина, Киркоров - румын, назначивший себя королем. Так я их и не смотрю. Но если они мне не нравятся, то это не повод требовать их крови. Есть ведь те, кто от них фанатеет. Ну и пусть.
08:24:27 29-12-2023
4. Легко возмущаться Ивлеевой. Только многие забывают, что у олигархов тоже есть вечеринки. И проходят они сильно развратнее. Просто их в Инстаграм не выкладывают. А одну было не скрыть. На крейсере "Аврора", которую устроил Прохоров. Где были все, от олигархов, до Набиулиной и Матвиенко. Где бухали, пели песни и прыгали в Неву с самого крейсера. Да, с памятника, награжденного орденом Октябрьской Революции, и культового корабля в нашей истории. И чего-то я не помню возмущенных "патриотов", требующих расстрела Прохорова и Матвиенко. Потому что у "патриотов" есть "чувство ранга". И они понимают, на кого рот разевать опасно.
11:03:30 29-12-2023
Там были многие призывного возраста. Отправить на СВО. Почему эти артисты веселятся. Они инвалиды?Почему их не мобилизовали?Бегают по сцене как кони. Пусть на поле боя бегают. Почему одних забирают, а этих не трогают? Где справедливость? Этот , в одном носке, пусть Родину защищает. Почему кто- то должен воевать, а он должен зад всем показывать? Там хоть пользу принесли бы. Здесь они не нужны. Все равно ничего не производят. Не учат и не лечат.
11:19:34 29-12-2023
Любовь (11:03:30 29-12-2023) Там были многие призывного возраста. Отправить на СВО. Почем... а у нас объявлена полная мобилизация?
12:10:02 29-12-2023
Гость (11:19:34 29-12-2023) а у нас объявлена полная мобилизация?... Для чувака в носке и частичной достаточно
14:46:57 29-12-2023
Гость (12:10:02 29-12-2023) Для чувака в носке и частичной достаточно... ну это же не вы решаете , а военкомат
11:40:08 29-12-2023
Любовь (11:03:30 29-12-2023) Там были многие призывного возраста. Отправить на СВО. Почем... Этот , в одном носке, пусть Родину защищает --- спасибо, настроение подняли, представил
11:17:33 29-12-2023
Гость (09:12:13 29-12-2023) И где там была пропаганда ЛГБТ? Что, если дурачок на член на... Не это не ЛГБТ когда мужики сосутся, носок это новая мода, раком подающая целюлитная Лолита в трусах это показ моды. Вообще это патриотическое комсомольское движение.
11:20:22 29-12-2023
Куда ушло искусство? Сейчас на сцене скачут девочки и мальчики без всякого понятия о нем. Уже не знают чем хвалиться: чьи трусы круче или папик , который их протолкнул. Ни вкуса, ни образования - НИЧЕГО. Пшик.
11:53:01 29-12-2023
Отлавливать их надо и в клетки сажать,чтобы ваше большенство стало меньшенством и зараза это нераспространялась несидячии в тюрьмах не были неразу на фронт там кровью пазор смывать будем ))
14:37:32 29-12-2023
Алла (21:56:06 28-12-2023) Мне тоже без разницы, как они отдыхают после работы. Вопрос ... Слил тот кого не пригласили. Обиделся!
16:16:27 29-12-2023
Гость (22:50:20 28-12-2023) Так не надо своих детей туда посылать .... Все правильно, давно пора обратить внимание на шоу-бизнес. Нет это не зависть. Просто сейчас техника до того дошла что петь не умеют а бабло гребут лопатой, а тем кто действительно талантлив пробиться нельзя ни на телевидение ни в прессу.
01:24:19 30-12-2023
Елена (16:16:27 29-12-2023) Все правильно, давно пора обратить внимание на шоу-бизнес. Н... Тут внимание можно и на спорт обратить: в большой спорт можно пробиться только через Москву и за большие деньги! Футболисты толком играть не умеют, а получают баснословные деньги!
17:06:38 29-12-2023
Отловить их надо и отправить на СВО. У меня сын воюет за этих ублюдков, а они развлекаются. Гавно они а не звёзды. Сами себя короновали. Выслать их из страны на 50 лет. Никому они здесь не нужны . И смотреть на них противно.
18:17:07 29-12-2023
Пока наши ребята воюют и гибнут на СВО, а другие бесятся с жиру и не знают, как себя потешить, это недопустимо. Всех участников отправить на СВО в самое пекло, пусть хоть какая-то польза от них будет.
18:28:23 29-12-2023
Репера Vacio срочно переименовать в сказочника Xeracio... Пускай и дальше с носком на причиндале прыгает... Надо было его на 15 суток закрыть вместе с матёрыми зеками... нагишом и с этим носком на пичушке... Вот, это, я понимаю, наказание... ))
19:24:26 29-12-2023
Судить и сажать надо.
20:00:44 29-12-2023
Начали вырезать из "Голубого огонька" всех голубых.
20:29:49 29-12-2023
Может пора закрыть комментарии, всём этим занимаются соответствующие органы , которые примут по каждому участнику решение. Из искры разгорается пламя, пора его тушить!!!
20:38:07 29-12-2023
Публичный человек просто НЕ ИМЕЕТ ПРАВА так себя вести и выставлять эту пошлятину и моральное уродство на показ! Работники культуры.... Должно быть так: засветился нелицеприято - вычеркнут из публичной жизни, плюнули, растёрли и даже обсужденю не подлежат. Ни один из них для Родины ничего не значит - пустое место, отбросы.
00:31:06 30-12-2023
Гость (20:38:07 29-12-2023) Публичный человек просто НЕ ИМЕЕТ ПРАВА так себя вести и выс... Почему ты так думаешь? Мне прост интересно, если ты не так публичен, ты не можешь зажечь
23:22:28 29-12-2023
Чем миллионы на трусах носить, лучше бы построила на эти деньги , что-нибудь полезное:школу, садик или танк на сво! Бал на костях!
01:50:01 30-12-2023
Гость (19:23:24 28-12-2023) К сожалению вся эта именуемая богема влияет на неокрепшие ум... И я этим же озабочена! Ребятня не окрепшая морально возьмёт "за истину"
02:14:36 30-12-2023
Гость (09:12:13 29-12-2023) И где там была пропаганда ЛГБТ? Что, если дурачок на член на... Как и о многих других закрытых вечеринок.
02:21:16 30-12-2023
Гость (12:09:24 29-12-2023) Кто назвал их звёздами? Звезды НА НЕБЕ!!! А они-грязь дорожн... Всех на 15 суток снег чистить на улицах Москвы , пусть на них все посмотрят , может простят !
03:34:31 30-12-2023
Эту оголенную компанию отправить в тыл СВО чтобы они прочувствовали каково нашим воинам защищать Родину и как им видеть эту вакханалию.
13:45:32 30-12-2023
Гость (17:08:19 28-12-2023) А мне лично глубоко наплевать, чем они там занимаются! Меня ... "Либерал-это тот же педераст,только в политике"(с)😉
03:49:19 31-12-2023
Жаль будет, что все забудется и никому уроком не пойдет. Много зависит от нас, нечего ходить на их концерты.