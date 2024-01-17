Еще один миллиардный иск подали к Ивлеевой из-за вечеринки
Вместе с ней в число ответчиков включили МТС
17 января 2024, 07:39, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Таганский суд зарегистрировал иск на один миллиард рублей к Насте Ивлеевой и МТС. Об этом сообщает ТАСС.
"Таганский районный суд зарегистрировал исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к нему (иску. – прим. ТАСС), к Ивлеевой А. В. и ПАО "Мобильные телесистемы", – сказано в сообщении источника.
Ранее аналогичный иск подавали в Хамовнический суд Москвы, но его вернули заявителям, потому что ответчик не живет на территории района.
Накануне Владимир Путин впервые публично прокомментировал "голую" вечеринку Ивлеевой.
07:56:14 17-01-2024
МТСу то она чем не угодила?
08:02:49 17-01-2024
Гость (07:56:14 17-01-2024) МТСу то она чем не угодила?... а Иншакову лично? его не позвала?
08:38:18 17-01-2024
Гость (08:02:49 17-01-2024) а Иншакову лично? его не позвала?... Старый дурак этот Иншаков.
09:26:10 17-01-2024
Гость (08:02:49 17-01-2024) а Иншакову лично? его не позвала?... а Иншакову лично? --- мало ли, тут накидать причин можно, может кто-то из близких там, новость дошла, психологический срыв. Или агитировал за власть, а тут с элитой некрасиво, ущерб деловой репутации. Ну там в иске юристы нашли что написать. А вот что МТС придумали, непонятно
08:29:34 17-01-2024
Гость (07:56:14 17-01-2024) МТСу то она чем не угодила?... Причинен репутационный ущерб. ( в рекламе же снималась. Не?)
08:37:56 17-01-2024
Гость (07:56:14 17-01-2024) МТСу то она чем не угодила?... Чукча не читатель, чукча пейсатель? Иск к Ивлеевой и МТС, ибо МТС были организаторами этой вечерины.
09:46:30 17-01-2024
Гость (08:37:56 17-01-2024) Чукча не читатель, чукча пейсатель? Иск к Ивлеевой и МТС, иб... А, блин, точно не читатель. Спасибо. Не надо быстро читать
09:13:37 17-01-2024
Гость (07:56:14 17-01-2024) МТСу то она чем не угодила?... Так иск не МТС подал, а на него подали)
09:52:05 17-01-2024
Гость (09:13:37 17-01-2024) Так иск не МТС подал, а на него подали)... Да, понял уже
08:41:26 17-01-2024
А если бы вечеринка была в бассейне, её тоже назвали бы голой вечеринкой? Мне кажется там бы наааамного обнажонее было бы. И, вот ли бы кто осуждал это мероприятие. Там бы осуждали тех, кто пришел одетыми. Не суди и не судим будешь, как говорится. Люди, будьте добрее, они же не на площади какой-то были, среди обычно одетых. Народ, просто уже до такой степени обозленный, что готов съесть кого угодно и за что угодно.
08:52:25 17-01-2024
Вот 1 млрд. исков. Выяснилось, что не платила налоги. И выяснилось это только потому, что "козявка" заявила о себе голым задом. А до этого значит она была законопослушным налогоплательщиком??? Вопрос - сколько у нас таких законопослушных? И почему не занимаются ими те кто по долгу службы должны ими заниматься?
10:14:57 17-01-2024
гость (08:52:25 17-01-2024) Вот 1 млрд. исков. Выяснилось, что не платила налоги. И вы... И почему не занимаются ими те кто по долгу службы должны ими заниматься?---команды не было
09:40:36 17-01-2024
А что Дзюба анонист каждые 5 минут в рекламе то это норм.
09:51:09 17-01-2024
Гость (09:40:36 17-01-2024) А что Дзюба анонист каждые 5 минут в рекламе то это норм.... Дзюба в рекламе себя прилично ведет. И до этого он не планировал на этом хайп делать, его на бабки развести хотели, а он сказал, это не я. И еще ничего в то время не было, все шутили и смеялись. Ну кроме Донецка, но они юридически были не наши
10:10:59 17-01-2024
Гость (09:51:09 17-01-2024) Дзюба в рекламе себя прилично ведет. И до этого он не планир... Он сказал что он не Дзюба и болтышок не его?
10:22:20 17-01-2024
Гость (10:10:59 17-01-2024) Он сказал что он не Дзюба и болтышок не его?... Или сказал, что на видео не он, или вообще ничего не сказал. В 90-е показывали генерального прокурора в постели с двумя проститутками, а потом министра юстиции с проститутками в бане. Так и не доказали, что это они. Потом говорили, человек похожий на генпрокурора. А сейчас технологии дошли, школьник человека похожего на Дзюбу сделать может. Не доказано, не он. Пока сам не признает, как чувак в носке
10:30:21 17-01-2024
Гость (09:40:36 17-01-2024) А что Дзюба анонист каждые 5 минут в рекламе то это норм.... Еще реклама прикольная, Дзюба видео отправляет и кричит, не то видео отправил, как отменить?! А Мусагалиев говорит, поздно Артем. Ну тут же явно скрытый смысл
14:57:28 17-01-2024
Гость (09:40:36 17-01-2024) А что Дзюба анонист каждые 5 минут в рекламе то это норм.... Не нормально,что ты каждые 5 минут об этом думаешь.Но до тебя не доходит что Мегафон самый быстрый в мире интернет.Видимо какие-то частые события ослабляют твой мозг.
09:57:44 17-01-2024
Вот раньше было как то проще, все сразу смотрели "что об этом думает Лоза?" А сейчас все наперебой, уже даже не до Лозы как то стало, даже обидно если честно. Конечно можно сказать что раньше и трава зеленее была, и как то пропали эти "Лоза фигни не скажет" и др. Но что сейчас имеем? Ситуацию прокомментировали от Панина до Президента! Вдумайтесь? Классно да? как будто на одной линии все. Никто не смог промолчать. Хотя наверное мнение Панина самое шикарное "Жаль что меня там не было".