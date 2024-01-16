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Путин впервые прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой

Глава государства отметил, что правильные жизненные ценности — у бойцов спецоперации, а не у веселящихся звезд

16 января 2024, 21:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов России впервые прокомментировал "голую" вечеринку блогера Насти Ивлеевой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, он заявил, что правильные жизненные ценности у бойцов спецоперации, а не у знаменитостей.

"Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраивают по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать", – заявил глава государства.

Напомним, что Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.

Владимир Путин культура

Комментарии 14

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Гость

22:52:31 16-01-2024

ну что? ивлеевой на СВО!? только так можно понимать слова... смыть позор...

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Гость

07:17:17 17-01-2024

Зачем сравнивать мировоззрение воинов на линии боестолкновения и звезд шоу-бизнеса на вечеринке? Общество должно жить разными интересами. Уверен, что все осуждающие на Новый год не сидели со скорбными лицами, а пили/ели/веселились.

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Гость

07:39:35 17-01-2024

И где тот утырок, который писал тут "не нравится- не смотрите"? Слабо президенту такую тупость написать?

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Гость

07:49:11 17-01-2024

"Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать" ---- почти уверен, что он эту хрень не смотрел, ему сообщили что такое было. Я тоже не смотрел, но понял о чем речь. Когда понял, тем более смотреть расхотел. Не обязательно смотреть, информации более чем достаточно, чтобы понять о чем речь

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Гость

07:49:57 17-01-2024

- "Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило,"============= Горнило, это жуткое сравнение, нужно что то по "мягше" подобрать.

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горожанка

08:10:08 17-01-2024

Очень нравится мне наш Президент, правильный, сильный. +100500 А про всю эту шушару уже надоело всем слушать и говорит!

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Гость

08:20:59 17-01-2024

горожанка (08:10:08 17-01-2024) Очень нравится мне наш Президент, правильный, сильный. +1005... Горожанка, президент сделал большую паузу, посмотрел послушал, куды ветер дует, вот и ляпнул в угоду твоих мыслей.

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Гость

08:42:40 17-01-2024

Теперь ясно по указке какого человека преклонного возраста стали прессовать пресловутых вечеринщиков.

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Гость

08:43:45 17-01-2024

Это он еще видео Джигурды и Сволочковой не видел.

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Гость

09:26:33 17-01-2024

Гость (08:43:45 17-01-2024) Это он еще видео Джигурды и Сволочковой не видел.... И что там такого? Обыкновенное домашнее видео. Бабу возле трусов поцеловал. Вас никогда не целовали?

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Гость

09:42:57 17-01-2024

Гость (09:26:33 17-01-2024) И что там такого? Обыкновенное домашнее видео. Завидуют они)

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Гость

09:49:52 17-01-2024

Гость (08:43:45 17-01-2024) Это он еще видео Джигурды и Сволочковой не видел.... Это он и снимал...

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Пацифист

12:08:43 17-01-2024

А почему уважаемый АМИК использует фото Владимира Владимировича столетней давности? Свежих нет или не велено?

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Гость

16:49:55 17-01-2024

Пацифист (12:08:43 17-01-2024) А почему уважаемый АМИК использует фото Владимира Владимиров... Не велено.

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