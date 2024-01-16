Путин впервые прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой
Глава государства отметил, что правильные жизненные ценности — у бойцов спецоперации, а не у веселящихся звезд
16 января 2024, 21:59, ИА Амител
Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов России впервые прокомментировал "голую" вечеринку блогера Насти Ивлеевой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, он заявил, что правильные жизненные ценности у бойцов спецоперации, а не у знаменитостей.
"Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраивают по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать", – заявил глава государства.
Напомним, что Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.
22:52:31 16-01-2024
ну что? ивлеевой на СВО!? только так можно понимать слова... смыть позор...
07:17:17 17-01-2024
Зачем сравнивать мировоззрение воинов на линии боестолкновения и звезд шоу-бизнеса на вечеринке? Общество должно жить разными интересами. Уверен, что все осуждающие на Новый год не сидели со скорбными лицами, а пили/ели/веселились.
07:39:35 17-01-2024
И где тот утырок, который писал тут "не нравится- не смотрите"? Слабо президенту такую тупость написать?
07:49:11 17-01-2024
"Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать" ---- почти уверен, что он эту хрень не смотрел, ему сообщили что такое было. Я тоже не смотрел, но понял о чем речь. Когда понял, тем более смотреть расхотел. Не обязательно смотреть, информации более чем достаточно, чтобы понять о чем речь
07:49:57 17-01-2024
- "Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило,"============= Горнило, это жуткое сравнение, нужно что то по "мягше" подобрать.
08:10:08 17-01-2024
Очень нравится мне наш Президент, правильный, сильный. +100500 А про всю эту шушару уже надоело всем слушать и говорит!
08:20:59 17-01-2024
горожанка (08:10:08 17-01-2024) Очень нравится мне наш Президент, правильный, сильный. +1005... Горожанка, президент сделал большую паузу, посмотрел послушал, куды ветер дует, вот и ляпнул в угоду твоих мыслей.
08:42:40 17-01-2024
Теперь ясно по указке какого человека преклонного возраста стали прессовать пресловутых вечеринщиков.
08:43:45 17-01-2024
Это он еще видео Джигурды и Сволочковой не видел.
09:26:33 17-01-2024
Гость (08:43:45 17-01-2024) Это он еще видео Джигурды и Сволочковой не видел.... И что там такого? Обыкновенное домашнее видео. Бабу возле трусов поцеловал. Вас никогда не целовали?
09:42:57 17-01-2024
Гость (09:26:33 17-01-2024) И что там такого? Обыкновенное домашнее видео. Завидуют они)
09:49:52 17-01-2024
Гость (08:43:45 17-01-2024) Это он еще видео Джигурды и Сволочковой не видел.... Это он и снимал...
12:08:43 17-01-2024
А почему уважаемый АМИК использует фото Владимира Владимировича столетней давности? Свежих нет или не велено?
16:49:55 17-01-2024
Пацифист (12:08:43 17-01-2024) А почему уважаемый АМИК использует фото Владимира Владимиров... Не велено.