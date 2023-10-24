Еще один район в Алтайском крае вознамерился стать муниципальным округом

Упразднение сельсоветов и руководителей каждого из сел ждет Змеиногорский район

24 октября 2023, 13:33, ИА Амител

Фото: nat-geo.ru

В Змеиногорске 24 октября пройдут публичные слушания, на которых обсудят вопрос о преобразовании района в муниципальный округ. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации города.

Местным жителям предстоит решить, оставить ли административное деление в прежнем формате, то есть на сельские и районный уровни, или объединить их в единый муниципальный округ. Мунокруг предполагает упразднение сельсоветов и руководителей каждого из сел. При таком формате у округа есть лишь один глава, одно собрание депутатов и один бюджет.

Змеиногорский район включает семь сельсоветов – Барановский, Карамышевский, Кузьминский, Октябрьский, Саввушинский, Таловский, Черепановский. А также сам Змеиногорск. Всего в районе расположено 23 села, общая численность жителей – почти 20 тысяч человек.Если участники публичных слушаний одобрят проект, Змеиногорское райсобрание депутатов обратится к главе региона, а тот внесет соответствующий проект закона на рассмотрение в АКЗС. Документ установит не только сам факт переформатирования района в округ, но и порядок избрания, численность и срок полномочий депутатов представительного органа и главы мунокруга.

В ноябре 2008 года Змеиногорск лишился статуса городского округа после объединения со Змеиногорским районом. Согласно принятому решению, муниципальное образование "город Змеиногорск" приобрело статус городского поселения, оставаясь административным центром района.Если депутаты АКЗС одобрят законопроект, то это будет уже пятый муниципальный округ в Алтайском крае. Первый появился в 2020 году после объединения поселений Залесовского района. Затем на подобную форму административного деления перешли Чарышский, Суетский район и город Славгород.