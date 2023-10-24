Еще один район в Алтайском крае вознамерился стать муниципальным округом
Упразднение сельсоветов и руководителей каждого из сел ждет Змеиногорский район
24 октября 2023, 13:33, ИА Амител
В Змеиногорске 24 октября пройдут публичные слушания, на которых обсудят вопрос о преобразовании района в муниципальный округ. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации города.
Местным жителям предстоит решить, оставить ли административное деление в прежнем формате, то есть на сельские и районный уровни, или объединить их в единый муниципальный округ. Мунокруг предполагает упразднение сельсоветов и руководителей каждого из сел. При таком формате у округа есть лишь один глава, одно собрание депутатов и один бюджет.
Змеиногорский район включает семь сельсоветов – Барановский, Карамышевский, Кузьминский, Октябрьский, Саввушинский, Таловский, Черепановский. А также сам Змеиногорск. Всего в районе расположено 23 села, общая численность жителей – почти 20 тысяч человек.Если участники публичных слушаний одобрят проект, Змеиногорское райсобрание депутатов обратится к главе региона, а тот внесет соответствующий проект закона на рассмотрение в АКЗС. Документ установит не только сам факт переформатирования района в округ, но и порядок избрания, численность и срок полномочий депутатов представительного органа и главы мунокруга.
В ноябре 2008 года Змеиногорск лишился статуса городского округа после объединения со Змеиногорским районом. Согласно принятому решению, муниципальное образование "город Змеиногорск" приобрело статус городского поселения, оставаясь административным центром района.Если депутаты АКЗС одобрят законопроект, то это будет уже пятый муниципальный округ в Алтайском крае. Первый появился в 2020 году после объединения поселений Залесовского района. Затем на подобную форму административного деления перешли Чарышский, Суетский район и город Славгород.
14:05:19 24-10-2023
То есть сёла приобретут городской статус? А как же с льготами для сельской местности и их жителей? Объявят городскими жителями и лишат преференций?
15:35:04 24-10-2023
Энергетики потирают руки- вместо сельских тарифов народ будет платить городские - это больше почти на рубль за киловат. А больше никаких премуществ. Ну может центральные улицы в ближащие 5-10 лет заасфальтируют.
19:37:46 24-10-2023
Гость (15:35:04 24-10-2023) Энергетики потирают руки- вместо сельских тарифов народ буде... ну если жители сами скинутся на асфальт ,то может и сделают новый,но и это еще не факт
15:56:09 24-10-2023
То есть налоги и коммуналка будет как для городских жителей, сельской ипотеки не будет, программ развития для села не будет. Еще сельских сходов, которые моли бы не соглашаться с целевым использованием земель или территории, тоже уже не будет. Легким движением руки село, которое могло хоть как то спросить с руководителя за местные проблемы превращается в мун.округ, где никто никому не должен. Жители от таких перспектив побегут наверное еще сильнее в города.
11:19:56 25-10-2023
Гость (15:56:09 24-10-2023) То есть налоги и коммуналка будет как для городских жителей,... …где никто никому не должен ,а скорее никому не нужен ,окончательно брошенные деревни ,ужас ужасный …
19:20:43 25-10-2023
Гость (11:19:56 25-10-2023) …где никто никому не должен ,а скорее никому не нужен ,оконч... А сейчас как будто кто-то кому-то нужен ? А вот насчёт должен....