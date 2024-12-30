Еще один южнокорейский самолет столкнулся с технической неисправностью после вылета

Власти распорядились проверить весь имеющийся в стране авиапарк Boeing 737-800

30 декабря 2024, 15:42, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Еще один самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с проблемами с шасси после взлета из аэропорта Кимпхо в Чеджу. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой агентство "Рёнхап".

"Воздушное судно, которое выполняло рейс 7C101, вылетело из аэропорта Кимпхо на острове Чеджу в 06:37 по местному времени. Вскоре после взлета экипаж обнаружил проблему с шасси. В материале указано, что 161 пассажир был проинформирован о ситуации и в 07:25 по местному времени самолет вернулся в аэропорт вылета", – рассказали в газете.

Рейс выполнял Boeing B737-800 – самолет той же модели, что и потерпевший крушение днем ранее. Власти Южной Кореи распорядились организовать проверку всего парка самолетов Boeing 737-800.

Напомним, 29 декабря в авиакатастрофе в Южной Корее погибло 179 человек. Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился во время посадки. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего произошло возгорание.