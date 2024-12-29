НОВОСТИПроисшествия

Трагедия на взлетной полосе: в авиакатастрофе в Южной Корее погибло более 150 человек

Число жертв крушения Boeing 737-800 возросло

29 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

Крушение самолета / Фото: соцсети
Крушение самолета / Фото: соцсети

Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 151 человека, пишет "Коммерсант". На борту Boeing находился 181 человек, среди которых двое, по предварительным данным, выжили, остальные считаются пропавшими без вести. Позже появилась информация, что найдены все 179 погибших.

Как ранее сообщал amic.ru, самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился утром 29 декабря во время посадки. Он возвращался из Бангкока. По предварительной версии, причиной трагедии стало столкновение с птицами, что привело к неисправности шасси. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего произошло возгорание.

Диспетчерская служба аэропорта Муан предупреждала экипаж о возможном столкновении с птицами всего за шесть минут до катастрофы.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:33:33 29-12-2024

Как столковение с птицами вызвало невыпуск шасси?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Прохор

17:37:43 29-12-2024

Не было бы этого ограждения - возможно остались бы живы. Самолет по впп проскользил на брюхе - врезался в ограждение и только тогда загорелся...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:58:05 29-12-2024

Россию ещё не обвинили? Странно...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость из будущего

00:10:57 30-12-2024

Я знаю, что это так не работает, но блин, прямо закон парных случаев в действии

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:22 30-12-2024

О, больше чем в сбитом самолете. А ведь чистая случайность

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:25 30-12-2024

Гость (10:57:22 30-12-2024) О, больше чем в сбитом самолете. А ведь чистая случайность... Ты про сбитый хохлами самолет с пленными на обмен летевшим? Да, там много погибло...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров