Трагедия на взлетной полосе: в авиакатастрофе в Южной Корее погибло более 150 человек
Число жертв крушения Boeing 737-800 возросло
29 декабря 2024, 16:15, ИА Амител
Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 151 человека, пишет "Коммерсант". На борту Boeing находился 181 человек, среди которых двое, по предварительным данным, выжили, остальные считаются пропавшими без вести. Позже появилась информация, что найдены все 179 погибших.
Как ранее сообщал amic.ru, самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился утром 29 декабря во время посадки. Он возвращался из Бангкока. По предварительной версии, причиной трагедии стало столкновение с птицами, что привело к неисправности шасси. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего произошло возгорание.
Диспетчерская служба аэропорта Муан предупреждала экипаж о возможном столкновении с птицами всего за шесть минут до катастрофы.
16:33:33 29-12-2024
Как столковение с птицами вызвало невыпуск шасси?
17:37:43 29-12-2024
Не было бы этого ограждения - возможно остались бы живы. Самолет по впп проскользил на брюхе - врезался в ограждение и только тогда загорелся...
22:58:05 29-12-2024
Россию ещё не обвинили? Странно...
00:10:57 30-12-2024
Я знаю, что это так не работает, но блин, прямо закон парных случаев в действии
10:57:22 30-12-2024
О, больше чем в сбитом самолете. А ведь чистая случайность
17:41:25 30-12-2024
Гость (10:57:22 30-12-2024) О, больше чем в сбитом самолете. А ведь чистая случайность... Ты про сбитый хохлами самолет с пленными на обмен летевшим? Да, там много погибло...