Трагедия на взлетной полосе: в авиакатастрофе в Южной Корее погибло более 150 человек

Число жертв крушения Boeing 737-800 возросло

29 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

Крушение самолета / Фото: соцсети

Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 151 человека, пишет "Коммерсант". На борту Boeing находился 181 человек, среди которых двое, по предварительным данным, выжили, остальные считаются пропавшими без вести. Позже появилась информация, что найдены все 179 погибших.

Как ранее сообщал amic.ru, самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился утром 29 декабря во время посадки. Он возвращался из Бангкока. По предварительной версии, причиной трагедии стало столкновение с птицами, что привело к неисправности шасси. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего произошло возгорание.

Диспетчерская служба аэропорта Муан предупреждала экипаж о возможном столкновении с птицами всего за шесть минут до катастрофы.