Еще одна авария произошла на Старом мосту
Судя по снимку, в столкновении приняли участие сразу несколько автомобилей
28 февраля 2025, 21:35, ИА Амител
Авария на Старом мосту в Барнауле / Фото: Go_Barnaul
Еще одно ДТП произошло на Старом мосту в Барнауле. Об этом сообщает Telegram-канал Go Barnaul.
Судя по снимку, в столкновении приняли участие сразу несколько автомобилей, в том числе, предположительно, маршрутный автобус. Движение опять заблокировано.
Напомним, что утром на Старом мосту в Барнауле автобус столкнулся с легковым автомобилем. Движение на участке дороги было временно перекрыто. В результате ДТП водителя Skoda Rapid госпитализировали с травмами в городскую больницу № 1.
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обработать за день дорогу реагентами дорожники так и не удосужились?
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Ст. Мост надо снести.