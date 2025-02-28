Еще одна авария произошла на Старом мосту

Судя по снимку, в столкновении приняли участие сразу несколько автомобилей

28 февраля 2025, 21:35, ИА Амител

Авария на Старом мосту в Барнауле / Фото: Go_Barnaul

Еще одно ДТП произошло на Старом мосту в Барнауле. Об этом сообщает Telegram-канал Go Barnaul.

Судя по снимку, в столкновении приняли участие сразу несколько автомобилей, в том числе, предположительно, маршрутный автобус. Движение опять заблокировано.

Напомним, что утром на Старом мосту в Барнауле автобус столкнулся с легковым автомобилем. Движение на участке дороги было временно перекрыто. В результате ДТП водителя Skoda Rapid госпитализировали с травмами в городскую больницу № 1.