Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле
По предварительным данным, никто не пострадал
17 сентября 2023, 17:55, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Очередная авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
На пересечении улиц Попова и Павловского тракта двухколесный транспорт столкнулся с "Тойотой". По предварительным данным, техника получила повреждения, но никто не пострадал.
На месте работали пожарные, скорая и полиция.
Ранее сообщалось, что жесткая авария с участием мотоциклиста произошла на пересечении Молодежной и Красноармейского.
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