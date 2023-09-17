Жесткая авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

Пострадавшего с места происшествия увезли на скорой

17 сентября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: amic.ru

Авария с участием мотоциклиста произошла в центре Барнаула. Об этом amic.ru сообщили очевидцы.

Nissan столкнулся с мотоциклом на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского. В результате аварии мотоцикл получил серьезные травмы. Водителя с места происшествия увезли на скорой.

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске два человека погибли в результате жесткой аварии.