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Жесткая авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

Пострадавшего с места происшествия увезли на скорой

17 сентября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Авария с участием мотоциклиста произошла в центре Барнаула. Об этом amic.ru сообщили очевидцы.

Nissan столкнулся с мотоциклом на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского. В результате аварии мотоцикл получил серьезные травмы. Водителя с места происшествия увезли на скорой.

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске два человека погибли в результате жесткой аварии. 

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

11:22:04 18-09-2023

мотоцикл получил серьезные травмы... а что с мотоциклистом?

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Гость

15:03:52 18-09-2023

Гость (11:22:04 18-09-2023) мотоцикл получил серьезные травмы... а что с мотоциклистом?... ребро сломала

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Гость

15:09:42 18-09-2023

Гость (11:22:04 18-09-2023) мотоцикл получил серьезные травмы... а что с мотоциклистом?... Короче, там закрытый перелом поясничного отдела, ребра целые, мужчина 30 лет, Жук должен был уступить

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