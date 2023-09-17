Жесткая авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле
Пострадавшего с места происшествия увезли на скорой
17 сентября 2023, 15:03, ИА Амител
Фото: amic.ru
Авария с участием мотоциклиста произошла в центре Барнаула. Об этом amic.ru сообщили очевидцы.
Nissan столкнулся с мотоциклом на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского. В результате аварии мотоцикл получил серьезные травмы. Водителя с места происшествия увезли на скорой.
Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что в Новоалтайске два человека погибли в результате жесткой аварии.
11:22:04 18-09-2023
мотоцикл получил серьезные травмы... а что с мотоциклистом?
15:03:52 18-09-2023
Гость (11:22:04 18-09-2023) мотоцикл получил серьезные травмы... а что с мотоциклистом?... ребро сломала
15:09:42 18-09-2023
Гость (11:22:04 18-09-2023) мотоцикл получил серьезные травмы... а что с мотоциклистом?... Короче, там закрытый перелом поясничного отдела, ребра целые, мужчина 30 лет, Жук должен был уступить