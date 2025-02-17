Еще одна коммунальная авария лишила холодной воды несколько улиц в Барнауле

Для детского сада организовали подвоз воды

17 февраля 2025, 10:15, ИА Амител

Устранение аварии на водопроводе / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле по адресу ул. Коллективная, 8а, произошла коммунальная авария, которая оставила без холодной воды несколько зданий. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 300 мм. На время проведения ремонтных работ холодное водоснабжение ограничили по следующим адресам:

ул. Коллективная, 2-27;

ул. Линейная, 1-13 (25 ч/д);

ул. Цеховая, 15а (10 эт.);

ул. Гулькина, 29 (детский сад), 26, 33, 35, 32, 34-40 (2 эт. – 8 домов), 30, 31, 37 (3 эт. – 3 дома), 37а (3 эт. + бойл.), 39 (5 эт.);

ул. Воровского, 138 (3 эт.), 144 (6 эт.), 140 (3 эт. + бойл.).

Подвоз воды организовали в детский сад.

Напомним, утром 17 февраля в Барнауле произошла еще одна коммунальная авария. По ул. Гущина, 75а, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм. Из-за этого подачу холодной воды временно ограничили по следующим адресам:

ул. Гущина, 75а, 77;

ул. Юрина, 114а;

ул. Телефонная, 28а;

ул. Новороссийская, 11б.

Время устранения неполадок пока неизвестно.