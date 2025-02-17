Несколько улиц Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Когда устранят возникшие повреждения – неизвестно

17 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Аварийная бригада барнаульского водоканала устраняет аварию / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Коммунальная авария оставила без холодной воды четыре барнаульские улицы. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

По ул. Гущина, 75а, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм. Из-за этого подачу холодной воды временно ограничили по следующим адресам:

ул. Гущина, 75а, 77;

ул. Юрина, 114а;

ул. Телефонная, 28а;

ул. Новороссийская, 11б.

Время устранения неполадок пока неизвестно.

Напомним, 16 февраля на ул. Попова, 91, произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Из-за аварии вода обильно хлынула на дороги.

Специалисты обещают устранить повреждение водопровода и последствия выхода воды, а также убрать наледь к 17 февраля.