Несколько улиц Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Когда устранят возникшие повреждения – неизвестно
17 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Аварийная бригада барнаульского водоканала устраняет аварию / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Коммунальная авария оставила без холодной воды четыре барнаульские улицы. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
По ул. Гущина, 75а, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм. Из-за этого подачу холодной воды временно ограничили по следующим адресам:
- ул. Гущина, 75а, 77;
- ул. Юрина, 114а;
- ул. Телефонная, 28а;
- ул. Новороссийская, 11б.
Время устранения неполадок пока неизвестно.
Напомним, 16 февраля на ул. Попова, 91, произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Из-за аварии вода обильно хлынула на дороги.
Специалисты обещают устранить повреждение водопровода и последствия выхода воды, а также убрать наледь к 17 февраля.
09:22:40 17-02-2025
У нас 2 дня не было горячей. вчера пол дня отопления - все летит к чертям
09:41:32 17-02-2025
Снега сколько, топи сколько хочешь.
10:18:11 17-02-2025
Гость (09:41:32 17-02-2025) Снега сколько, топи сколько хочешь. ... давно предлагал.
это просто франк такой у нас, излишне мягкий допропорядочный и человеколюбивый.
10:40:16 17-02-2025
Гость (09:41:32 17-02-2025) Снега сколько, топи сколько хочешь. ... что бы его топить нужен свет а его у нас то же не было(
11:17:41 17-02-2025
Гость (10:40:16 17-02-2025) что бы его топить нужен свет а его у нас то же не было(... у вас тушка 36,6
11:22:56 17-02-2025
Musik (11:17:41 17-02-2025) у вас тушка 36,6... нифига.. так как не было отопления остыла до 35((
13:06:28 17-02-2025
Гость (11:22:56 17-02-2025) нифига.. так как не было отопления остыла до 35((... пульс есть?