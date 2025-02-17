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Несколько улиц Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Когда устранят возникшие повреждения – неизвестно

17 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Аварийная бригада барнаульского водоканала устраняет аварию / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Аварийная бригада барнаульского водоканала устраняет аварию / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Коммунальная авария оставила без холодной воды четыре барнаульские улицы. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

По ул. Гущина, 75а, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм. Из-за этого подачу холодной воды временно ограничили по следующим адресам:

  • ул.  Гущина, 75а, 77;
  • ул.  Юрина, 114а;
  • ул. Телефонная, 28а;
  • ул. Новороссийская, 11б.

Время устранения неполадок пока неизвестно.

Напомним, 16 февраля на ул. Попова, 91, произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Из-за аварии вода обильно хлынула на дороги.

Специалисты обещают устранить повреждение водопровода и последствия выхода воды, а также убрать наледь к 17 февраля.

вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 7

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Сулима

09:22:40 17-02-2025

У нас 2 дня не было горячей. вчера пол дня отопления - все летит к чертям

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Гость

09:41:32 17-02-2025

Снега сколько, топи сколько хочешь.

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Musik

10:18:11 17-02-2025

Гость (09:41:32 17-02-2025) Снега сколько, топи сколько хочешь. ... давно предлагал.
это просто франк такой у нас, излишне мягкий допропорядочный и человеколюбивый.

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Гость

10:40:16 17-02-2025

Гость (09:41:32 17-02-2025) Снега сколько, топи сколько хочешь. ... что бы его топить нужен свет а его у нас то же не было(

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Musik

11:17:41 17-02-2025

Гость (10:40:16 17-02-2025) что бы его топить нужен свет а его у нас то же не было(... у вас тушка 36,6

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Гость

11:22:56 17-02-2025

Musik (11:17:41 17-02-2025) у вас тушка 36,6... нифига.. так как не было отопления остыла до 35((

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Musik

13:06:28 17-02-2025

Гость (11:22:56 17-02-2025) нифига.. так как не было отопления остыла до 35((... пульс есть?

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