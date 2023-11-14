Еще одна компания Алтая подвела итоги участия в нацпроекте "Производительность труда"

О промежуточных результатах и планах на будущее рассказали в АО "Антипинское"

14 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Сотрудники предприятия / Фото: КАУ "АЦКР"

8 ноября 2023 года крупное сельхозпредприятие Алтайского края по производству и реализации мяса свиней АО "Антипинское" подвело промежуточные итоги трехмесячного участия в национальном проекте "Производительность труда". Его реализуют при поддержке Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности (РЦК). В мероприятии приняли участие сотрудники и руководство организации, эксперты РЦК и представитель Министерства экономического развития Алтайского края.

Какая работа была проделана за три месяца?

При анализе пилотного потока для оптимизации (процесс изготовления пельменей ручной лепки) рабочая группа совместно с экспертами РЦК выявила 33 проблемы.

На эталонном участке сотрудники производства:

разработали стандарты рабочих мест;

внедрили в работу производственный анализ, лист решения проблем, анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), а также инфоцентр отделения переработки и предприятия;

и теперь создают удобные и безопасные рабочие места по системе 5С*.

Разработан и утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния пилотного потока, его реализацию уже начали.

Как оценивают проделанную работу специалисты?

Замначальника отдела развития инновационной деятельности регионального Министерства экономразвития Татьяна Богданова поздравила команду предприятия с первыми результатами, выразила благодарность руководству, а также пожелала сохранения активности и результативности следующие три месяца проекта.

Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер также отметил работу команды проекта на этапе "Диагностика" и акцентировал внимание на важности системной аналитики для качественных решений выявленных проблем с применением инструментов бережливого производства.

Руководитель проекта РЦК Елена Моргуль презентовала промежуточные результаты и целевые ориентиры на следующий трехмесячный цикл внедрения улучшений.

А руководитель программы от предприятия Вера Коваленко представила созданный проектный офис, мероприятия по развитию персонала и предстоящую работу по направлению "Обучение" с помощью подготовленного инструктора по инструментам бережливого производства в рамках нацпроекта.

Напомним, что проектный офис и инструкторы по бережливому производству, подготавливаемые на предприятиях из числа сотрудников, необходимы для передачи полученных знаний и опыта по всем производственным потокам собственными силами после завершения активной фазы с экспертами РЦК.

Как оценили работу на предприятии?

Генеральный директор АО "Антипинское" Николай Коваленко обозначил важность систематизации планирования и бухгалтерского учета работы отделения переработки, маркетинговой работы, а также отметил полученные результаты, поблагодарил команду и торжественно наградил 24 самых активных участников рабочей группы ценными подарками.

А заведующая Антипинским ДК Оксана Матюшева и коллектив "Любимая песня" поздравили участников музыкальными номерами.

Что ждет АО "Антипинское" в следующие три месяца участия в нацпроекте?

Предстоит активная работа команды проекта по реализации плана мероприятий по:

достижению целевого состояния пилотного потока;

внедрению системы предложений по улучшению;

проведению конкурса по системе 5С на производстве;

составлению плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия в рамках этапа "Тиражирование".

Как принять участие в нацпроекте "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.