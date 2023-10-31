Еще три компании Алтая смогут поучаствовать в нацпроекте "Производительность труда"

Что позволит им без значительных финансовых затрат повысить эффективность деятельности

31 октября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: КАУ "АЦКР"

ООО "Агропромснаб" и ООО "Алтайская упаковка" в октябре нынешнего года прошли очный отбор на участие в национальном проекте "Производительность труда", который реализуют в регионе с 2019 года. За это время уже 82 предприятия стали его участниками. А всего до середины 2024 года ими могут стать 87 алтайских предприятий. Таким образом, три региональные компании еще имеют возможность поучиться у экспертов по бережливому производству.

Что дает участие в нацпроекте?

Позволяет компаниям без значительных финансовых затрат повысить эффективность производства, в среднем сократив время протекания процесса в два раза и увеличить выработку на одного рабочего в полтора раза, а также повысить компетенции сотрудников в проектном управлении и применении инструментов бережливого производства.

Как проходит работа в рамках проекта?

Эксперты совместно с сотрудниками предприятия ведут работу по оптимизации выбранного пилотного потока, улучшению производственной системы, а также организации проектного офиса на предприятии для формирования системы непрерывных улучшений.

Кроме того, проводят обучение сотрудников методам и инструментам бережливого производства.

Дополнительно готовят и сертифицируют внутренних инструкторов по бережливому производству из числа сотрудников предприятия, чтобы они могли обеспечить последующую передачу знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам организации после завершения этапа совместной работы с экспертами нацпроекта.

Подведение итогов с конкретными результатами проводят через шесть месяцев после официального выхода экспертов на предприятие.

"Мы продолжаем принимать заявки от предприятий Алтайского края, которые стремятся к совершенствованию своей хозяйственной деятельности и экономической устойчивости на рынке. К сожалению, данный ресурс ограничен, поэтому призываем тех, кто еще раздумывает над участием, не затягивать этот процесс, поскольку мест для бесплатного участия остается все меньше", – ранее отмечал руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Как стать участником нацпроекта "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.