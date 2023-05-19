"Агро-Восточный" будет учиться бережливому производству

19 мая 2023, 14:00, ИА Амител

ООО "Агро-Восточный" / Фото: ackr22.ru

Предприятие "Агро-Восточный" стало новым участником нацпроекта "Производительность труда" в Алтайском крае. Задач много, но достичь их можно только совместной работой всех сотрудников, рассказала директор компании Евгения Малышева. Кстати, для этого здесь разработали специальную систему мотивации за результативность.

Что будут делать на предприятии?

На предприятии уже провели этап подготовки: диагностика производственной деятельности, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и её обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

И получили важные советы по участию в нацпроекте от экспертов. Например, замначальника отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края Татьяна Богданова рассказала, какие меры поддержки можно получить по "Производительности труда".

Для района важно, что предприятия участвуют в нацпроекте, рассказали глава администрации Усть-Калманского района Виктор Наумов и председатель комитета по сельскому хозяйству Сергей Лопатка.

А директор ещё одного предприятия – "Бурановское" – Сергей Бродников обозначил ценность и эффективность мероприятий программы для предприятия.

Эксперт регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Елена Моргуль рассказала о лучших практиках предприятий – участников нацпроекта региона и страны. Она обозначила порядок и особенность внедрения инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

Что именно будут делать на предприятии – рассказала руководитель программы Анна Земзюлина.

В ближайшие три месяца в компании "Агро-Восточный" разработают и внедрят мероприятия по улучшению процесса производства жидких и гелеобразных продуктов. Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Затем подходы по повышению производительности труда растиражируют во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Как стать участником нацпроекта?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте "Производительность.рф", а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.