ООО "ТД Консиб-Барнаул" участвует в нацпроекте "Производительность труда"

18 мая 2023, 14:05, ИА Амител

"ТД Консиб-Барнаул" / Фото: РЦК

Оптимизировать процесс производства алюминиевых конструкций – такой процесс выбрала алтайская компания "Консиб-Барнаул" для участия в национальном проекте "Производительность труда". Что именно делать – представители предприятия обсудили со специалистами Регионального центра компетенций. Под руководством РЦК компания и будет реализовывать нацпроект.

Что будут делать в компании

"Мы думали о необходимости участия в нацпроекте в августе 2020 года, но тогда мы были не готовы. Теперь готовы, и обратного пути у нас нет. Всё у нас получится", – настроил коллег на рабочий лад директор предприятия Андрей Алешин.

Специалисты РЦК рассказали сотрудникам и руководству предприятия о целях нацпроекта и его возможностях. Участие в нём позволит провести на предприятии не только общие изменения, но и простимулирует личностный рост сотрудников, уверен руководитель РЦК Александр Вагенлейтер. Важность вовлечённости работников отметил и заместитель министра экономического развития Алтайского края Сергей Кореннов.

Сотрудники компании уже прошли базовые программы обучения по первому модулю – основам бережливого производства, производственному анализу, реализацию проектов по улучшению, 5С, картированию.

Теперь обучение будет по направлениям:

анализ эффективности оборудования;

стандартизированная работа и специализированные тренинги по декомпозиции целей и эффективному инфоцентру.

Впереди шестимесячная фаза совместной реализации проекта по оптимизации с экспертами РЦК.

Как стать участником нацпроекта?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте "Производительность.рф", а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.