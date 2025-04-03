Еще одно землетрясение произошло на Алтае
2 апреля в Республике Алтай зафиксировали два сейсмособытия
03 апреля 2025, 10:40, ИА Амител
Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН
Вечером 2 апреля в Республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Сейсмособытие произошло в Улаганском районе. Его эпицентр находился в 18 километрах севернее села Акташ.
В 50-километровую зону попали восемь сел Улаганского и Кош-Агачского районов:
- Акташ;
- Чибит;
- Кара-Кудюр;
- Улаган;
- Балыктыюль;
- Паспарта;
- Чибиля;
- Курай.
Местное население толчки не ощутило, пострадавших и погибших в ходе сейсмособытия нет.
Напомним, утром 2 апреля в Кош-Агачском районе Республики Алтай фиксировали подземные толчки магнитудой 3,8. Местное население их также не ощутило.
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