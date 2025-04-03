2 апреля в Республике Алтай зафиксировали два сейсмособытия

03 апреля 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Вечером 2 апреля в Республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Сейсмособытие произошло в Улаганском районе. Его эпицентр находился в 18 километрах севернее села Акташ.

В 50-километровую зону попали восемь сел Улаганского и Кош-Агачского районов:

Акташ;

Чибит;

Кара-Кудюр;

Улаган;

Балыктыюль;

Паспарта;

Чибиля;

Курай.

Местное население толчки не ощутило, пострадавших и погибших в ходе сейсмособытия нет.

Напомним, утром 2 апреля в Кош-Агачском районе Республики Алтай фиксировали подземные толчки магнитудой 3,8. Местное население их также не ощутило.