На Алтае произошло землетрясение магнитудой 3,8
Толчки местное население не ощутило, пострадавших и разрушений нет
02 апреля 2025, 11:25, ИА Амител
2 апреля в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Сейсмособытие произошло в Кош-Агачском районе в 05:05 по местному времени. В его 50-километровую зону попали четыре села:
- Кокоря;
- Ташанта;
- Тобелер;
- Теленгит-Сортогой.
Местное население толчки не ощутило. Пострадавших и погибших нет.
Напомним, 26 марта землетрясение произошло в ста километрах от Барнаула. Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксировали к юго-востоку от города. Эпицентр сейсмособытия находился в 4,5 км юго-западнее села Усть-Гавриловка в Троицком районе Алтайского края. Его интенсивность оценили в 3,8 балла. Разрушений и пострадавших в ходе происшествия не оказалось.
11:43:23 02-04-2025
Такое ощущение, что скоро пахнет серьезно. Надеюсь ошибиться
12:26:38 02-04-2025
Гость (11:43:23 02-04-2025) Такое ощущение, что скоро пахнет серьезно. Надеюсь ошибиться... Пахнет пахнет не сумлевайся...
13:01:08 02-04-2025
Гость (11:43:23 02-04-2025) Такое ощущение, что скоро пахнет серьезно. Надеюсь ошибиться... в принципе, тревожное расстройство тяжело, но лечится. не затягивайте только.
22:36:00 02-04-2025
А, вот и объяснение сегодняшней головной боли...