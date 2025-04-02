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На Алтае произошло землетрясение магнитудой 3,8

Толчки местное население не ощутило, пострадавших и разрушений нет

02 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай

2 апреля в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщили в МЧС по региону. 

Сейсмособытие произошло в Кош-Агачском районе в 05:05 по местному времени. В его 50-километровую зону попали четыре села: 

  • Кокоря;
  • Ташанта; 
  • Тобелер; 
  • Теленгит-Сортогой.

Местное население толчки не ощутило. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, 26 марта землетрясение произошло в ста километрах от Барнаула. Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксировали к юго-востоку от города. Эпицентр сейсмособытия находился в 4,5 км юго-западнее села Усть-Гавриловка в Троицком районе Алтайского края. Его интенсивность оценили в 3,8 балла. Разрушений и пострадавших в ходе происшествия не оказалось.

Происшествия Землетрясения Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

11:43:23 02-04-2025

Такое ощущение, что скоро пахнет серьезно. Надеюсь ошибиться

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Гость

12:26:38 02-04-2025

Гость (11:43:23 02-04-2025) Такое ощущение, что скоро пахнет серьезно. Надеюсь ошибиться... Пахнет пахнет не сумлевайся...

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Элен без ребят

13:01:08 02-04-2025

Гость (11:43:23 02-04-2025) Такое ощущение, что скоро пахнет серьезно. Надеюсь ошибиться... в принципе, тревожное расстройство тяжело, но лечится. не затягивайте только.

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Гость

22:36:00 02-04-2025

А, вот и объяснение сегодняшней головной боли...

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