Толчки местное население не ощутило, пострадавших и разрушений нет

02 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай

2 апреля в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Сейсмособытие произошло в Кош-Агачском районе в 05:05 по местному времени. В его 50-километровую зону попали четыре села:

Кокоря;

Ташанта;

Тобелер;

Теленгит-Сортогой.

Местное население толчки не ощутило. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, 26 марта землетрясение произошло в ста километрах от Барнаула. Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксировали к юго-востоку от города. Эпицентр сейсмособытия находился в 4,5 км юго-западнее села Усть-Гавриловка в Троицком районе Алтайского края. Его интенсивность оценили в 3,8 балла. Разрушений и пострадавших в ходе происшествия не оказалось.