Еще одного старика, живущего в замусоренной квартире, нашли в Барнауле
Местные предполагают, что в бедственном положении мужчины виноваты его сожители
19 августа 2023, 11:50, ИА Амител
Барнаулец в социальных сетях рассказал о пенсионере, живущем в ужасных условиях. Пост опубликовали в сообществе "Branaul22".
Горожанин написал, что в муниципальной квартире по адресу Георгиева, 33 живет мужчина 1943 года рождения. Его жилище грязное, замусоренное и кишит тараканами. Родственников нет, но есть два сожителя, которые постоянно пьют. В них местные и видят основную проблему.
По словам автора, старику предлагали уехать в дом престарелых, он согласился, но когда приехали специалисты, написал отказную. Жильцы дома предполагают, что его отговорили именно пьянчуги-сожители.
Ранее старика, заваленного мусором, нашли в доме по адресу 80-й Гвардейской Дивизии, 4а, к. 1. Несколько дней он пролежал в грязной квартире бещ воды и еды.
15:28:20 19-08-2023
Как же жаль старых и не нужных людей , ведь не известно что нас ждёт в старости ,
15:29:25 19-08-2023
Надо чтобы государство ,да и просто соседи помогали старым людям
16:26:35 19-08-2023
И это тоже не последний старик, живущий в ужасных условиях. Давно, лет 25 назад я временно работала социальным работником от службы занятости. Нам давали задания ежедневно обойти по адресам несколько человек инвалидов и узнать , в каких условиях живут и в чём нуждаются. Список имелся в Центре социальной защиты. Сейчас бы вернуть это - для одиноко проживающих. Но, как бы ужасно они, на наш взгляд, они ни жили, от дома престарелых откажутся. Есть пословица - "Знакомый чёрт лучше незнакомого чёрта". Здесь они на своей территории, а там нужно подчиняться режиму, нельзя, например, завести несколько кошек)) и вообще неизвестность.