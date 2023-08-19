Еще одного старика, живущего в замусоренной квартире, нашли в Барнауле

Местные предполагают, что в бедственном положении мужчины виноваты его сожители

19 августа 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Барнаулец в социальных сетях рассказал о пенсионере, живущем в ужасных условиях. Пост опубликовали в сообществе "Branaul22".

Горожанин написал, что в муниципальной квартире по адресу Георгиева, 33 живет мужчина 1943 года рождения. Его жилище грязное, замусоренное и кишит тараканами. Родственников нет, но есть два сожителя, которые постоянно пьют. В них местные и видят основную проблему.

По словам автора, старику предлагали уехать в дом престарелых, он согласился, но когда приехали специалисты, написал отказную. Жильцы дома предполагают, что его отговорили именно пьянчуги-сожители.

Ранее старика, заваленного мусором, нашли в доме по адресу 80-й Гвардейской Дивизии, 4а, к. 1. Несколько дней он пролежал в грязной квартире бещ воды и еды.