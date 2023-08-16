Барнаульцы рассказали о старике, живущем в замусоренной квартире без воды и еды
По словам соседей, пожилой мужчина не доставлял никому дискомфорта, но условия, в которых он живет, очень плохие
16 августа 2023, 07:32, ИА Амител
Барнаульцы рассказали о пенсионере, живущем в ужасных условиях. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, мужчина 1942 года рождения живет в доме по адресу 80-й Гвардейской Дивизии, 4а, к. 1. Его квартира является муниципальной, соседям пенсионер никогда не мешал, но накануне случилась протечка. Люди из квартиры под пенсионером не смогли ее найти, просто перекрыли горячую воду, а через несколько дней вскрыли дверь, поскольку не получалось связаться с хозяином.
Пенсионер несколько дней лежал без воды и еды, был истощен. Его квартира оказалась завалена мусором. Самого мужчину доставили в больницу, но 11 августа он вернулся назад. Пока за ним ухаживают соседи, но люди хотят привлечь внимание общественных служб.
08:52:54 16-08-2023
Здравствуйте. Министр социальной защиты поставлена в известность о случившейся ситуации. Руководитель ведомства поручила оперативно выехать на место мобильной бригаде социальной службы. Детально изучить ситуацию и оказать необходимое социальное сопровождение пожилому человеку.
09:13:40 16-08-2023
Минсоцзащита Алтайского края (08:52:54 16-08-2023) Здравствуйте. Министр социальной защиты поставлена в известн... Отлично. Приятно осознавать, что наши службы оперативно отреагировали на данное сообщение.
10:04:24 16-08-2023
Гость (09:13:40 16-08-2023) Отлично. Приятно осознавать, что наши службы оперативно отре... А в чем оперативность? Человек с 30 июля лежал 5 дней, ЖЭУ отказывались вскрывать квартиру, хотя звонок по протечке поступил на второй день... И из больницы выпнули...
20:15:41 16-08-2023
Гость (10:04:24 16-08-2023) А в чем оперативность? Человек с 30 июля лежал 5 дней, ЖЭУ о... Вернулся и выпнули - это разные категории
10:35:37 16-08-2023
Какая квартира может находиться под кв. 1? Квартира № 0?
12:28:10 16-08-2023
находиться под кв. 1? - к - это корпус 1, жертва егэ читать разучилась?
20:13:53 16-08-2023
Гость (12:28:10 16-08-2023) находиться под кв. 1? - к - это корпус 1, жертва егэ чита... не у всех адресов есть к как корпус, обычно к -это квартира или комната. ЕГЭ мимо(((
16:46:59 19-08-2023
У меня тоже возник сразу вопрос о том, какая квартира была под ним. Сама живу в кв. 1 подо мной подвал. Только меня топят!