Барнаульцы рассказали о старике, живущем в замусоренной квартире без воды и еды

По словам соседей, пожилой мужчина не доставлял никому дискомфорта, но условия, в которых он живет, очень плохие

16 августа 2023, 07:32, ИА Амител













Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаульцы рассказали о пенсионере, живущем в ужасных условиях. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, мужчина 1942 года рождения живет в доме по адресу 80-й Гвардейской Дивизии, 4а, к. 1. Его квартира является муниципальной, соседям пенсионер никогда не мешал, но накануне случилась протечка. Люди из квартиры под пенсионером не смогли ее найти, просто перекрыли горячую воду, а через несколько дней вскрыли дверь, поскольку не получалось связаться с хозяином.

Пенсионер несколько дней лежал без воды и еды, был истощен. Его квартира оказалась завалена мусором. Самого мужчину доставили в больницу, но 11 августа он вернулся назад. Пока за ним ухаживают соседи, но люди хотят привлечь внимание общественных служб.