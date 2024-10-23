Еще одну машину обстреляли в Барнауле
В автомобиле снова разбито боковое стекло
23 октября 2024, 18:50, ИА Амител
Осколки стекла на сиденье / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле неизвестные снова обстреляли автомобиль. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам пострадавшего, в машину выстрелили около 07:50 утра на улице Малахова. В результате стрельбы оказалось разбито боковое стекло.
Ранее сообщалось, что из воздушки обстреляли автомобиль на проспекте Космонавтов. В результате этого также было разбито боковое стекло.
21:52:24 23-10-2024
Как мне кажется просто так бы не стреляли. Видать хозяева этих консервных банок себя вели безобразно. На всю музыку врубали. Орали шумели.