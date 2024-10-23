Еще одну машину обстреляли в Барнауле

В автомобиле снова разбито боковое стекло

23 октября 2024, 18:50, ИА Амител

Осколки стекла на сиденье / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле неизвестные снова обстреляли автомобиль. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам пострадавшего, в машину выстрелили около 07:50 утра на улице Малахова. В результате стрельбы оказалось разбито боковое стекло.

Ранее сообщалось, что из воздушки обстреляли автомобиль на проспекте Космонавтов. В результате этого также было разбито боковое стекло.