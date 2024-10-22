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Неизвестные обстреляли машину из воздушки в Барнауле

В авто разбиты стекла

22 октября 2024, 14:32, ИА Амител

Выбитое стекло / Фото: https://t.me/incident22
Выбитое стекло / Фото: https://t.me/incident22

В Барнауле неизвестные обстреляли из воздушки машину на пр. Космонавтов. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошел 21 октября. Из-за обстрела автомобиль лишился переднего стекла со стороны пассажира. Люди утверждают, что это не первый подобный случай.

В полиции прокомментировали ситуацию и заявили, что начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Бийском районе легковой автомобиль столкнулся с тягачом и получил серьезные повреждения. Несмотря на то, что машину разорвало на три части, водитель выжил.

Барнаул Авто

Комментарии 10

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Гость

14:35:07 22-10-2024

90е возвращаются

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Гость

15:19:55 22-10-2024

Гость (14:35:07 22-10-2024) 90е возвращаются... Ну какие нафик 90е?! Из воздушки - баловство полупокерское.

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Гость

14:50:14 22-10-2024

В авто разбиты стекла --- какая хорошая воздушка, почти травмат

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Кхм...

15:11:51 22-10-2024

Детишки лет сорока-пятидесяти баловАются...

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Гость

16:41:34 22-10-2024

Кхм... (15:11:51 22-10-2024) Детишки лет сорока-пятидесяти баловАются...... Да ну, вряд ли, пацанва скорее всего, подростки

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Гость

15:59:18 22-10-2024

Найти и руки сломать вместе с ногами!

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холмс

16:39:54 22-10-2024

это скорее всего один и тот же снайпер ходит
в прошлом году автобус пассажирский вот так же обстреляли и тоже осенью по моему
и не поймаешь - камер нету уличных

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Гость

18:54:12 22-10-2024

Гость (15:59:18 22-10-2024) Найти и руки сломать вместе с ногами! ... Только засунуть в задний проход по рукоятку... больше никак...

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Любопытный

10:12:37 23-10-2024

А кто пострадал? Честный гражданин?
Или хулиган, который нарушает законы тишины и безопасной езды?
Может, это просто жители самостоятельно начали принимать меры против ночных гонщиков-беспредельщиков?

Загляните вечером в район старого базара.
Чёрти-что твориться - опасная езда, повышенный шум, эксплуатация авто с конфигурацией, не предусмотренной регламентом.
Почему никто не может с этим разобраться из провластных стркутур?

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Гость

10:43:01 23-10-2024

На Старом Базаре кстати и рядом с ним вечером в открытую барыжат наркотой среди автомобилистов.
И похоже никому дела до этого нет )

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