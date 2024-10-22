Неизвестные обстреляли машину из воздушки в Барнауле

В авто разбиты стекла

22 октября 2024, 14:32, ИА Амител

Выбитое стекло / Фото: https://t.me/incident22

В Барнауле неизвестные обстреляли из воздушки машину на пр. Космонавтов. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошел 21 октября. Из-за обстрела автомобиль лишился переднего стекла со стороны пассажира. Люди утверждают, что это не первый подобный случай.

В полиции прокомментировали ситуацию и заявили, что начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Бийском районе легковой автомобиль столкнулся с тягачом и получил серьезные повреждения. Несмотря на то, что машину разорвало на три части, водитель выжил.