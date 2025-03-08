Еще пять россиян попали в реестр иноагентов

Они распространяли фейки и выступали против СВО

08 марта 2025, 11:11, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минюст признал иноагентами еще пять персон, сообщили в ведомстве.

На этот раз в реестр попали журналисты Василий Гатов и Инал Хашиг, бывший муниципальный депутат из Ленинградской области Антон Климов, а также блогеры Сергей Жирнов и Николай Левшиц.

Они, в частности, распространяли материалы других иноагентов и фейки о решениях российских властей и ВС РФ, а также выступали против СВО.

Из списка Минюста в связи с ликвидацией тем временем исключили ООО "Вольные люди" и НКО "Викимедиа.ру".

В начале марта правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий иноагентам заниматься образованием.