Еще пять россиян попали в реестр иноагентов
Они распространяли фейки и выступали против СВО
08 марта 2025, 11:11, ИА Амител
Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Минюст признал иноагентами еще пять персон, сообщили в ведомстве.
На этот раз в реестр попали журналисты Василий Гатов и Инал Хашиг, бывший муниципальный депутат из Ленинградской области Антон Климов, а также блогеры Сергей Жирнов и Николай Левшиц.
Они, в частности, распространяли материалы других иноагентов и фейки о решениях российских властей и ВС РФ, а также выступали против СВО.
Из списка Минюста в связи с ликвидацией тем временем исключили ООО "Вольные люди" и НКО "Викимедиа.ру".
В начале марта правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий иноагентам заниматься образованием.
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