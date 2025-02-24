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В Госдуме одобрили законопроект об увеличении штрафов для иноагентов

Штрафы за нарушения правил Минюста могут составить 500 тысяч рублей

24 февраля 2025, 17:45, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста и усиление наказания за нарушение правил маркировки их материалов. Об этом сообщает РИА Новости.

Проектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за невыполнение законных требований должностного лица Минюста России и воспрепятствование его работе.

Штрафы за нарушения составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Рассматривать соответствующие дела будут суды.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение штрафов за несоблюдение требований к маркировке материалов, распространяемых иностранными агентами, – их размер составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Также предлагается возможность заочного привлечения к административной ответственности иноагентов, совершивших правонарушения за пределами России.

Россия Госдума штрафы иноагенты

Комментарии 4

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Гость

19:50:12 24-02-2025

Разоряйте. Не жалко. Пусть банкротятся.

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Гость

02:01:14 25-02-2025

Штраф на штрафе и штрафом же погоняет под благовидным предлогом да с выпирающе гнусной целью - как можно больше бабла срубить...

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Гость

08:04:19 25-02-2025

Хорошая новость

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Sic semper tyrannis

08:53:06 25-02-2025

Надо же как-то пополнять дефицитный бюджет

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