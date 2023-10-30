Представители Барнаульского химического завода прошли "Фабрику процессов"

Специалисты предприятия в реальном производственном процессе получили опыт применения инструментов бережливого производства

30 октября 2023, 16:30, ИА Амител

Команда "Барнаульского химического завода" / Фото: КАУ "АЦКР"

Команда Барнаульского химического завода 20 октября 2023 года прошла "Фабрику процессов", которая была открыта в Алтайском крае в рамках реализации национального проекта "Производительность труда". Руководители и специалисты предприятия знакомились с инструментами бережливого производства, решали нестандартные задачи по оптимизации производственного процесса и оценивали результаты своей работы через набор производственных и экономических показателей.

Что такое "Фабрика процессов"?

Это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

"Очень интересное и полезное мероприятие. У некоторых коллег была информация о бережливом производстве, но как о чем-то скучном и нудном. На "Фабрике процессов" нам реально показали, что это интересно, эффективно, очень практично, и мы получили высокий результат просто от правильной организации процесса. Тренеры "Фабрики" не просто профессионалы в бережливом производстве, а отличные тренеры, умеющие работать с командами", ­– отметил главный инженер ООО "Барнаульский химический завод" Андрей Алексеев.

Как проходило обучение?

Обучение было построено на основе моделирования процессов сборки "Пульта управления регулятора давления газа Venio-C ("Венио-Си").

Изготовление данного узла ­– реальный производственный процесс, осуществляемый на ООО "Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал" в городе Энгельсе Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагают провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трех производственных смен, улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

ООО "Барнаульский химический завод" с 2018 года является резидентом Алтайского полимерного композитного кластера "Алтайполикомпозит". Предприятия-участники реализуют государственные задачи по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности в плане разработки технологий получения полимерных композиционных материалов нового поколения, а также изделий и конструкций из них.



"Фабрика процессов", открытая в рамках реализации национального проекта "Производительность труда" в 2020 году, функционирует на базе центра "Мой бизнес", реализующий нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Воспользоваться данным инструментом по применению бережливых технологий могут субъекты МСП, в том числе не входящие в периметр нацпроекта "Производительность труда". Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

Как стать участником нацпроекта "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.