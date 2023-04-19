Ещё в одном городе отменили летний концерт группы "Наив"

Организаторы никак не объяснили решение об отмене

19 апреля 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Перми вслед за Ярославлем и Череповцом отменили запланированный на 7 июля концерт группы "Наив". Об этом сообщили организаторы.

"Концерт группы "Наив" в Перми, запланированный на 7 июля, отменён. Возврат бумажных билетов осуществляется по месту приобретения. Возврат денежных средств за электронные билеты осуществляется только на банковскую карту, с которой была произведена оплата заказа. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано в сообщении.

По информации СМИ, инициатором отмены является ярославский депутат Любовь Сурова, которая призналась, что не знала о существовании группы до жалоб избирателей на "публичную антироссийскую позицию" лидера команды Александра Иванова.