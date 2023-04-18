Прокуратура проверит Данилу Козловского по статье о дискредитации армии
Ранее об этом просил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией
18 апреля 2023, 07:30, ИА Амител
Прокуратура Москвы проведёт проверку в отношении актёра Данилы Козловского по статье о дискредитации армии России, пишет ТАСС.
Ранее в Генпрокуратуру с просьбой проверить артиста обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Поводом для этого стали публичные высказывания Козловского о СВО и призывы выходить на антиправительственные митинги. В обращении отмечалось, что он находится в США, но в апреле у него запланированы спектакли в России.
В ответ Козловский заявил, что у него нет второго гражданства, а из РФ он уезжал, чтобы навестить своего ребёнка в США. Также он сказал, что не призывал к митингам, а антиправительственные лозунги выкрикивал на съёмочной площадке исторического сериала о революции перед актёрами массовки.
08:03:17 18-04-2023
Харламова играл, который за свою страну американцев и канадцев рвал. Играл Харламова, а в душе думал о долларах
08:27:50 18-04-2023
Его просто неправильно поняли.А кричал он на съёмках сериала о революции будучи в роли.Поэтому и лозунги были антиправительственные:"Вся власть народу,Фабрики рабочим,Землю крестьянам,Мир народам,Вперёд на винные склады!"
09:05:18 18-04-2023
Не знаю такого актера. Знаю зазвездившегося любителя долларов, возомнившего себя совестью нации...