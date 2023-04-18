Прокуратура проверит Данилу Козловского по статье о дискредитации армии

Ранее об этом просил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией

18 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Кинокритик против!"

Прокуратура Москвы проведёт проверку в отношении актёра Данилы Козловского по статье о дискредитации армии России, пишет ТАСС.

Ранее в Генпрокуратуру с просьбой проверить артиста обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Поводом для этого стали публичные высказывания Козловского о СВО и призывы выходить на антиправительственные митинги. В обращении отмечалось, что он находится в США, но в апреле у него запланированы спектакли в России.

В ответ Козловский заявил, что у него нет второго гражданства, а из РФ он уезжал, чтобы навестить своего ребёнка в США. Также он сказал, что не призывал к митингам, а антиправительственные лозунги выкрикивал на съёмочной площадке исторического сериала о революции перед актёрами массовки.