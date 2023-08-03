Эсеры вновь просят Госдуму принять закон о школьных выплатах

Также партийцы предлагают внедрить сертификаты на школьные нужды

03 августа 2023, 15:37, ИА Амител

Фото: fbuz24.ru

Партия "Справедливая Россия – За правду" еще в 2022 году призывала правительство РФ разработать систему сертификатов по оплате части расходов на сбор детей в школу. Вопрос до сих пор не решен. Социалисты вынуждены снова напомнить кабмину о необходимости поддержать семьи, особенно малообеспеченные, перед 1 сентября, сообщает партийная пресс-служба.

"Собрать ребенка в школу сегодня дело весьма затратное. Если раньше семьи копили деньги или брали ссуду на крупные покупки – автомобили, бытовую технику, мебель, отдых, – то теперь доходит до того, что приходится откладывать на школьные принадлежности. Есть примеры, что даже кредиты берут под высокие проценты, чтобы одеть и обуть ребенка перед 1 сентября. Но другого выбора нет – семейные бюджеты такой высокой финансовой нагрузки не выдерживают", – подчеркнул депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Эсеры еще в прошлом году предлагали ввести сертификаты для родителей, чтобы они могли использовать их для приобретения детской одежды и школьных принадлежностей исключительно российского производства. И параллельно организовать систему государственного заказа на массовый пошив формы по новому ГОСТу. Социалисты уверены, что такой подход поддержит не только граждан, но и отечественную промышленность.

Кроме того, эсеры предлагают выплачивать семьям на подготовку детей к школе 22 тысячи рублей в расчет на каждого ученика.

"По расчетам нашей фракции, основанных на данных Росстата, средняя цена школьного набора составляет 21 850 рублей, – пояснил лидер партии Сергей Миронов. – Именно такую сумму мы предложили ежегодно выплачивать на каждого школьника. Для малоимущих семей выплата должна быть больше: 34 679 рублей".

По словам политика, фракция будет настаивать, чтобы Госдума рассмотрела и приняла инициативу в самом начале осенней сессии, чтобы родители школьников успели получить компенсацию своих расходов до конца года.