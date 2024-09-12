Еще один магазин съезжает из барнаульского Дома под шпилем

На его месте, вероятно, откроется офис банка

12 сентября 2024, 09:36, ИА Амител

Дом под шпилем / Фото: drive2.ru

Магазин света "Орион" в Барнауле планирует освободить два этажа торгового помещения в Доме под шпилем, где сейчас занимает 280 кв. метров на первом этаже и 140 кв. метров – в подвале. Об этом пишет "Толк".

Как сообщил генеральный директор ГК "Инвест-недвижимость" Александр Никитин, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными арендаторами и собственниками. Интерес проявляют представители общепита и бутиков одежды. Но, по мнению эксперта, скорее всего, здесь будет располагаться офис банка.

Учредитель "Ориона" Анатолий Попов ранее говорил, что его магазин начал работать в 2006 году и сместил акцент с розничной продажи на комплексные проекты освещения.

Ранее в Доме под шпилем располагался продуктовый супермаркет, который в 2015 году сменил несколько собственников и концепций. В 2023 году часть из них поменяла формат на общепит, а в 2022-м закрылся легендарный ресторан Velvet.