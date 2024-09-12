Еще один магазин съезжает из барнаульского Дома под шпилем
На его месте, вероятно, откроется офис банка
12 сентября 2024, 09:36, ИА Амител
Магазин света "Орион" в Барнауле планирует освободить два этажа торгового помещения в Доме под шпилем, где сейчас занимает 280 кв. метров на первом этаже и 140 кв. метров – в подвале. Об этом пишет "Толк".
Как сообщил генеральный директор ГК "Инвест-недвижимость" Александр Никитин, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными арендаторами и собственниками. Интерес проявляют представители общепита и бутиков одежды. Но, по мнению эксперта, скорее всего, здесь будет располагаться офис банка.
Учредитель "Ориона" Анатолий Попов ранее говорил, что его магазин начал работать в 2006 году и сместил акцент с розничной продажи на комплексные проекты освещения.
Ранее в Доме под шпилем располагался продуктовый супермаркет, который в 2015 году сменил несколько собственников и концепций. В 2023 году часть из них поменяла формат на общепит, а в 2022-м закрылся легендарный ресторан Velvet.
09:44:11 12-09-2024
Верните Гастроном на место, демоны
10:10:00 12-09-2024
Гость (09:44:11 12-09-2024) Верните Гастроном на место, демоны... Какие проблемы? Арендуйте освободившиеся площади, и открывайте гастроном.
10:28:43 12-09-2024
Гость (10:10:00 12-09-2024) Какие проблемы? Арендуйте освободившиеся площади, и открывай... Я нищий работяга, а не барыга. Мне нужен гастроном, как покупателю, а не как владельцу. Верните нам Гастроном, демоны.
18:13:31 12-09-2024
Гость (10:10:00 12-09-2024) Какие проблемы? Арендуйте освободившиеся площади, и открывай... ни один продуктовый магазин не потянет аренду в центре
15:21:53 16-09-2024
Гость (09:44:11 12-09-2024) Верните Гастроном на место, демоны... Так там был бой с собственниками квартир, которые и победили и изгнали гастроном, потому, что со двора была подтоварка
09:53:24 12-09-2024
что-то не идут дела на этом месте. Значит не торговлю там надо делать, а что-то другое
10:05:24 12-09-2024
Хороший был гастроном, и с кафетерием.
10:33:08 12-09-2024
Гость (10:05:24 12-09-2024) Хороший был гастроном, и с кафетерием.... кафетерий в углу, на лево. а еще, через площадь. блинная была. помню эти времена. неужели такой старый? :)))
12:34:03 12-09-2024
Гость (10:33:08 12-09-2024) кафетерий в углу, на лево. а еще, через площадь. блинная был... Домовая кухня на пл. Октября, да, на той стороне. Детство...
14:08:18 12-09-2024
Гость (12:34:03 12-09-2024) Домовая кухня на пл. Октября, да, на той стороне. Детство...
И первый, а может и единственный в Барнауле автомат по выпечки "пончиков" (колечки) посыпанные сахарной пудрой.
18:12:33 12-09-2024
Гость (10:33:08 12-09-2024) кафетерий в углу, на лево. а еще, через площадь. блинная был... не блинная, а кулинария на Ленина, 87
я тоже помню те времена, но вообще еще не старая))
10:36:12 12-09-2024
Был знаменитый "гастроном под шпилем", но пришел "капитализм" и пошел он по рукам.
11:08:24 12-09-2024
Гость (10:36:12 12-09-2024) Был знаменитый "гастроном под шпилем", но пришел "капитализ... Демоны, ироды и Чубайсы.
08:26:54 13-09-2024
Musik (11:08:24 12-09-2024) Демоны, ироды и Чубайсы. ... "...и чубайсы". Фамилии таких хмырей и врагов России и народов РОссии надо писать с маленькой буквы, как пишем " ...и гитлеры", ибо это самые злостные враги человечества, по крайней мере русского человечества.
13:44:25 12-09-2024
Скоко там за квадратный метр аренды просят? А то может овчинка выделки не стоит?
15:49:56 12-09-2024
Парковки там нет, значит и торговли не будет
18:09:37 12-09-2024
Гость (15:49:56 12-09-2024) Парковки там нет, значит и торговли не будет... возле Ориона есть карман, но этого, конечно, мало.
дом для торговли умер с закрытием гастронома и дележкой помещения.
плюс пешеходного трафика по этой стороне Ленина практически нет, жителей мало. в общем, красиво, но тухляк.