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В Барнауле не нашлось желающих разработать проекты ремонта двух исторических зданий

Никто не захотел разработать научно-проектную документацию на ремонт Магазина купца Морозова и здания барнаульской мэрии XX века

11 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Здание барнаульской гордумы начала XX века / Фото: 2GIS
Здание барнаульской гордумы начала XX века / Фото: 2GIS

Барнаульские власти не смогли найти желающих разработать научно-проектную документацию для ремонта двух исторических зданий – памятников архитектуры, а именно Магазина купца Морозова и здания барнаульской мэрии начала XX века. На оба лота заявку никто не подал. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Обе закупки появились на портале 30 августа, их итоги подвели 10 сентября. Заявки можно было подавать до 6 сентября, однако этого так никто и не сделал.

На разработку научно-проектной документации по сохранению Магазина купца Морозова (ул. Льва Толстого, 38 / проспект Социалистический, 14) за 2,3 млн рублей подрядчику давали 19 дней. Сам капитальный ремонт должен был начаться в 2025 году.

На создание проекта ремонта здания городской думы начала XX века (проспект Ленина, 6 / ул. Льва Толстого, 24) мэрия была готова выделить 485,3 тысячи рублей из городского бюджета. На сбор данных, проектирование, согласование с заказчиком и направление документации на экспертизу подрядчику давали 45 дней, а на прохождение всех проверок – 42 дня. Ремонт также должен был стартовать в 2025 году.

Отметим, что ранее мэрии Барнаула не удалось найти подрядчика на создание проекта ремонта Дома Полякова и на реставрацию Гимназии Будкевич.

Однако получилось отыскать подрядчика на ремонт фасада музея ГМИЛИКА, который находится на ул. Льва Толстого, 2, и является объектом культурного наследия. Тогда была подана только одна заявка, но она соответствовала требованиям. Также в июне властям удалось найти подрядчика на продолжение реставрации Магазина Трубицына на ул. Пушкина, 48. На это планируется потратить 52,2 млн рублей.

Барнаул госзакупки ремонт исторические здания

Комментарии 4

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Гость

11:24:45 11-09-2024

Бешенные деньги ВПКа, развратили инвесторов.

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Гость

12:03:41 11-09-2024

Потому что нужно очень быстро и желательно за спасибо.

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Гость

12:47:21 11-09-2024

Проект за 19 дней?! и за 45?! а почему не за 3 дня, ведь проект делается очень просто, что там делать то (сарказм, если кто не понял), быстрее же, чем пишется подобная заявка на аукцион. Правда такая заявка наверняка месяца 2-3 делается, ну так это ж не проект. Что, на аукционе не появился "свой проектировщик"? С которым давно уже все договорено, потому и срок такой маленький, чтобы "чужие" не совались.

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Роман

14:08:36 11-09-2024

Проектировать это вам не мешки ворочить в кабинетах администрации, а хотят за 19 дней )))

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