В Барнауле не нашлось желающих разработать проекты ремонта двух исторических зданий

Никто не захотел разработать научно-проектную документацию на ремонт Магазина купца Морозова и здания барнаульской мэрии XX века

11 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Здание барнаульской гордумы начала XX века / Фото: 2GIS

Барнаульские власти не смогли найти желающих разработать научно-проектную документацию для ремонта двух исторических зданий – памятников архитектуры, а именно Магазина купца Морозова и здания барнаульской мэрии начала XX века. На оба лота заявку никто не подал. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Обе закупки появились на портале 30 августа, их итоги подвели 10 сентября. Заявки можно было подавать до 6 сентября, однако этого так никто и не сделал.

На разработку научно-проектной документации по сохранению Магазина купца Морозова (ул. Льва Толстого, 38 / проспект Социалистический, 14) за 2,3 млн рублей подрядчику давали 19 дней. Сам капитальный ремонт должен был начаться в 2025 году.

На создание проекта ремонта здания городской думы начала XX века (проспект Ленина, 6 / ул. Льва Толстого, 24) мэрия была готова выделить 485,3 тысячи рублей из городского бюджета. На сбор данных, проектирование, согласование с заказчиком и направление документации на экспертизу подрядчику давали 45 дней, а на прохождение всех проверок – 42 дня. Ремонт также должен был стартовать в 2025 году.

Отметим, что ранее мэрии Барнаула не удалось найти подрядчика на создание проекта ремонта Дома Полякова и на реставрацию Гимназии Будкевич.

Однако получилось отыскать подрядчика на ремонт фасада музея ГМИЛИКА, который находится на ул. Льва Толстого, 2, и является объектом культурного наследия. Тогда была подана только одна заявка, но она соответствовала требованиям. Также в июне властям удалось найти подрядчика на продолжение реставрации Магазина Трубицына на ул. Пушкина, 48. На это планируется потратить 52,2 млн рублей.