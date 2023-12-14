"Если государство мешает, скажите". Яркие цитаты с прямой линии Владимира Путина

Президент России обсудил серьезные вопросы, порой делал он это с юмором

14 декабря 2023, 22:18, ИА Амител

Цитаты Владимира Путина / amic.ru

Президент России Владимир Путин 14 декабря провел большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги 2023 года. Он пообщался с журналистами и жителями из разных регионов страны, выслушал их проблемы, дал поручения по разрешению некоторых ситуаций и ответил на острые вопросы. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.

Напомним, президент рассказал, как будет укреплять Россию в следующие годы, ответил на вопрос о второй волне мобилизации, обсудил проблемы СВО, ЖКХ, здравоохранения, экономики, рост цен на продукты питания и многое другое. Больше информации в нашем сюжете "Прямая линия с Владимиром Путиным – 2023".