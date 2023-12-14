"Если государство мешает, скажите". Яркие цитаты с прямой линии Владимира Путина
Президент России обсудил серьезные вопросы, порой делал он это с юмором
14 декабря 2023, 22:18, ИА Амител
Президент России Владимир Путин 14 декабря провел большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги 2023 года. Он пообщался с журналистами и жителями из разных регионов страны, выслушал их проблемы, дал поручения по разрешению некоторых ситуаций и ответил на острые вопросы. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.
Напомним, президент рассказал, как будет укреплять Россию в следующие годы, ответил на вопрос о второй волне мобилизации, обсудил проблемы СВО, ЖКХ, здравоохранения, экономики, рост цен на продукты питания и многое другое. Больше информации в нашем сюжете "Прямая линия с Владимиром Путиным – 2023".
23:03:50 14-12-2023
😳 То есть, вот так прямо и сказать, и "государство" всем составом застрелится?! 🤣🤣🤣🤣
09:29:26 15-12-2023
Скажите, и сядьте за госизмену) Отличное предложение.
10:28:36 15-12-2023
у нас государство исключительно бизнесюкам и чиновникам не мешает страну грабить, причем без всяких слов, а потом у нас с домов облицовка падает, крыши улетают, люди травятся суррогатом вместо нормального сидра, курица и яйца по конским ценам и еще много чего, а если гражданин скажет про все это - то он иноагент и подрывает мощь государства.
11:16:26 15-12-2023
Юморист)))
11:34:42 15-12-2023
Прошло время лидеров мнений - лидеры действий на подходе. Молчаливые люди которым есть что сказать.
13:36:57 15-12-2023
Этот юмор не похож на тот ранений юмор Владимира Владимировича, другой оттенок произношения.