Самые короткие тезисы с общения президента с народом и журналистами. Не только о ценах на яйца

14 декабря 2023, 20:17, ИА Амител

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 декабря, провел большую пресс-конференцию и прямую линию, которая продлилась больше четырех часов. За это время глава государства ответил на десятки вопросов. Вот самые яркие цитаты Владимира Путина.

О военном конфликте с Украиной

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются – это денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины".

"Не хотят договариваться, ну что ж, мы вынуждены применять другие, военные меры".

"Сегодня Украина почти ничего производит. Все привозят на халяву, но халява может закончиться".

"Мы десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной".

"То, что сейчас происходит, это трагедия, похожая на гражданскую войну".

"Напридумывали всякую чушь историческую. Одесса – вообще русский город".

"Войны выиграют не полководцы, а школьные учителя и священники".

О новой волне мобилизации

"Прилепили название к мобилизованным "мобики", а они отлично воюют, эти ребята, 14 Героев России среди них".

"Самое лучшее воспитание – личный пример. Кто это может сделать лучше, чем вы?"

"В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных".

"Формально юридически ЧВК в России нет, и в этом проблема [с признанием бойцов участниками военных действий]".

Об экономике

"К сожалению, у нас подросла инфляция: 7,5% или чуть больше".

"Если бы здесь сидел министр финансов, он бы сказал, что денег нет. У Минфина никогда денег нет".

"Запад "стреляет себе в ногу", когда ограничивает возможности РФ использовать доллары и евро".

Об отношениях с другими странами мира

"Многие европейские лидеры внешне ведут себя как генерал де Голль, а на практике ведут себя как маршал Петтен, который во Второй мировой войне подчинился воле оккупантов и был коллаборационистом".

"Мы считаем, что США – важная страна в мире, и мы готовы с ними сотрудничать. Но их имперское сознание им мешает. Когда произойдут у них какие-то внутренние изменения, когда они начнут уважать людей и другие страны, тогда будут созданы фундаментальные условия для налаживания отношений".

"Я знаю, что во многих городах Европы и в США очень многие люди считают, что мы делаем все правильно. У нас огромное количество сторонников в мире".

"Но если президент Франции не желает общаться - ну "на нет и суда нет", как у нас говорят".

О конфликте Израиля и Палестины

"Посмотрите на СВО и на то, что происходит в Газе, и, как говорится, "почувствуйте разницу".

"Россия может открыть свой госпиталь в Газе. Президент Египта это поддержал, но премьер Израиля Нетаньяху считает, что это небезопасно. Это не значит, что мы прекратим эти усилия. При этом Израиль попросил Россию увеличить поставки медицинского оборудования и лекарств. И мы сделаем это".

О медицине

"Всплеск кори в России начался из-за людей, переехавших с территории Украины, где низкий уровень иммунизации".

О спорте

"Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, – это полное извращение идей Кубертена".

"Надо посмотреть на условия МОК, флаг, гимн, если они политически мотивированы и направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, обесточить нашу сборную, ну тогда надо чтобы Минспорт РФ и ОКР проанализировали и приняли взвешенное решение".

О ценах на яйца и мясо курицы

"Разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами? Он сказал: "Все отлично".

"Вовремя не открыли импорт пошире. Обещаю, что ситуация будет исправлена в ближайшее время".

О росте цен на российские автомобили

"Ценник на машины АвтоВАЗа не улетел в космос, но на 40%".

"Те, кто думал, что у нас все рухнет, сейчас разочарованы".

О двойниках и развитии искусственного интеллекта

"Это мой первый двойник".

"Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно".

О возможном запрете абортов

"Почему говорят о вакханалии и запрете абортов, их же нет?"