Если не поймали "осетровую". Когда следующее Суперлуние и как его увидеть
Следующая Луна будет Урожайной
20 августа 2024, 07:14, ИА Амител
Луна в голубом цвете / Фото: pixabay.com
19 августа в небе можно было наблюдать Осетровую Луну. Это уникальное астрономическое явление, когда Луна находится и в своей полной фазе, и максимально близко к Земле.
Если вы вдруг пропустили это зрелище или вам помешала погода, рассказываем, когда в 2024 году можно будет увидеть следующее Суперлуние.
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Когда следующее Суперлуние в 2024 году?
Следующее Суперлуние ожидается 18 сентября 2024 года. Как мы уже сказали, это будет Урожайная Луна.
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Почему эту Луну называют Урожайной?
К цвету или внешнему виду Луны это название никак не относится. Урожайным называют любое полнолуние, которое оказывается ближайшим к дню осеннего равноденствию.
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А можно ли будет увидеть Урожайную Луну в Алтайском крае?
Все зависит от погоды. Наблюдениям могут мешать тучи на небе. Если погода будет ясной, то Урожайную Луну можно будет увидеть без проблем.
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Какие еще Суперлуния будут в 2024 году?
17 октября 2024 года нас ждет Луна Охотника, а 16 ноября - Бобровая Луна.
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