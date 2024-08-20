Следующая Луна будет Урожайной

20 августа 2024, 07:14, ИА Амител

Луна в голубом цвете / Фото: pixabay.com

19 августа в небе можно было наблюдать Осетровую Луну. Это уникальное астрономическое явление, когда Луна находится и в своей полной фазе, и максимально близко к Земле.

Если вы вдруг пропустили это зрелище или вам помешала погода, рассказываем, когда в 2024 году можно будет увидеть следующее Суперлуние.

1 Когда следующее Суперлуние в 2024 году? Следующее Суперлуние ожидается 18 сентября 2024 года. Как мы уже сказали, это будет Урожайная Луна.

2 Почему эту Луну называют Урожайной? К цвету или внешнему виду Луны это название никак не относится. Урожайным называют любое полнолуние, которое оказывается ближайшим к дню осеннего равноденствию.

3 А можно ли будет увидеть Урожайную Луну в Алтайском крае? Все зависит от погоды. Наблюдениям могут мешать тучи на небе. Если погода будет ясной, то Урожайную Луну можно будет увидеть без проблем.