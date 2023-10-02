Исполнитель давно "мелькал" на ТВ, затем молниеносно "выстрелил" и теперь собирает полные залы

02 октября 2023, 17:55, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: кадр из клипа "Мы" на YouTube

Самым популярным певцом среди россиян в 2023 году стал SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом сообщает ВЦИОМ, который провел соответствующее исследование и опросил жителей страны. В борьбе за звание главного исполнителя Дронов опередил Олега Газманова и Николая Баскова, набрав 33%.

Сообщается, что среди тех, кто голосовал за SHAMANа, было больше женщин, а также людей старше 45 лет. Впрочем, удивительного в этом мало: за последние два года певец обрел бешеную популярность и собирает полные залы в городах страны.

Но если вы вдруг (уж не знаем, как так вышло) не знаете ничего об этом исполнителе, мы вам расскажем. О том, кто такой SHAMAN, чем он известен и почему стал популярен, – в материале amic.ru.

1 Кто такой певец SHAMAN? Настоящее имя SHAMANа – Ярослав Дронов. Это российский певец, который приобрел огромную популярность за последние два года. Сейчас исполнитель сам пишет свои песни и продюсирует их. Певцу 31 год. Он родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. Музыкой занимался с малых лет: в четыре года стал заниматься в вокально-эстрадном коллективе. Впоследствии получил три музыкальных образования: окончил музыкальную школу, а затем Новомосковский музыкальный колледж им. М. И. Глинки и Российскую академию музыки им. Гнесиных. На больших и маленьких сценах Дронов выступает в общей сложности уже больше 25 лет.

2 Когда Ярослав Дронов впервые появился на телевидении? Первое появление исполнителя на телевидении произошло десять лет назад. В 2013-м он участвовал в проекте "Фактор А", где занял третье место. Кстати, тогда он выступал под своим настоящим именем – Ярослав Дронов. В жюри проекта была Алла Пугачева, которая отметила талант исполнителя и вручила ему премию "Золотая звезда Аллы". Через год, в 2014-м, Дронов принимал участие в шоу "Голос", где стал вторым. Благодаря двум этим телепроектам у исполнителя появились первые поклонники. Впрочем, до настоящей популярности было еще далеко.

3 Благодаря чему SHAMAN стал популярным? Популярность Дронов обрел уже взяв себе псевдоним SHAMAN. После участия в различных телешоу певец выпускал песни о любви и понемногу становился более известным. Так, к концу 2021-го у него было уже больше миллиона подписчиков в соцсетях. Но по-настоящему "выстрелил" исполнитель в начале 2022-го, когда его песня "ВСТАНЕМ" стала суперхитом. С тех пор большинство песен, которые выпускает SHAMAN, посвящены именно патриотической тематике. Клипы на эти треки набирают десятки миллионов просмотров на YouTube. Другим невероятно популярным хитом стала песня Дронова "Я РУССКИЙ", где звучат следующие слова: "Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло". Дронов выступал на нескольких крупных митингах-концертах в Лужниках и в Крыму. На концерте "Выбор народа. Вместе навсегда" осенью 2022-го исполнил гимн России вместе с президентом Владимиром Путиным.

4 Почему Ярослав Дронов называет себя SHAMAN? Как рассказывал сам Дронов, прозвище SHAMAN ему дали поклонники. Но самому исполнителю этот псевдоним тоже нравится. "Я всегда хотел взять псевдоним. Когда я выхожу на сцену, пробуждается моя истинная сущность, стихия, которой человеческое имя никак не подходит, а псевдоним SHAMAN прекрасно это транслирует", – рассказывал Дронов.

6 Какие у SHAMAN самые популярные песни? Самый популярный клип SHAMAN на YouTube – на песню "Я РУССКИЙ". Видео собрало уже более 42 млн просмотров. На втором месте – композиция "ВСТАНЕМ", клип на которую посмотрели более 9,2 млн пользователей. Наконец, клип на композицию "МЫ", где Дронов в кожаной куртке разгуливает по Красной площади, собрал 5,4 млн просмотров.