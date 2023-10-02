Ярослав Дронов / Фото: кадр из клипа "Мы" на YouTube
Самым популярным певцом среди россиян в 2023 году стал SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом сообщает ВЦИОМ, который провел соответствующее исследование и опросил жителей страны. В борьбе за звание главного исполнителя Дронов опередил Олега Газманова и Николая Баскова, набрав 33%.
Сообщается, что среди тех, кто голосовал за SHAMANа, было больше женщин, а также людей старше 45 лет. Впрочем, удивительного в этом мало: за последние два года певец обрел бешеную популярность и собирает полные залы в городах страны.
Но если вы вдруг (уж не знаем, как так вышло) не знаете ничего об этом исполнителе, мы вам расскажем. О том, кто такой SHAMAN, чем он известен и почему стал популярен, – в материале amic.ru.
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Кто такой певец SHAMAN?
Настоящее имя SHAMANа – Ярослав Дронов. Это российский певец, который приобрел огромную популярность за последние два года. Сейчас исполнитель сам пишет свои песни и продюсирует их.
Певцу 31 год. Он родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. Музыкой занимался с малых лет: в четыре года стал заниматься в вокально-эстрадном коллективе. Впоследствии получил три музыкальных образования: окончил музыкальную школу, а затем Новомосковский музыкальный колледж им. М. И. Глинки и Российскую академию музыки им. Гнесиных.
На больших и маленьких сценах Дронов выступает в общей сложности уже больше 25 лет.
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Когда Ярослав Дронов впервые появился на телевидении?
Первое появление исполнителя на телевидении произошло десять лет назад. В 2013-м он участвовал в проекте "Фактор А", где занял третье место. Кстати, тогда он выступал под своим настоящим именем – Ярослав Дронов.
В жюри проекта была Алла Пугачева, которая отметила талант исполнителя и вручила ему премию "Золотая звезда Аллы". Через год, в 2014-м, Дронов принимал участие в шоу "Голос", где стал вторым.
Благодаря двум этим телепроектам у исполнителя появились первые поклонники. Впрочем, до настоящей популярности было еще далеко.
Популярность Дронов обрел уже взяв себе псевдоним SHAMAN. После участия в различных телешоу певец выпускал песни о любви и понемногу становился более известным. Так, к концу 2021-го у него было уже больше миллиона подписчиков в соцсетях.
Но по-настоящему "выстрелил" исполнитель в начале 2022-го, когда его песня "ВСТАНЕМ" стала суперхитом. С тех пор большинство песен, которые выпускает SHAMAN, посвящены именно патриотической тематике. Клипы на эти треки набирают десятки миллионов просмотров на YouTube.
Другим невероятно популярным хитом стала песня Дронова "Я РУССКИЙ", где звучат следующие слова:
"Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло".
Дронов выступал на нескольких крупных митингах-концертах в Лужниках и в Крыму. На концерте "Выбор народа. Вместе навсегда" осенью 2022-го исполнил гимн России вместе с президентом Владимиром Путиным.
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Почему Ярослав Дронов называет себя SHAMAN?
Как рассказывал сам Дронов, прозвище SHAMAN ему дали поклонники. Но самому исполнителю этот псевдоним тоже нравится.
"Я всегда хотел взять псевдоним. Когда я выхожу на сцену, пробуждается моя истинная сущность, стихия, которой человеческое имя никак не подходит, а псевдоним SHAMAN прекрасно это транслирует", – рассказывал Дронов.
Самый популярный клип SHAMAN на YouTube – на песню "Я РУССКИЙ". Видео собрало уже более 42 млн просмотров. На втором месте – композиция "ВСТАНЕМ", клип на которую посмотрели более 9,2 млн пользователей. Наконец, клип на композицию "МЫ", где Дронов в кожаной куртке разгуливает по Красной площади, собрал 5,4 млн просмотров.
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А что, SHAMAN действительно так популярен?
Да. Сейчас Дронов активно гастролирует по России и собирает аншлаг в городах нашей страны. Яркий тому пример – Бийск, где местные жители раскупили все билеты более чем за два месяца до выступления SHAMAN. На концерт, который пройдет 11 декабря, уже не попасть: раскуплены даже билеты по 7,5 тысячи рублей.
18:42:12 02-10-2023
Стока многа букав!? Это точно заказ!..
21:02:21 02-10-2023
Так вышло, что я ничего не знаю о нём.
05:28:28 03-10-2023
Светлана (21:02:21 02-10-2023) Так вышло, что я ничего не знаю о нём.... Аналогично, не слышал о таком и не нужно
06:38:01 03-10-2023
Гость (05:28:28 03-10-2023) Аналогично, не слышал о таком и не нужно ... Хахаха. Так не нужно, что в полшестого ночи прочитал и отписался. Ты прям как барышня бежавшая за каретой графа 5 верст, что бы сказать ему, что он ей безразличен.
23:55:07 02-10-2023
Парень - творец от Бога! Подаёт пример гордости за Родину! Рад что у нас такая талантливая молодежь!
07:51:39 03-10-2023
"Выстрелил" только потому что песни поет "правильные". А мы такое все продвигаем, что фильм "Крым" и ему подобное всегда будет всем "нравиЦа". А слышали вы об этом или нет, это не имеет никакого значения.
08:32:49 03-10-2023
Главные слова песни перекликаются с цитатой Великого Суворова:"Горжусь,что я русский"...Новые песни придумала жизнь.
09:04:58 03-10-2023
Картинку на заставке комментировать - только портить. Так что без комментариев)
12:52:09 03-10-2023
Гость (09:04:58 03-10-2023) Картинку на заставке комментировать - только портить. Так чт... вам тоже напомнило?
15:01:53 03-10-2023
Малец с дредами поет - я русский... Русские не имеют привычки носит дреды. Так что он просто переформатированный даня милохин.
13:09:06 04-10-2023
Талант Шамана не оспорим! Поет он и народные, и романтические, и патриотические песни. И от всех его исполнений пробирает дрожь от восторга. под его песни плачешь, любишь, гордишься своей Родиной, переживаешь за наших солдат, тех, кто во все времена стоял на защите страны от врагов, оберегая мир и покой нас с вами! ЛЮДИ!!! РОССИЯНЕ!!! ОПОМНИТЕСЬ!!! Те, кто не помнит своих корней, кто считает модным ругать свою Родину, тем более, те, кто предает свою Родину( кто за деньги, а кто по недоумию)!!! Опомнитесь! Критика- это хорошо. Но явное злопыхательство и человеческая зависть или безразличие- это плохо! Я рада, что патриотов в России намного больше, чем ее ненавистников и предателей.