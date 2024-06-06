Есть дисбаланс. Депутаты АКЗС просят кабмин увеличить выплаты работникам "скорых"

Меры поддержки, которые ввели для медиков с 1 января 2024 года, не затронули работников скорой помощи

06 июня 2024, 16:17, ИА Амител

Сессия АКЗС 6 июня / Фото: Алина Богомолова

Депутаты Алтайского Заксобрания направят в правительство РФ обращение, в котором попросят решить проблему дисбаланса при назначении специальных социальных выплат медработникам, в том числе водителям скорой помощи. Вопрос рассмотрели на сессии краевого парламента 6 июня.

В декабре 2023 года федеральный кабмин ввел специальные выплаты для медиков, работающих в больницах и поликлиниках малых городов, районов и сел. Однако в ходе реализации разработанных мер "вскрылся" ряд недочетов. Жалобы на них алтайские депутаты от представителей регионального медсообщества получают регулярно, рассказал глава комитета по здравоохранению Владимир Лещенко.

В частности, меры поддержки не затронули работников скорой помощи, а также руководителей и заместителей медорганизаций, что привело к оттоку кадров из региона. Без специальных выплат остались и медработники, которые работают по совместительству.

Депутаты краевого парламента предложили:

увеличить размеры специальных социальных выплат медработникам станций скорой помощи: фельдшерам – до 30 тысяч рублей, врачам – до 50 тысяч рублей;

установить специальные социальные выплаты водителям автомобилей скорой помощи (в размере 15 тысяч рублей);

рассчитывать размеры специальных социальных выплат для младшего медицинского персонала с учетом численности населения, обслуживаемого в медицинской организации;

разрешить получать специальные социальные выплаты медикам, работающим по совместительству;

включить в число получателей выплат руководителей медицинских организаций и их заместителей, чтобы избежать оттока управленческих кадров.

Народные избранники просят вернуться к корректировке некоторых положений постановления и учесть предложения АКЗС, "поскольку сегодняшнее постановление вносит дисбаланс в работу системы здравоохранения края", – отметил Лещенко.

Работа сотрудников скорой помощи имеет огромное значение, особенно для жителей Алтайского края, где большая часть населения проживает в сельской местности, отметил депутат АКЗС Максим Банных.

"Центральные районные больницы слабо оснащены, доступ к некоторым селам вообще затруднен. И работники скорой помощи часто оказываются на передовой, где каждая минута на счету. Поддержка работников скорой помощи – это не только забота о тех, кто помогает нам в самые трудные минуты, но и инвестиция в здоровье и благополучие всего региона", – отметил парламентарий.

Документ направят в федеральное правительство. Также народные избранники намерены обратиться в законодательные органы других регионов с просьбой поддержать инициативу Алтайского края.