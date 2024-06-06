Есть дисбаланс. Депутаты АКЗС просят кабмин увеличить выплаты работникам "скорых"
Меры поддержки, которые ввели для медиков с 1 января 2024 года, не затронули работников скорой помощи
06 июня 2024, 16:17, ИА Амител
Депутаты Алтайского Заксобрания направят в правительство РФ обращение, в котором попросят решить проблему дисбаланса при назначении специальных социальных выплат медработникам, в том числе водителям скорой помощи. Вопрос рассмотрели на сессии краевого парламента 6 июня.
В декабре 2023 года федеральный кабмин ввел специальные выплаты для медиков, работающих в больницах и поликлиниках малых городов, районов и сел. Однако в ходе реализации разработанных мер "вскрылся" ряд недочетов. Жалобы на них алтайские депутаты от представителей регионального медсообщества получают регулярно, рассказал глава комитета по здравоохранению Владимир Лещенко.
В частности, меры поддержки не затронули работников скорой помощи, а также руководителей и заместителей медорганизаций, что привело к оттоку кадров из региона. Без специальных выплат остались и медработники, которые работают по совместительству.
Депутаты краевого парламента предложили:
- увеличить размеры специальных социальных выплат медработникам станций скорой помощи: фельдшерам – до 30 тысяч рублей, врачам – до 50 тысяч рублей;
- установить специальные социальные выплаты водителям автомобилей скорой помощи (в размере 15 тысяч рублей);
- рассчитывать размеры специальных социальных выплат для младшего медицинского персонала с учетом численности населения, обслуживаемого в медицинской организации;
- разрешить получать специальные социальные выплаты медикам, работающим по совместительству;
- включить в число получателей выплат руководителей медицинских организаций и их заместителей, чтобы избежать оттока управленческих кадров.
Народные избранники просят вернуться к корректировке некоторых положений постановления и учесть предложения АКЗС, "поскольку сегодняшнее постановление вносит дисбаланс в работу системы здравоохранения края", – отметил Лещенко.
Работа сотрудников скорой помощи имеет огромное значение, особенно для жителей Алтайского края, где большая часть населения проживает в сельской местности, отметил депутат АКЗС Максим Банных.
"Центральные районные больницы слабо оснащены, доступ к некоторым селам вообще затруднен. И работники скорой помощи часто оказываются на передовой, где каждая минута на счету. Поддержка работников скорой помощи – это не только забота о тех, кто помогает нам в самые трудные минуты, но и инвестиция в здоровье и благополучие всего региона", – отметил парламентарий.
Документ направят в федеральное правительство. Также народные избранники намерены обратиться в законодательные органы других регионов с просьбой поддержать инициативу Алтайского края.
19:19:29 06-06-2024
Уважаемые депутаты,попросите всем повысить зарплату в крае. Пожалуйста.
11:05:26 07-06-2024
Гость (19:19:29 06-06-2024) Уважаемые депутаты,попросите всем повысить зарплату в крае. ... Ещё чего захотели, совести нет совсем.
19:39:33 06-06-2024
– "это не только забота о тех, кто помогает нам в самые трудные минуты, но и инвестиция в здоровье и благополучие всего региона", – отметил парламентарий" ----------- Инвестиция, благополучие, этим наших чинуш не проберешь.
08:55:42 07-06-2024
На Скорой помощи, в Барнауле, уже до смешного доходит))))))))))) Сестра лет 5 назад уволилась со Скорой, дык с месяц назад звонили, предлагали вернутся обратно в бригады Скорой. Даже обещали помочь с восстановлением всех сертификатов!!!!))))))))))) Во там походу дефицит кадров то стал.
11:37:53 07-06-2024
включить в число получателей выплат руководителей медицинских организаций и их заместителей, чтобы избежать оттока управленческих кадров. -------- Да фиг с ними, пущай бегут. Свято место пусто не бывает!