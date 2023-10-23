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Есть китайские шины, а есть Triangle. Где в Барнауле купить хорошую зимнюю резину?

И сколько она теперь стоит?

23 октября 2023, 11:48, ИА Амител erid: LjN8KGUKf

Шины Triangle / Фото: "Подкова / ТТ Auto"
Шины Triangle / Фото: "Подкова / ТТ Auto"

По поводу китайских шин есть разные мнения, но Triangle* уж точно заслужил свое доброе имя. Бренд одним из первых зашел на российский рынок и получил хорошие отзывы покупателей. Это надежная, безопасная резина, созданная для комфортных поездок. И продается она уже в 160 странах мира.

В Барнауле шины можно купить в автомаркетах "Подкова / ТТ Auto*". Здесь есть полноценный выбор размеров по очень приятным ценам: 

Адреса автомаркетов "Подкова / ТТ":
Барнаул: ТРЦ "Галактика", 1 этаж
Северный Власихинский пр-д, 67;
Комсомольский пр., 118, к. 2;
ТЦ "Техно-маркет", Космонавтов пр., 10/4;
Покровская, 7;
Аносова, 1а;
Попова, 9;
Павловский тракт, 81;
Новоалтайск, ул. Строительная, 5/5;
Бийск, ул. Революции, 106 и Шишкова, 47;
Тел.: +73852223345 
Сайт: podkova22.ru *Triangle ("Триангл"); ТТ Auto ("ТэТэ Ауто").

ИП Кузнецов Артем Владимирович

Транспорт

Комментарии 5

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Гость

12:50:20 23-10-2023

Ну да мы стараемся себя убедить, что китайские автомобили не такие уж и плохие, а на китайской резине тоже можно ездить. Однако если был опыт использования Bridgestone или Toyo то убедить себя в этом крайне сложно. Хотя некоторые и от Cordiant в восторге

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Гость

14:54:48 23-10-2023

Импортозамещение в России, это когда Китай своей продукцией наполняет российский рынок, а наши производители становяться не конкурентно способными и сворачивают свое производство, только дурачок не замечает этих процессов.

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Руслан

16:02:54 24-10-2023

Импортозамещение в России, это когда Китай везёт нам то чтот не смог реализовать нигде. Кроме России Китайские автомобили не нужны.

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Андроид

22:18:19 24-10-2023

Если есть дурочки которые покупают почему бы нет как говорится без**** и жизнь плоха

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Гость

12:23:02 25-10-2023

Андроид (22:18:19 24-10-2023) Если есть дурочки которые покупают почему бы нет как говорит... Самокритично 😁☝️

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