И сколько она теперь стоит?

23 октября 2023, 11:48, ИА Амител erid: LjN8KGUKf

Шины Triangle / Фото: "Подкова / ТТ Auto"

По поводу китайских шин есть разные мнения, но Triangle* уж точно заслужил свое доброе имя. Бренд одним из первых зашел на российский рынок и получил хорошие отзывы покупателей. Это надежная, безопасная резина, созданная для комфортных поездок. И продается она уже в 160 странах мира.

В Барнауле шины можно купить в автомаркетах "Подкова / ТТ Auto*". Здесь есть полноценный выбор размеров по очень приятным ценам:

Адреса автомаркетов "Подкова / ТТ":

Барнаул: ТРЦ "Галактика", 1 этаж

Северный Власихинский пр-д, 67;

Комсомольский пр., 118, к. 2;

ТЦ "Техно-маркет", Космонавтов пр., 10/4;

Покровская, 7;

Аносова, 1а;

Попова, 9;

Павловский тракт, 81;

Новоалтайск, ул. Строительная, 5/5;

Бийск, ул. Революции, 106 и Шишкова, 47;

Тел.: +73852223345

Сайт: podkova22.ru *Triangle ("Триангл"); ТТ Auto ("ТэТэ Ауто").

ИП Кузнецов Артем Владимирович

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