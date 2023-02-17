Что такое "Виагра" и есть ли ей альтернатива в России?

С уходом "Виагры" у россиян осталось много её заменителей

17 февраля 2023, 07:05, ИА Амител

Таблетки / Фото: unsplash.com

Американская фармацевтическая компания "Виатрис" сообщила, что прекращает поставлять в Россию "Виагру" в форме таблеток. Информацию "Интерфаксу" подтвердили в Минпромторге. Amic.ru разобрался, есть ли альтернатива "Виагре" в РФ и насколько эти препараты эффективны.

Что такое "Виагра"?

"Виагра" – это популярная торговая марка компании Pfizer (компания "Виатрис" принадлежит Pfizer), под которой производится препарат силденафил. Он увеличивает потенцию у мужчин. Лекарство применяют при лечении импотенции или для усиления эрекции. Кроме того, силденафил используют для лечения лёгочной гипертензии.

Сначала производить препарат могла только Pfizer, но затем у неё закончился патент и выпускать силденафил под разными названиями начали и другие фармацевтические компании.

В России есть замена "Виагре"?

Да. В Минпромторге заявили, что в России обеспечено производство таких препаратов. По данным госреестра, в РФ 36 компаниям выдали 49 регистрационных удостоверений на производство препаратов с силденафилом в составе.

Сейчас выпускают лекарство восемь отечественных компаний. На сайтах аптек эти товары легко можно найти. Большинство из них так и называется – "Силденафил". Его производят компании "Озон", "Северная звезда", "Эвалар", "Биоком", "Вертекс", "Оболенское ФП", "Канонфарма" и другие.

"Интерфакс" пишет, что по итогам первых трёх кварталов 2022 года объём производства силденафила в РФ вырос более чем на 11%. А продажи увеличились более чем на 15%.

А отечественные аналоги дороже "Виагры"?

Нет, гораздо дешевле. Если одна таблетка "Виагры" стоит 800-1000 рублей за одну штуку (50 мг), то российский "Силденафил-C3" обойдётся гораздо дешевле – 300-400 рублей за 10 штук (50 мг). Но есть и более дорогие отечественные препараты.

Зарубежного силденафила в России больше не будет?

Будут. "Виагра" – не единственное иностранное средство для потенции, которое было и есть на российском рынке. Остаются словенские, турецкие, словацкие, немецкие, индийские, польские, хорватские, белорусские и даже американские препараты. Это, например, марки "Максигра", "Визарсин", "Динамико", "Силденафил-Ксантис", "Силденафил-Тева", "Риджамп" и другие.

Кто ещё ушёл с российского рынка?

Кроме "Виагры", с российского рынка в марте 2022 года ушёл препарат "Сиалис". Американская компания Eli Lilly решила не поставлять его в РФ. "Сиалис" – второе по популярности средство после "Виагры". На третьем месте – "Левитра" от компании "Байер". Этот препарат пока российский рынок не покинул и его возможно купить в аптеках.