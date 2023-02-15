В Россию перестали поставлять "Виагру"
Производство этого препарата на территории страны не локализовано
15 февраля 2023, 17:41, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Американская биофармацевтическая компания "Виатрис" приостановила поставки препарата "Виагра" в Россию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минпромторг.
Отмечается, что производство этого лекарственного средства в России не локализовано. При этом в Минпромторге заявили, что возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в стране есть.
В государственном реестре препаратов есть содержащие тот же действующий элемент – "Сиалис" от Eli Lilly и "Виагра" от Pfizer.
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