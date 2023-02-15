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В Россию перестали поставлять "Виагру"

Производство этого препарата на территории страны не локализовано

15 февраля 2023, 17:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Американская биофармацевтическая компания "Виатрис" приостановила поставки препарата "Виагра" в Россию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минпромторг.

Отмечается, что производство этого лекарственного средства в России не локализовано. При этом в Минпромторге заявили, что возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в стране есть.

В государственном реестре препаратов есть содержащие тот же действующий элемент – "Сиалис" от Eli Lilly и "Виагра" от Pfizer.

Комментарии 4

  • Бяда!!! Как дальше жить?! Хоть стреляйся!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Теперь будет железная отмазка в демографическом провале
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "Стоит" - не равно "может зачать"
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Силденафил СЗ Вам в помощь - и дешевле виагры и качественнее и производится в РФ.
    16 февраля, Гость   Ответить
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