Врачи продолжают бороться за жизнь режиссера, который пережил клиническую смерть в декабре 2024-го

17 февраля 2025, 14:14, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Режиссер Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть в конце прошлого года, остается в коме уже больше 50 дней. Семья артиста уже почти месяц никак не комментирует его состояние, а СМИ периодически сообщают, что улучшений пока нет. Как пишет "Царьград", режиссер подключен к аппарату ИВЛ, а его мозговая активность очень низкая.

О том, есть ли у Кеосаяна шансы выздороветь и полностью восстановиться, – в материале amic.ru.

1 Есть у Тиграна Кеосаяна шансы выздороветь и вернуться к полноценной жизни? Лечащие врачи Тиграна Кеосаяна никаких комментариев и прогнозов по поводу своего пациента не давали. Но ряд независимых медиков высказывали в СМИ разные мнения по этой теме. Издание "Царьград" опубликовало слова реаниматолога Бориса Теплых, который описал всю серьезность клинической смерти. По его словам, каждая секунда, когда мозг не снабжается кислородом, может серьезным образом повлиять на исход. Даже четыре минуты гипоксии значительно снижают шансы на поправку. Так что один из факторов, влияющих на судьбу Кеосаяна, – скорость, с которой врачи оказали ему необходимую помощь. Но эти данные неизвестны. Журналисты также пообщались с неврологом Александром Евдокимовым, который напомнил, что кома – это не просто сон. "Атрофия мышц, риск тромбов, пролежни", – передает его слова "Царьград" Даже если Кеосаян очнется, отмечает Евдокимов, его дальнейшее восстановление может быть невероятно трудным. Часть федеральных медицинских экспертов сомневается, что после 50 дней комы у Кеосаяна остались шансы на выздоровление. Другие же врачи напоминают, что чудеса всегда возможны. Так, кардиолог Андрей Кондрахин убежден, что у режиссера сильный организм, а потому он способен справиться с тяжелым состоянием.

2 Реально ли прийти в сознание после 50 дней комы? Реально. Хотя статистика не очень радужная: только в 7% случаях пациенты после 45 дней комы сохраняют мозговые функции. Полноценно восстанавливается примерно 5% больных. Но положительные примеры есть. На днях СМИ сообщили о случае в Каменске-Уральском: там мужчина очнулся после 47 дней комы. Так что у Тиграна Кеосаяна все еще остаются шансы, пусть и небольшие.

3 Что произошло с Тиграном Кеосаяном в декабре 2024-го? В начале января жена режиссера Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть. Журналистка добавила, что у Кеосаяна уже давно было больное сердце. "Царьград" пишет, что режиссер накануне Нового года почувствовал боль в груди. При этом его артериальное давление достигло критических показателей, а сердце остановилось. С тех пор он находится в коме, а за его жизнь всеми силами борются врачи.

4 Что говорит о состоянии Тиграна Кеосаяна его жена Маргарита Симоньян? В последний раз Симоньян публиковала информацию о состоянии здоровья своего мужа 19 января. Это был пост о том, что никаких изменений, к сожалению, пока нет. "Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне – знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится", – написала главный редактор RT в соцсетях.