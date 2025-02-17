Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ
Режиссер Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть в конце прошлого года, остается в коме уже больше 50 дней. Семья артиста уже почти месяц никак не комментирует его состояние, а СМИ периодически сообщают, что улучшений пока нет. Как пишет "Царьград", режиссер подключен к аппарату ИВЛ, а его мозговая активность очень низкая.
О том, есть ли у Кеосаяна шансы выздороветь и полностью восстановиться, – в материале amic.ru.
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Есть у Тиграна Кеосаяна шансы выздороветь и вернуться к полноценной жизни?
Лечащие врачи Тиграна Кеосаяна никаких комментариев и прогнозов по поводу своего пациента не давали. Но ряд независимых медиков высказывали в СМИ разные мнения по этой теме.
Издание "Царьград" опубликовало слова реаниматолога Бориса Теплых, который описал всю серьезность клинической смерти. По его словам, каждая секунда, когда мозг не снабжается кислородом, может серьезным образом повлиять на исход. Даже четыре минуты гипоксии значительно снижают шансы на поправку.
Так что один из факторов, влияющих на судьбу Кеосаяна, – скорость, с которой врачи оказали ему необходимую помощь. Но эти данные неизвестны.
Журналисты также пообщались с неврологом Александром Евдокимовым, который напомнил, что кома – это не просто сон.
"Атрофия мышц, риск тромбов, пролежни", – передает его слова "Царьград".
Даже если Кеосаян очнется, отмечает Евдокимов, его дальнейшее восстановление может быть невероятно трудным.
Часть федеральных медицинских экспертов сомневается, что после 50 дней комы у Кеосаяна остались шансы на выздоровление. Другие же врачи напоминают, что чудеса всегда возможны. Так, кардиолог Андрей Кондрахин убежден, что у режиссера сильный организм, а потому он способен справиться с тяжелым состоянием.
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Реально ли прийти в сознание после 50 дней комы?
Реально. Хотя статистика не очень радужная: только в 7% случаях пациенты после 45 дней комы сохраняют мозговые функции. Полноценно восстанавливается примерно 5% больных.
Но положительные примеры есть. На днях СМИ сообщили о случае в Каменске-Уральском: там мужчина очнулся после 47 дней комы.
Так что у Тиграна Кеосаяна все еще остаются шансы, пусть и небольшие.
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Что произошло с Тиграном Кеосаяном в декабре 2024-го?
В начале января жена режиссера Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть. Журналистка добавила, что у Кеосаяна уже давно было больное сердце.
"Царьград" пишет, что режиссер накануне Нового года почувствовал боль в груди. При этом его артериальное давление достигло критических показателей, а сердце остановилось. С тех пор он находится в коме, а за его жизнь всеми силами борются врачи.
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Что говорит о состоянии Тиграна Кеосаяна его жена Маргарита Симоньян?
В последний раз Симоньян публиковала информацию о состоянии здоровья своего мужа 19 января. Это был пост о том, что никаких изменений, к сожалению, пока нет.
"Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне – знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится", – написала главный редактор RT в соцсетях.
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Из-за чего Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть?
Это уже не первые серьезные проблемы с сердцем у Тиграна Кеосаяна. Известно, что к моменту клинической смерти он уже перенес три инфаркта – режиссер сам рассказывал об этом журналистам.
20:50:17 17-02-2025
НЕ ТУ. там отек мозга более 40 проц., это недееспособность и овощь, если и когда он может быть очнется. не мелите короче ерунды, это медицина а не сказки какие-то
23:45:59 19-02-2025
Гость (20:50:17 17-02-2025) НЕ ТУ. там отек мозга более 40 проц., это недееспособность и... я боролась за жизнь недееспособного ребенка гораздо больше, чем вы цените жизни известных людей, думаю близких тоже..... и мы всем доказали, что жить можно и нужно. такие люди живут в своем мире может, но они нуждаются в вашей поддержке, если даже не могут сказать об этом. Со временем каждый предстанет перед высшим судом, но будет поздно что-либо изменить
23:41:29 19-02-2025
Надо всегда надеяться на лучшее, это дает силы больному. В церкви поставить свечи , у святой Матроны просить за здоровье. Мы все молимся за его здоровье. Говорите с ним, давайте ему силы.... Терпения вам и надежды.. будьте вместе с семьей, вам всем нужна общая поддержка
19:48:02 20-02-2025
Маргорита, Тигран очень нужен нашей Стране...Я даже не знаю что дальше писать. И Вы и Он для нас ну совсем не чужие люди как минимум. Господь вед видит, что Тигран еще не все сделал на этой земле...
01:21:29 21-02-2025
Сергей44 (19:48:02 20-02-2025) Маргорита, Тигран очень нужен нашей Стране...Я даже не знаю ... Не подскажете, для чего? Нужен нашей стране?
06:17:07 21-02-2025
Гость (01:21:29 21-02-2025) Не подскажете, для чего? Нужен нашей стране?... Во первых, жену зовут Марга-рита, а не Марго???? А во вторых- он интересный человек,, умница, талантливый комментатор, и, наконец, патриот России. Убедила????
13:52:51 22-02-2025
Гость (01:21:29 21-02-2025) Не подскажете, для чего? Нужен нашей стране?... Для того, чтобы жила "Международная пилорама", для того, чтобы и дальше я могла знакомиться с его точкой зрения по "острым" вопросам " (чего мне сейчас очень не хватает). Мне нравится его сарказм, несдержанность в выражениях (обсценная лексика Сергея Лаврова) - чёрт возьми, есть что послушать ! )))
Думаю, я не одна такая в стране, а значит он нужен нашей стране.
Тигран, мы очень ждём тебя, с надеждой (которая всё равно умрёт последней) и уважением, Татьяна Антонова.
06:17:59 21-02-2025
Гость (20:50:17 17-02-2025) НЕ ТУ. там отек мозга более 40 проц., это недееспособность и... Согласна. Очень грустно это понимать. Но вы правы.