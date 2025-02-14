С января новостей о здоровье известного режиссера почти нет

14 февраля 2025, 12:10, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из видео в сообществе телеканала НТВ

Информации о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна, который попал в реанимацию еще в декабре 2024 года, практически не поступает. Известно, что режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому.

Все, что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна на данный момент и есть ли какие-то прогнозы на его будущее, – в материале amic.ru.

1 Изменилось ли состояние здоровья Тиграна Кеосаяна? Точно неизвестно. Новостей о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна в последние недели не поступало ни от врачей, ни от его супруги Маргариты Симоньян. В последний раз жена режиссера комментировала ситуацию 19 января 2025 года. "Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне – знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее", – писала главред RT в своем Telegram-канале. Также небольшую новость о здоровье телеведущего по данным на 8 февраля Также небольшую новость о здоровье телеведущего по данным на 8 февраля опубликовало издание "Интересная Россия" . Со ссылкой на неназванный источник портал сообщил, что Кеосаян по-прежнему находится в коме в тяжелом состоянии.

2 Что говорят врачи о том, выйдет ли Тигран Кеосаян из комы? Лечащие врачи Кеосаяна никак не комментировали состояние его здоровья и никаких прогнозов не делали. Лишь несколько независимых медицинских экспертов давали комментарии журналистам по поводу ситуации с Тиграном Кеосаяном. Но и их мнения разделились. Медики сошлись на том, что шансы на выздоровление у режиссера есть, пусть и небольшие. Кома – тяжелое и очень опасное состояние. Чтобы человек смог из нее выйти, нужно сочетание ряда факторов – внутренних сил организма, профессионализма врачей и скорости оказания помощи. Как именно все было в случае с Кеосаяном, точно неизвестно.

3 Из-за чего Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть? Из-за серьезных проблем с сердцем. Об этом еще в начале января сообщила Маргарита Симоньян, при этом не назвав точный диагноз. "Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце", – писала она в своих соцсетях.