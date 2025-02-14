Изменилось ли состояние здоровья Тиграна Кеосаяна и какие шансы на его выздоровление?
С января новостей о здоровье известного режиссера почти нет
14 февраля 2025, 12:10, ИА Амител
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из видео в сообществе телеканала НТВ
Информации о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна, который попал в реанимацию еще в декабре 2024 года, практически не поступает. Известно, что режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому.
Все, что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна на данный момент и есть ли какие-то прогнозы на его будущее, – в материале amic.ru.
1
Изменилось ли состояние здоровья Тиграна Кеосаяна?
Точно неизвестно. Новостей о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна в последние недели не поступало ни от врачей, ни от его супруги Маргариты Симоньян.
В последний раз жена режиссера комментировала ситуацию 19 января 2025 года.
"Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне – знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее", – писала главред RT в своем Telegram-канале.Также небольшую новость о здоровье телеведущего по данным на 8 февраля опубликовало издание "Интересная Россия". Со ссылкой на неназванный источник портал сообщил, что Кеосаян по-прежнему находится в коме в тяжелом состоянии.
2
Что говорят врачи о том, выйдет ли Тигран Кеосаян из комы?
Лечащие врачи Кеосаяна никак не комментировали состояние его здоровья и никаких прогнозов не делали.
Лишь несколько независимых медицинских экспертов давали комментарии журналистам по поводу ситуации с Тиграном Кеосаяном. Но и их мнения разделились. Медики сошлись на том, что шансы на выздоровление у режиссера есть, пусть и небольшие.
Кома – тяжелое и очень опасное состояние. Чтобы человек смог из нее выйти, нужно сочетание ряда факторов – внутренних сил организма, профессионализма врачей и скорости оказания помощи.
Как именно все было в случае с Кеосаяном, точно неизвестно.
3
Из-за чего Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть?
Из-за серьезных проблем с сердцем. Об этом еще в начале января сообщила Маргарита Симоньян, при этом не назвав точный диагноз.
"Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце", – писала она в своих соцсетях.
4
Какие проблемы со здоровьем были у Тиграна Кеосаяна в прошлом?
Telegram-канал Baza сообщал, что у Тиграна Кеосаяна уже было два инфаркта – в 2008 и 2010 годах. Но сам режиссер рассказывал журналистам, что на самом деле перенес уже три инфаркта.
12:17:47 14-02-2025
Зачем тогда этот рассказ, если про пациента ни чего не известно ?
Лучше про Хинштейна напишите как он там поживает ? Скоро включат ЮтьЮб?
12:24:35 14-02-2025
Гость (12:17:47 14-02-2025) Лучше про Хинштейна напишите про его болезни эмоциональные?
12:44:53 14-02-2025
Стопудов в Израильской клинике лечение проходит.
13:14:24 14-02-2025
Гость (12:44:53 14-02-2025) Стопудов в Израильской клинике лечение проходит. ... В армянской
13:21:29 14-02-2025
Гость (12:44:53 14-02-2025) Стопудов в Израильской клинике лечение проходит. ... Или в азербайджанской, а может даже и в турецкой ?
13:32:24 14-02-2025
Пожалуйста, оставьте человека в покое.
14:34:37 14-02-2025
Гость (13:32:24 14-02-2025) Пожалуйста, оставьте человека в покое.... Я переживаю за него, очень хороший человек, желаю только выздоровления))
13:46:51 15-02-2025
Дай Бог Выкоробкается, с Божией силой!