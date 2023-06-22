Есть ли в АлтГУ проблемы с кадрами и почему его преподаватели уходят в другие вузы?
В АлтГУ ответили, хватает ли вузу преподавателей
22 июня 2023, 09:15, ИА Амител
Алтайский госуниверситет не испытывает серьезной нехватки кадров, а уход преподавателей в другие вузы в последние годы не был массовым и не создал университету больших проблем. На их место приходят молодые сотрудники, рассказали amic.ru в пресс-службе учебного заведения.
Кто нужен университету?
Сейчас вузу очень нужны специалисты по агробиотехнологии, здоровьесбережению, IT-сфере, а также по направлениям, связанным с научно-технологическим развитием, рассказали в университете. В вузе отметили, что благодаря федеральной программе "Приоритет 2030" они смогли привлечь молодых ученых до 39 лет в команды стратегических проектов вуза. И сейчас реализуется более 70 таких проектов.
Всего в университете сейчас порядка 600 научно-педагогических сотрудников, с которыми действует срочный контракт, сообщили в пресс-службе АлтГУ. Вакансии в вузе появляются ежегодно, но на большинство должностей у образовательного учреждения уже есть готовые кандидаты.
"Конечно, у нас постоянно идет ротация образовательных программ. Ежегодно появляются десятки новых программ, порой они требуют новых специалистов с особыми компетенциями. Решить этот кадровый вопрос помогают наши сетевые вузы-партнеры. Также мы стараемся обучать наших специалистов. Так, например, недавно наши преподаватели прошли стажировку по программе виар-технологий, в планах – повысить квалификацию педагогов в области беспилотных авиационных систем (БАС)", – прокомментировали в АлтГУ.
"Не все готовы к изменениям"
Касаемо ухода преподавателей из АлтГУ в другие вузы (например, в РАНХиГС), в университете ответили, что получение преподавателями опыта работы в разных вузах помогает им развиваться, расширять свои знания и границы исследований. В АлтГУ подчеркнули, что многие ушедшие из университета преподаватели – это те, кто не выдержал ритма университета.
"В каждом вузе своя динамика, свой особый ритм. АлтГУ выбрал путь интенсивного развития, амбициозного движения и, конечно, не все преподаватели готовы работать в такой активной творческой среде, не все готовы к изменениям, поэтому кто-то действительно ищет возможности уйти в более спокойное место", – прокомментировали в АлтГУ.
В университете сейчас также действуют меры удержания сотрудников. Преподаватели могут получать дополнительные выплаты за публикации в высокорейтинговых журналах, за участие в грантовых конкурсах, за привлечение хоздоговоров и так далее. У сотрудников есть и социальные гарантии. Так, вуз выделяет около 3,5 млн рублей на вакцинацию, медосмотры, специальную оценку условий труда и так далее.
Большое внимание уделяется социальным мероприятиям и мерам поддержки, сообщили в университете. Так, на социальные мероприятия в 2022 году вуз выделили более 15 млн рублей.
09:51:27 22-06-2023
****** и не краснеют!!!!!!!!! Племянница учится в АГУ, во втором семестре философии было всего шесть занятий , очных из которых два, остальные удаленно т.к. препод был от куда то из Томска. Куда эта шарага катится? Новые компетенции у них!? Сколько там ща кадровый профессорский состав должен в ВУЗе быть и какой есть в АГУ!? Правильно у меня начальство делает, с АГУ за последнии 7 лет вообще никого не прининяло и это принципиальная позиция, хотя не, в позапрошлом году сделали исключение)))))
10:35:06 22-06-2023
А что-нибудь более существенное, кроме пустых амбиций, сей вуз в состоянии предложить?
10:40:26 22-06-2023
"АлтГУ выбрал путь интенсивного развития, амбициозного движения и, конечно, не все преподаватели готовы работать в такой активной творческой среде" - читай: не все готовы вкалывать с утра до ночи за копейки.
12:46:07 22-06-2023
Деньги за платное обучение - приличное, а стипендии чуть больше 2 000 рублей, даже на проезд не хватает. Лекции многие не дают нормально, по некоторым предметам не бывает практики (решения задач), но на контрольных и на экзаменах - будь обязан реши. Оборудование для лабораторных язык не выговаривает назвать "оборудованием", собери и отремонтируй сам, потом сделай на них еще и замеры. Позорище!!!-
13:57:16 22-06-2023
Гость (12:46:07 22-06-2023) Деньги за платное обучение - приличное, а стипендии чуть бол... Им деньги нужны для строительства нового корпуса, а вы про какое-то старое оборудование. Не царское это дело про качество услуг думать.
15:23:00 22-06-2023
Самые жадные и хитрые руководители ЗДЕСЬ. Надо, чтобы пахали даром
16:58:10 22-06-2023
Рыба гниет с головы!
20:57:32 22-06-2023
С образованием высшим в крае беда совсем. Причем в любом вузе. Причин много - низкая подготовка абитуриентов, нежеланием преподавателей работать со студентами, низкие зарплаты у преподавателей, но высокие зарплаты у ректоров-проректоров, бухгалтеров и прочей ... В политехе с начала июня уже нет ни студентов, ни преподавателей - пустые коридоры. А это значит - ни работы, ни учебы. В меде построже с учебой, но тоже умудряются сдавать с микронаушниками. Да и преподы некоторые очень халатно относятся к обучению. Ну а с оборудованием везде проблемы. Купишь оборудований для лабораторных, а где деньги на премии взять? Зато в СМИ опорный вуз на опорном сидит и опорным же погоняет. Кругом открытия и прорывы.
06:26:38 23-06-2023
Вот это вранье! Ужас!
16:21:34 24-06-2023
В Барнауле нет образования нормального за редким исключением. Работал в образовании, в курсе.