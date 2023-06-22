Есть ли в АлтГУ проблемы с кадрами и почему его преподаватели уходят в другие вузы?

В АлтГУ ответили, хватает ли вузу преподавателей

22 июня 2023, 09:15, ИА Амител

АлтГУ / Фото: amic.ru

Алтайский госуниверситет не испытывает серьезной нехватки кадров, а уход преподавателей в другие вузы в последние годы не был массовым и не создал университету больших проблем. На их место приходят молодые сотрудники, рассказали amic.ru в пресс-службе учебного заведения.

Кто нужен университету?

Сейчас вузу очень нужны специалисты по агробиотехнологии, здоровьесбережению, IT-сфере, а также по направлениям, связанным с научно-технологическим развитием, рассказали в университете. В вузе отметили, что благодаря федеральной программе "Приоритет 2030" они смогли привлечь молодых ученых до 39 лет в команды стратегических проектов вуза. И сейчас реализуется более 70 таких проектов.

Всего в университете сейчас порядка 600 научно-педагогических сотрудников, с которыми действует срочный контракт, сообщили в пресс-службе АлтГУ. Вакансии в вузе появляются ежегодно, но на большинство должностей у образовательного учреждения уже есть готовые кандидаты.

"Конечно, у нас постоянно идет ротация образовательных программ. Ежегодно появляются десятки новых программ, порой они требуют новых специалистов с особыми компетенциями. Решить этот кадровый вопрос помогают наши сетевые вузы-партнеры. Также мы стараемся обучать наших специалистов. Так, например, недавно наши преподаватели прошли стажировку по программе виар-технологий, в планах – повысить квалификацию педагогов в области беспилотных авиационных систем (БАС)", – прокомментировали в АлтГУ.

"Не все готовы к изменениям"

Касаемо ухода преподавателей из АлтГУ в другие вузы (например, в РАНХиГС), в университете ответили, что получение преподавателями опыта работы в разных вузах помогает им развиваться, расширять свои знания и границы исследований. В АлтГУ подчеркнули, что многие ушедшие из университета преподаватели – это те, кто не выдержал ритма университета.

"В каждом вузе своя динамика, свой особый ритм. АлтГУ выбрал путь интенсивного развития, амбициозного движения и, конечно, не все преподаватели готовы работать в такой активной творческой среде, не все готовы к изменениям, поэтому кто-то действительно ищет возможности уйти в более спокойное место", – прокомментировали в АлтГУ.

В университете сейчас также действуют меры удержания сотрудников. Преподаватели могут получать дополнительные выплаты за публикации в высокорейтинговых журналах, за участие в грантовых конкурсах, за привлечение хоздоговоров и так далее. У сотрудников есть и социальные гарантии. Так, вуз выделяет около 3,5 млн рублей на вакцинацию, медосмотры, специальную оценку условий труда и так далее.

Большое внимание уделяется социальным мероприятиям и мерам поддержки, сообщили в университете. Так, на социальные мероприятия в 2022 году вуз выделили более 15 млн рублей.