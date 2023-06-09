Новый "Приоритет". Почему АлтГУ завершил эпоху опорного вуза ради другого проекта

С 2018 года вуз из федерального бюджета получил около 100 миллионов рублей

09 июня 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Алтайский государственный университет завершил участие в проекте опорных вузов России, потому что начал участвовать в другом федеральном проекте – "Приоритет-2030". Об этом amic.ru сообщил ректор АлтГУ Сергей Бочаров. По его словам, благодаря статусу опорного вуза с 2018-го университет получил около 100 миллионов рублей. Однако уже больше года АлтГУ не участвует в этом федеральном проекте.

"Действительно, у вуза новый этап в жизни: мы участвуем в федеральном проекте "Приоритет-2030". Однако это не значит, что мы больше не один из опорных вузов страны, пусть и перестали им быть на бумаге. В общей сложности с 2018 года в качестве опорного вуза из федерального бюджета мы получили около 100 миллионов рублей. Если честно, то это немного. Новый проект для нас более выгоден", – пояснил amic.ru Сергей Бочаров.

Алтайский госуниверситет вошел в число 33 опорных вузов страны в 2017 году. Это позволило учебному заведению получать средства на развитие своих научных программ. В частности, это проекты в области биомедицины и сельскохозяйственной биотехнологии. Также в АлтГУ, благодаря федеральным средствам, открыли несколько образовательных программ.

С конца 2021 года вуз, объяснил Сергей Бочаров, участвует также в другом федеральном проекте – "Приоритет-2030". Благодаря этому учебное заведение получает около 100 миллионов каждый год на обучение студентов по важным для Алтайского края специальностям.

"Это позволит нам стать лидерами в регионе по развитию городской среды и в научно-образовательных проектах. Безусловно, участие в "Приоритете-2030" оказало серьезное влияние на качественную трансформацию университета. На новый уровень вышло проектное управление, хороших результатов мы смогли достигнуть в области цифровизации. Но основной фокус, конечно, сосредоточен на реализации стратегических проектов в сфере технологий для АПК, сохранения экологического баланса, здоровьесбережения. Все эти темы актуальны для Алтайского края. А наш вуз с самого своего основания "заточен" под интересы региона: в области подготовки кадров, научного сопровождения ключевых отраслей, развития территории", – пояснил Сергей Бочаров.

Ранее ректор АлтГУ дал большое интервью amic.ru, в котором рассказал, как вуз отметил свое 50-летие, а также когда начнут строить новый учебный корпус на площади Сахарова.