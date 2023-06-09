Новый "Приоритет". Почему АлтГУ завершил эпоху опорного вуза ради другого проекта
С 2018 года вуз из федерального бюджета получил около 100 миллионов рублей
09 июня 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков
Алтайский государственный университет завершил участие в проекте опорных вузов России, потому что начал участвовать в другом федеральном проекте – "Приоритет-2030". Об этом amic.ru сообщил ректор АлтГУ Сергей Бочаров. По его словам, благодаря статусу опорного вуза с 2018-го университет получил около 100 миллионов рублей. Однако уже больше года АлтГУ не участвует в этом федеральном проекте.
"Действительно, у вуза новый этап в жизни: мы участвуем в федеральном проекте "Приоритет-2030". Однако это не значит, что мы больше не один из опорных вузов страны, пусть и перестали им быть на бумаге. В общей сложности с 2018 года в качестве опорного вуза из федерального бюджета мы получили около 100 миллионов рублей. Если честно, то это немного. Новый проект для нас более выгоден", – пояснил amic.ru Сергей Бочаров.
Алтайский госуниверситет вошел в число 33 опорных вузов страны в 2017 году. Это позволило учебному заведению получать средства на развитие своих научных программ. В частности, это проекты в области биомедицины и сельскохозяйственной биотехнологии. Также в АлтГУ, благодаря федеральным средствам, открыли несколько образовательных программ.
С конца 2021 года вуз, объяснил Сергей Бочаров, участвует также в другом федеральном проекте – "Приоритет-2030". Благодаря этому учебное заведение получает около 100 миллионов каждый год на обучение студентов по важным для Алтайского края специальностям.
"Это позволит нам стать лидерами в регионе по развитию городской среды и в научно-образовательных проектах. Безусловно, участие в "Приоритете-2030" оказало серьезное влияние на качественную трансформацию университета. На новый уровень вышло проектное управление, хороших результатов мы смогли достигнуть в области цифровизации. Но основной фокус, конечно, сосредоточен на реализации стратегических проектов в сфере технологий для АПК, сохранения экологического баланса, здоровьесбережения. Все эти темы актуальны для Алтайского края. А наш вуз с самого своего основания "заточен" под интересы региона: в области подготовки кадров, научного сопровождения ключевых отраслей, развития территории", – пояснил Сергей Бочаров.
Ранее ректор АлтГУ дал большое интервью amic.ru, в котором рассказал, как вуз отметил свое 50-летие, а также когда начнут строить новый учебный корпус на площади Сахарова.
07:52:33 09-06-2023
Политех готовит инженеров, пед - учителей, мед - врачей, а это недоразумение кого?
09:01:54 09-06-2023
Гость (07:52:33 09-06-2023) Политех готовит инженеров, пед - учителей, мед - врачей, а э... гуманитариев))
09:04:02 09-06-2023
Гость (07:52:33 09-06-2023) Политех готовит инженеров, пед - учителей, мед - врачей, а э... Ваши инженеры и педагоги все на кассах Пятерочки. Молодых врачей не видно в медучреждениях края. Такое впечатление, что получили диплом просто "чтобы был"
10:33:15 09-06-2023
Какую чушь написал Кондаков. Была федеральная программа опрных университетов. Она завершилась. Теперь федеральная программа Приоритет 2030, куда от края вошел тольео АлтГУ. Был один мэфедеральный статус, стал другой. Уважаемыц журналист Кондаков, вы сначала вникните в тему. Зачем всем демонмтрировать свою профнепригодность?
11:47:46 09-06-2023
В АГУ тоже готовят и инженеров и педагогов. Посмотрите внимательно список факультетов и специализаций. Вы наверно думаете что там только юристов и экономистов готовят? Но это далеко не так.
00:35:06 10-06-2023
Политех готовит инженеров, пед (11:47:46 09-06-2023) В АГУ тоже готовят и инженеров и педагогов. Посмотрите внима... список чего?