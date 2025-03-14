Есть "очень хорошие шансы" на завершение конфликта на Украине, заявил Трамп

Американский лидер рассказал о "хороших и продуктивных" переговорах с Владимиром Путиным

14 марта 2025, 22:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Владимиром Путиным, состоявшиеся 13 марта, "очень хорошим и продуктивным" разговором. Американский лидер также высказался о шансах на разрешение украинского конфликта.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что этот ужасный конфликт наконец-то закончится", – написал президент США в соцсети Truth Social.

При этом Трамп не уточнил, состоялся ли между ним и Путиным телефонный разговор, или он имеет в виду беседу российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Американский президент также заявил, что в настоящее время "тысячи украинских войск полностью окружены российской армией и находятся в очень плохом и уязвимом положении". Трамп сказал, что "настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни".