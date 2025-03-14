Есть "очень хорошие шансы" на завершение конфликта на Украине, заявил Трамп
Американский лидер рассказал о "хороших и продуктивных" переговорах с Владимиром Путиным
14 марта 2025, 22:30, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Владимиром Путиным, состоявшиеся 13 марта, "очень хорошим и продуктивным" разговором. Американский лидер также высказался о шансах на разрешение украинского конфликта.
"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что этот ужасный конфликт наконец-то закончится", – написал президент США в соцсети Truth Social.
При этом Трамп не уточнил, состоялся ли между ним и Путиным телефонный разговор, или он имеет в виду беседу российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Американский президент также заявил, что в настоящее время "тысячи украинских войск полностью окружены российской армией и находятся в очень плохом и уязвимом положении". Трамп сказал, что "настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни".
02:47:57 15-03-2025
Какая безнравственность со стороны Трампа: обещал покончить с кошмарной бойней в течение суток, ан кровь как лилась, так и льётся под его ля-ля про "очень хорошие шансы" на завершение конфликта!?
07:20:48 15-03-2025
Гость (02:47:57 15-03-2025) Какая безнравственность со стороны Трампа: обещал покончить ... Политика, это грязное дело. Не даром наш лидер убедил народ не лезть в политику, а слушать, что скажет Песков и телевизор.
09:09:31 15-03-2025
сколько можно цитировать этого негодяя? вспомните,что он творил в сирии. попугал хохлов приостановкой помощи в своих шкурных интересах,и что? теперь будет защищать свое кровное на украине,как байден в своё время.