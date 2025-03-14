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Путин передал Трампу "дополнительные сигналы", заявили в Кремле

Российский лидер встретился со спецпосланником президента США

14 марта 2025, 20:35, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 13 марта провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Как рассказал представитель Кремля, российский лидер принял Уиткоффа поздно вечером. По его словам, российской стороне была предоставлена "дополнительная информация".

"Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа", – отметил Песков.

Что конкретно обсуждали Путин и Уиткофф, не раскрывается. 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что визит спецпосланника связан с обсуждением урегулирования конфликта на Украине.

Уиткофф участвовал в переговорах с российской делегацией в Эр-Рияде. Он прибыл в Москву днем 13 марта и покинул утром 14 марта.

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

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Комментарии 3

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Гость

03:02:59 15-03-2025

Между прочим, пока благодушные 'паны' умильно обмениваются "дополнительными сигналами", у стравленных 'холопов' продолжают "чубы трещать"!

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Гость

05:37:13 15-03-2025

А на словах чё передал ?

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Гость

09:14:43 15-03-2025

пообещал офшоры хлопнуть?

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