Путин передал Трампу "дополнительные сигналы", заявили в Кремле

Российский лидер встретился со спецпосланником президента США

14 марта 2025, 20:35, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 13 марта провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Как рассказал представитель Кремля, российский лидер принял Уиткоффа поздно вечером. По его словам, российской стороне была предоставлена "дополнительная информация".

"Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа", – отметил Песков.

Что конкретно обсуждали Путин и Уиткофф, не раскрывается. 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что визит спецпосланника связан с обсуждением урегулирования конфликта на Украине.

Уиткофф участвовал в переговорах с российской делегацией в Эр-Рияде. Он прибыл в Москву днем 13 марта и покинул утром 14 марта.