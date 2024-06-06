Людей выбрасывало прямо на дорогу из несущегося трамвая, у которого отказали тормоза

06 июня 2024, 13:40, ИА Амител

Фото с места ДТП / Источник: СУ СКР по Кемеровской области

Жуткое ДТП произошло утром 6 июня в Кемерове. Там столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали десятки человек. По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозной системы у одного из вагонов. Сеть облетели кадры, на которых вагон на полной скорости мчится с возвышенности, а людей выбрасывает из дверей прямо на дорогу.

Сейчас пострадавшим оказывают помощь. Уже известно, что один человек погиб от полученных травм.

Все, что известно о столкновении двух трамваев, – в материале amic.ru.

1 Что за жуткое ДТП произошло в Кемерове 6 июня? Авария произошла 6 июня примерно в 07:30 утра по местному времени. Трамвай № 10, двигавшийся по Логовому шоссе, на полной скорости влетел в другой вагон, который шел в попутном направлении. В обоих трамваях находились пассажиры, а потому сразу появилась информация о большом количестве пострадавших. Первоначально СМИ сообщили, что их не менее 30. Но уже сейчас известно, что травмы в результате столкновения получило гораздо больше людей.

2 Сколько человек пострадало в результате столкновения двух трамваев? Уже сейчас точно известно о 90 пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Илья Середюк, указав, что это данные на 10:40 утра. Люди получили травмы различной степени тяжести. Госпитализировано более 40 человек. Также губернатор сообщил, что в тяжелом состоянии оказалось три человека. "Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение", – пояснил врио губернатора. В соцсетях опубликовали пугающее видео, снятое до столкновения. На нем видно, что трамвай на полной скорости несется по путям. На повороте у вагона вырывает двери и людей выбрасывает прямо на шоссе под колеса автомобилей.

3 Из-за чего два трамвая столкнулись? Портал ngs42.ru со ссылкой на экстренные службы региона сообщил, что предварительная причина ДТП – отказ тормозов. Оперативники, прибывшие на место аварии, рассказали журналистам, что трамвай с отказавшей тормозной системой разогнался до 80 км/ч, пока летел с горы. Официально это пока никто не подтвердил, но на кадрах видно: трамвай действительно мчался очень быстро.

4 Сколько человек погибло в результате ДТП в Кемерове 6 июня? На данный момент известно об одном погибшем. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале "К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку, – сообщил чиновник. По его словам, состояние других пострадавших не вызывает опасений у врачей.

5 Правда ли, что трамвай, у которого отказали тормоза, вышел на линию неисправным? Такую версию сейчас активно обсуждают в Сети. Но в Кемеровской электротранспортной компании опровергают эти сообщения. По заверениям КЭТК, еще утром трамвай был исправен. "В социальных сетях распространяются голосовые комментарии о неудовлетворительном техническом состоянии трамвайного вагона, попавшего в аварию. Информация не соответствует действительности. Трамвайный вагон был выпущен на линию в 05:58 6 июня полностью исправным, без замечаний в книге поезда и со стороны принявшего вагон водителя. Вагон перед выездом на маршрут в ремонтные цеха не заезжал и никаких проблем с тормозами не испытывал. В штатном режиме отработал первый рейс маршрута от станции КЭМЗ до конечной остановки "Шахта Северная", – передает ngs42.ru сообщение компании. Там также рассказали, что управление потерял вагон АКСМ-60102 белорусского производства, который к моменту аварии проработал уже около 16 лет. Журналисты ngs42.ru также уточняют, что износ электротранспорта компании составляет около 90%.

6 Что говорят пассажиры трамвая, у которого отказали тормоза? Одна из пострадавших рассказала журналистам ngs42.ru, что еще до того как ситуация стала критичной, она почуяла "запах горелых тормозов". "Я ехала сегодня во втором трамвае, и запах горелых тормозов был еще, где детская поликлиника. Я скала об этом кондуктору, но он проигнорировал и не сообщил водителю. У ДК шахтеров вагон начал набирать скорость запредельную, отказали тормоза. Мужчина крикнул: "Ложитесь!", но многие были в наушниках. Если бы не было трамвая впереди нас, мы бы вылетели с моста. Сейчас лежу и жду операцию на ноге", – передает издание слова женщины.

7 Как местные власти отреагировали на столкновение двух трамваев в Кемерове? Как сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, в Кемерове создали оперативный штаб, которым руководит мэр Дмитрий Анисимов. По словам чиновника, пострадавшим в полной мере оказывают всю медицинскую помощь. "Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство. Медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Действует круглосуточный телефон горячей линии, по которому родственники могут узнать о состоянии здоровья пострадавших", – написал в соцсетях Середюк. Телефон горячей линии: 89230305101.