Умер один из пассажиров, пострадавших в столкновении трамваев в Кемерове
Мужчина скончался в больнице
06 июня 2024, 12:40, ИА Амител
Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/698364
Один из пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерове скончался в больнице. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в соцсетях.
"Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку. Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает", – сказал Анисимов.
Он добавил, что кровь для пострадавших не требуется, а 11 человек уже перевели на амбулаторное лечение.
12:45:22 06-06-2024
Появилась новая фобия - трамвай без тормозов
13:11:41 06-06-2024
Гость (12:45:22 06-06-2024) Появилась новая фобия - трамвай без тормозов... Мы давно попадали - но там не тормоза отказали, а водитель уснул. Благо, на перекрестке светофор был ему зеленый, на скорости с рельсов не сошел, а водитель, ударившись головой, успел таки затормозить. Дело было в поездке, в том городе на трамвае больше ездить как-то не хотелось. И да, нам повезло, мы держались. А кто нет, поулетали головами в двери.
13:14:16 06-06-2024
Гость (12:45:22 06-06-2024) Появилась новая фобия - трамвай без тормозов... Ага, и новый сюжет для "Пункта назначения" ((
12:51:41 06-06-2024
как могли просмотреть неисправность, даже в легковых авто два независимых контура тормозов
13:06:55 06-06-2024
Видео, конечно, страшное... Не дай бог так попасть. У трамвая еще и двери открылись или поотлетали. Если бы не это, никто бы, скорее всего, из него не вылетел.
13:51:56 06-06-2024
Гость (13:06:55 06-06-2024) Видео, конечно, страшное... Не дай бог так попасть. У трамва... Он говорят переполненный был, поэтому выдавили двери на повороте.
13:28:35 06-06-2024
В трамваях больно в аварию попадать, он весь твердый.
Лет 15-20 назад в трамвае на Красноармейском на спуске от Молодежной в сторону Первомайского у трамвая отвалился двигатель, и трамвай стал днищем по нему перекатываться, резко подпрыгивать и тормозить. Я, сидя, ударился коленями о впереди стоящее кресло. Сначала подумал что ничего страшного, вышел и ушел. А потом колени болели довольно долго, все-таки крепко ударился. Я никуда тогда не обращался.