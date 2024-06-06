Умер один из пассажиров, пострадавших в столкновении трамваев в Кемерове

Мужчина скончался в больнице

06 июня 2024, 12:40, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/698364

Один из пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерове скончался в больнице. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в соцсетях.

"Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку. Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает", – сказал Анисимов.

Он добавил, что кровь для пострадавших не требуется, а 11 человек уже перевели на амбулаторное лечение.