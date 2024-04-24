"Есть потери": Томенко назвал число военнослужащих из Алтайского края в зоне СВО

Только за прошлый год контракты заключили несколько тысяч жителей региона

24 апреля 2024, 09:55, ИА Амител

Отчет губернатора Алтайского края 24 апреля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В зоне спецоперации находятся десятки тысяч жителей Алтайского края. Для них за прошлый год из региона отправили более 800 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе отчета о работе правительства за 2023 год.

"Там идет тяжелая работа, решается исход конфликта. Там, на поле боя, проливается кровь. Идет сражение не на жизнь, а на смерть. Мы это хорошо знаем и понимаем. Именно поэтому вся страна, и наш край в том числе, делают все возможное, чтобы поддержать наших защитников, обеспечить их всем необходимым, сохранить связь с домом, с родными и близкими, помогаем всем, чем можем, – от спецтехники, элементов вооружения до сухих супов, окопных свечей, маскировочных сетей", – сообщил Томенко.

В сборе помощи для бойцов СВО участвуют бизнес, депутаты, муниципалитеты, предприятия и неравнодушные жители. Фуры с "гуманитаркой" отправляются из региона каждые две недели. В отношении участников СВО сегодня действуют 30-40 краевых мер государственной поддержки. На базе краевого госпиталя для ветеранов войн создан координационный центр для работы с ранеными военнослужащими. Туда уже обратились около трех тысяч человек, медицинскую помощь получили около тысячи.

Также Томенко высказался о погибших участниках СВО.

"К сожалению, есть и потери. Вместе с родными и близкими наших погибших солдат и офицеров мы скорбим. Мы знаем и помним каждого из них поименно. Мы преклоняемся перед их подвигами. Все семьи наших героев должны знать, что и государство, и народ с ними", – добавил Томенко.

Сейчас в Алтайском крае сложилась "уникальная общественно-политическая обстановка. "Такого подъема патриотических настроений, сплоченности, единства еще не было", – отметил Томенко. По его словам, только за прошлый год контракты заключили несколько тысяч человек.