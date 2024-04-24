"Есть потери": Томенко назвал число военнослужащих из Алтайского края в зоне СВО
Только за прошлый год контракты заключили несколько тысяч жителей региона
24 апреля 2024, 09:55, ИА Амител
В зоне спецоперации находятся десятки тысяч жителей Алтайского края. Для них за прошлый год из региона отправили более 800 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе отчета о работе правительства за 2023 год.
"Там идет тяжелая работа, решается исход конфликта. Там, на поле боя, проливается кровь. Идет сражение не на жизнь, а на смерть. Мы это хорошо знаем и понимаем. Именно поэтому вся страна, и наш край в том числе, делают все возможное, чтобы поддержать наших защитников, обеспечить их всем необходимым, сохранить связь с домом, с родными и близкими, помогаем всем, чем можем, – от спецтехники, элементов вооружения до сухих супов, окопных свечей, маскировочных сетей", – сообщил Томенко.
В сборе помощи для бойцов СВО участвуют бизнес, депутаты, муниципалитеты, предприятия и неравнодушные жители. Фуры с "гуманитаркой" отправляются из региона каждые две недели. В отношении участников СВО сегодня действуют 30-40 краевых мер государственной поддержки. На базе краевого госпиталя для ветеранов войн создан координационный центр для работы с ранеными военнослужащими. Туда уже обратились около трех тысяч человек, медицинскую помощь получили около тысячи.
Также Томенко высказался о погибших участниках СВО.
"К сожалению, есть и потери. Вместе с родными и близкими наших погибших солдат и офицеров мы скорбим. Мы знаем и помним каждого из них поименно. Мы преклоняемся перед их подвигами. Все семьи наших героев должны знать, что и государство, и народ с ними", – добавил Томенко.
Сейчас в Алтайском крае сложилась "уникальная общественно-политическая обстановка. "Такого подъема патриотических настроений, сплоченности, единства еще не было", – отметил Томенко. По его словам, только за прошлый год контракты заключили несколько тысяч человек.
10:20:34 24-04-2024
Про потери это он зря.
Это секретная информация
10:31:50 24-04-2024
Гость (10:20:34 24-04-2024) Про потери это он зря.Это секретная информация ... "
Какая секретная информация,чудак? На любое кладбище съезди и получи бесплатный доступ.
10:45:53 24-04-2024
"Туда уже обратились около трех тысяч человек, медицинскую помощь получили около тысячи." Интересно а две тысячи зачем туда обращались, если помощь не оказана?