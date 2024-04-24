Губернатор Томенко представит депутатам отчет о работе правительства

Для руководителя региона это будет уже шестой ежегодный отчет о работе кабмина

24 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 24 апреля, выступит перед депутатами АКЗС с отчетом о работе правительства за 2023 год. Выступление главы региона станет ключевым в повестке заседания парламента.

Как следует из тезисов доклада, которые разослали народным избранникам, Виктор Томенко расскажет о поддержке участников спецоперации и их семей, росте зарплат, рекордах в сельском хозяйстве, расходах на "социалку" и других результатах деятельности членов кабмина.

Также глава региона ответит на вопросы депутатов. После выступления Виктора Томенко народные избранники путем голосования решат – поддерживать отчет или нет, а также примут постановление с перечнем задач, которыми правительству нужно заняться в 2024 году в первую очередь. Предварительный список уже составлен. В него вошли: растущая убыль населения, дефицит кадров, повышение рождаемости и другие вопросы. Подробнее читайте в материале: "Депутаты назвали отстающие сферы, над которыми нужно поработать алтайским властям".

В 2023 году отчет Виктора Томенко состоялся 25 мая. Доклад поддержали 42 человека (против – 19, не голосовали – 4 человека).