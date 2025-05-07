Есть способы лучше. Хотят ли алтайские предприниматели "пробивать" данные из резюме
Недавно с такой инициативой выступил глава Минцифры
07 мая 2025, 14:00, ИА Амител
Российским работодателям хотят разрешить "пробивать" данные из резюме соискателей – например, опыт, стаж и образование, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Функцию проверки по данным из госсистем намерены запустить уже в этом году. В ведомстве считают, что подобная мера сделает процесс найма проще, а рынок станет "более открытым и цивилизованным". Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, как алтайские предприниматели относятся к предложению и часто ли они сталкиваются с желанием сотрудников приукрасить свои таланты.
Руководитель барнаульского рекламного агентства Наталья Кротова уверена в честности своих кандидатов.
"На сегодня претенденты на вакансию освещают реальные компетенции, реальные знания, навыки. И в большинстве случаев (в связи со спецификой профессии) они уже оформлены как самозанятые. Конечно, были соискатели, которые представляли портфолио ярче, чем оно есть на самом деле, но это единичные случаи", – пояснила она.
Виталий Романов, руководитель агентства HICLICK, в необходимости "пробивать" соискателей сомневается. По его словам, проверить честность кандидатов можно и старыми способами.
"Приукрашивание в резюме – это уже почти фольклор. Кто-то управляет документооборотом, хотя просто носит папки, а кто-то вывел компанию на новый уровень, хотя ключевого клиента привел директор. Врать в лоб – редкость, а вот слегка добавить блеска – это да. Проверить проще всего по старинке: один звонок бывшему работодателю, и сразу ясно – герой или сказочник. А что касается инициативы Минцифры – может, и хорошая, но пахнет не заботой о бизнесе, а очередным сбором данных. Мы же не в "Тиндере", чтобы все время верификацию делать", – сказал он.
Директор по персоналу медиагруппы FM Продакшн Ольга Храмцова объясняет: эйчары и так могут проверить соискателя – через коллег, свои ресурсы и обратную связь с прошлых рабочих мест. Новшество Минцифры призвано упорядочить и обелить этот процесс. Однако все не так однозначно.
"Те инструменты, которые нам предлагают ввести легально, не дадут полную информацию о кандидате. Мы только сможем подтвердить, действительно есть или нет образование, служил ли он в армии и работал ли он действительно на тех местах. Опять же, доскональное пробивание кандидатов – это на определенные позиции, это руководящая должность, это финансовая служба, юридическая служба. Да, здесь пробивание необходимо, здесь подключаются службы безопасности в компаниях. А рабочие специальности – никто никого не пробивает. Умеет он держать лопату, кидает он, копает глубоко – это уже хорошо", – говорит Ольга Храмцова.
Собеседник допускает, что инициатива о подтверждении данных о сотруднике коснется в большей степени кадрового состава госструктур. В коммерции же подход иной, да и в условиях кадрового голода требований к соискателю меньше: рынок диктует правило "проверим в бою". Благодаря этому правилу и становится ясно, насколько сильно соискатель перехвалил себя в резюме.
14:07:47 07-05-2025
А как такие пробивочки трактуются с точки зрения закона о персональных данных и неправомерного доступа к оной? Нужно серьезно наказывать всех, кто лезет в личную жизнь граждан, особенно бывших сотрудников разных органов, по знакомству пробивающих чтото по служебным базам.
15:29:17 07-05-2025
Так в большинстве коммерческих организаций где есть СБ сидят БЫВШИЕ, и составляют соответствующие анкеты на 5 листов (точнее берут анкеты для трудоустройства в Органы) где эти Умники хотят и тел родителей пенсионеров и тел несовершеннолетних детей. И место работы жены и тд и тп. И это не в ФСБ на работу а просто менеджером в коммерческую организацию.