Недавно с такой инициативой выступил глава Минцифры

07 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Российским работодателям хотят разрешить "пробивать" данные из резюме соискателей – например, опыт, стаж и образование, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Функцию проверки по данным из госсистем намерены запустить уже в этом году. В ведомстве считают, что подобная мера сделает процесс найма проще, а рынок станет "более открытым и цивилизованным". Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, как алтайские предприниматели относятся к предложению и часто ли они сталкиваются с желанием сотрудников приукрасить свои таланты.

Руководитель барнаульского рекламного агентства Наталья Кротова уверена в честности своих кандидатов.

"На сегодня претенденты на вакансию освещают реальные компетенции, реальные знания, навыки. И в большинстве случаев (в связи со спецификой профессии) они уже оформлены как самозанятые. Конечно, были соискатели, которые представляли портфолио ярче, чем оно есть на самом деле, но это единичные случаи", – пояснила она.

Виталий Романов, руководитель агентства HICLICK, в необходимости "пробивать" соискателей сомневается. По его словам, проверить честность кандидатов можно и старыми способами.

"Приукрашивание в резюме – это уже почти фольклор. Кто-то управляет документооборотом, хотя просто носит папки, а кто-то вывел компанию на новый уровень, хотя ключевого клиента привел директор. Врать в лоб – редкость, а вот слегка добавить блеска – это да. Проверить проще всего по старинке: один звонок бывшему работодателю, и сразу ясно – герой или сказочник. А что касается инициативы Минцифры – может, и хорошая, но пахнет не заботой о бизнесе, а очередным сбором данных. Мы же не в "Тиндере", чтобы все время верификацию делать", – сказал он.

Директор по персоналу медиагруппы FM Продакшн Ольга Храмцова объясняет: эйчары и так могут проверить соискателя – через коллег, свои ресурсы и обратную связь с прошлых рабочих мест. Новшество Минцифры призвано упорядочить и обелить этот процесс. Однако все не так однозначно.

"Те инструменты, которые нам предлагают ввести легально, не дадут полную информацию о кандидате. Мы только сможем подтвердить, действительно есть или нет образование, служил ли он в армии и работал ли он действительно на тех местах. Опять же, доскональное пробивание кандидатов – это на определенные позиции, это руководящая должность, это финансовая служба, юридическая служба. Да, здесь пробивание необходимо, здесь подключаются службы безопасности в компаниях. А рабочие специальности – никто никого не пробивает. Умеет он держать лопату, кидает он, копает глубоко – это уже хорошо", – говорит Ольга Храмцова.

Собеседник допускает, что инициатива о подтверждении данных о сотруднике коснется в большей степени кадрового состава госструктур. В коммерции же подход иной, да и в условиях кадрового голода требований к соискателю меньше: рынок диктует правило "проверим в бою". Благодаря этому правилу и становится ясно, насколько сильно соискатель перехвалил себя в резюме.