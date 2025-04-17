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Российским работодателям хотят разрешить "пробивать" данные из резюме

Это упростит процесс найма, убежден министр цифрового развития

17 апреля 2025, 19:10, ИА Амител

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash
Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Российские работодатели могут получить возможность проверять информацию из резюме соискателя в госинформсистемах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Data Fusion.

"Есть несколько кейсов [по взаимодействию бизнеса с данными из государственных информсистем], которые мы хотим реализовать в этом году. Один из них касается кадров. Считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить данные, которые указаны в резюме. Подтвердить опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно", – пояснил он.

Министр указал, что соискателям нужно будет принимать запросы работодателей и предоставить им доступ к подтверждающим данным.

Такую функцию Минцифры планирует запустить уже в этом году. В министерстве считают, что подобная мера сделает процесс найма и подтверждение данных о кандидате проще, а рынок станет "более открытым и цивилизованным".

Россия Работа инициативы рынок труда

Комментарии 10

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Гость

19:22:35 17-04-2025

Ужас! Госструктуры будут торговать инфой направо и налево законно? Медкарту со всеми обследованиями, всё что угодно? Сделают, как в банках - или подписывай всё, что им хочется, или не получишь услугу. Даже Набиуллина возмутилась по этому поводу, правда, слегка. Если предоставить диплом и трудовую недостаточно, то неизвестно, что за работодатель такой...

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Гость

20:18:45 17-04-2025

И правда смысл «пробивать», все ж в трудовой есть. Видимо 2НДФЛ смотреть будут, чтоб не переплатить.

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Пузырек

21:52:22 17-04-2025

Сам наемный работник. Если тебе нечего скрывать, то в чем проблема? А если тебя выгнали с другой работы по "статье", но работодатель не стал тебе портить трудовую?

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Стас Пле

08:14:19 18-04-2025

Нужна тогда возможность и работодателя "пробить".

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Гость

09:33:57 18-04-2025

По конституции работодатель чиновника любого уровня - народ. А значит, любой гражданин должен иметь возможность "пробить" любого чиновника. Тем более, среди этой породы и фальшивые дипломы, и судимости, и подозрительное сотрудничество со структурами Сороса, например - отнюдь не редкость. Вот с широкой публичной проверки чиновников Минцифры и начнем, пожалуй!

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Гость

09:49:32 18-04-2025

Т.е 152 закон О защите персональных данных, как не работал за 19 лет, так работать и не будет, окромя согласий в мед учреждениях, где мелким шрифтом напечатано и пока прочитаешь можно сдохнуть

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Гость

09:49:43 18-04-2025

и предоставить им доступ к подтверждающим данным и назвать код из смс и оформить кредит и перевести заемные средства на безопасный счет)

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гость

10:22:45 18-04-2025

волчары взвоют

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Гражданин.

13:24:29 18-04-2025

В стране нехватка рабочих и много работы, а работодатели жалуются и плачут, что нет работников, а толку от "пробива" проверки данных о работнике?
Работодатели Вам нужны работники или вам надо элитные грузчики с 2 высшими образованиями и чтобы знал 3 иностранных языка за 40 тысяч рублей? Смешно и противно от ваших хотелок.

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Гражданин.

13:31:18 18-04-2025

А зачем проверять? Нужны работники или только делаете вид что вам нужны работники, чтобы получать налоговые вычеты от того, что вы жалуетесь от того, что работники к вам не идут работать и не хотят работать?
А почему не идут к вам работать? Бывает что попрошайки больше получают, чем платит работодатель.
Переработки с нарушением Трудового законодательства, а виноват у вас всегда работник.
Работники нужны? Берите всех, а если у вас конкурс то ненадо жаловаться, что народ идет квам кривой и косой - работодатели вы в зеркало посмотрите и с правдивой стороны и поймите за 3 копейки никто не будет работать в ущерб себе. Сейчас не коммунизм, а капитализм!

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