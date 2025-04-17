Российским работодателям хотят разрешить "пробивать" данные из резюме

Это упростит процесс найма, убежден министр цифрового развития

17 апреля 2025, 19:10, ИА Амител

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Российские работодатели могут получить возможность проверять информацию из резюме соискателя в госинформсистемах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Data Fusion.

"Есть несколько кейсов [по взаимодействию бизнеса с данными из государственных информсистем], которые мы хотим реализовать в этом году. Один из них касается кадров. Считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить данные, которые указаны в резюме. Подтвердить опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно", – пояснил он.

Министр указал, что соискателям нужно будет принимать запросы работодателей и предоставить им доступ к подтверждающим данным.

Такую функцию Минцифры планирует запустить уже в этом году. В министерстве считают, что подобная мера сделает процесс найма и подтверждение данных о кандидате проще, а рынок станет "более открытым и цивилизованным".